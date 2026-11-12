Ne Paris Ne Londra: Travel + Leisure 2027 Yılının En İyi Destinasyonunu Seçti

ABD merkezli Travel + Leisure dergisi, 1,5 milyar nüfuslu, dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomilerinden biri olan ülkeyi 'en etkileyici konaklama deneyimlerine ev sahipliği yapan' bir destinasyon olarak tanımladı ve 2027 sayısını tamamen Hindistan'a ayırdı.

Euronews'in aktardığına göre Hindistan'ı 2025'te 9,15 milyon yabancı turist ziyaret etti. Bu rakam, 2019'daki 10,93 milyonluk zirvenin yaklaşık yüzde 8 altında. Ülke, bağımsızlığının 100. yılı olan 2047'de yılda 100 milyon turiste ulaşmayı hedefliyor.

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