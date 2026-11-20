BBC Travel, 2027'de gidilecek en iyi 20 yeri açıkladı. Listeyi BBC editörleri, gazeteciler ve sürdürülebilir turizm uzmanları birlikte hazırladı. BBC'ye göre seçimde özellikle turizmi yerel halk, doğa ve kültürel miras yararına kullanan yerler öne çıktı. Destinasyonlar herhangi bir sıraya göre dizilmedi.

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