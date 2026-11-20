BBC 2027'de Gidilecek En İyi 20 Yeri Seçti
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BBC Travel, 2027'de gidilecek en iyi 20 yeri açıkladı. Listeyi BBC editörleri, gazeteciler ve sürdürülebilir turizm uzmanları birlikte hazırladı. BBC'ye göre seçimde özellikle turizmi yerel halk, doğa ve kültürel miras yararına kullanan yerler öne çıktı. Destinasyonlar herhangi bir sıraya göre dizilmedi.
Madagaskar
Quebec City, Kanada
Ise-Shima Yarımadası, Japonya
Saint Helena
Salvador, Brezilya
Okefenokee Bataklığı, ABD
Burgonya, Fransa
Meghalaya, Hindistan
Gana
Daintree, Avustralya
Bohinj, Slovenya
Unst, İskoçya
Gangwon Eyaleti, Güney Kore
Alberta, Kanada
Sardinya, İtalya
Christchurch, Yeni Zelanda
Harghita, Romanya
Cordillera Blanca, Peru
Almatı, Kazakistan
Nagato Yumoto Onsen, Japonya
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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