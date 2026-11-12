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Ne Paris Ne Londra: Travel + Leisure 2027 Yılının En İyi Destinasyonunu Seçti

Ne Paris Ne Londra: Travel + Leisure 2027 Yılının En İyi Destinasyonunu Seçti

Hindistan
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 15:24
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ABD merkezli Travel + Leisure dergisi, 1,5 milyar nüfuslu, dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomilerinden biri olan ülkeyi 'en etkileyici konaklama deneyimlerine ev sahipliği yapan' bir destinasyon olarak tanımladı ve 2027 sayısını tamamen Hindistan'a ayırdı.

Euronews'in aktardığına göre Hindistan'ı 2025'te 9,15 milyon yabancı turist ziyaret etti. Bu rakam, 2019'daki 10,93 milyonluk zirvenin yaklaşık yüzde 8 altında. Ülke, bağımsızlığının 100. yılı olan 2047'de yılda 100 milyon turiste ulaşmayı hedefliyor.

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Dergi şefinin gözdesi: Tac Mahal ve Eski Delhi sokakları

Dergi şefinin gözdesi: Tac Mahal ve Eski Delhi sokakları

Derginin genel yayın yönetmeni Jacqui Gifford, bazı yerlerin kalbe diğerlerinden daha çok dokunduğunu, kendisi için bunlardan birinin Hindistan olduğunu yazıyor. Gifford ülkeye ilk kez 3 yaşındayken gitmiş; renklere, tereyağlı naan ekmeğine, sarilerin ince ipeğine, trafiğin kaosuna ve insanların sıcaklığına hayran kalmış.

Gifford'ın listesinin başında Babür İmparatoru Şah Cihan'ın eşi Mümtaz Mahal için yaptırdığı Tac Mahal var. Gifford, 'dünyanın en büyük harikalarından biri' dediği anıtı dört kez gördüğünü anlatıyor. Eski Delhi'de 17. yüzyıldan kalma Chandni Chowk pazarında sokak lezzetleri turu ve Mumbai'nin küçük mahallelerini keşfetmek de önerilenler arasında. Euronews ayrıca Yeni Delhi'deki Kutub Minar ve Hümayun Türbesi'ni de görülmesi gereken yerler arasında sayıyor.

"Doğunun Venediği" Udaipur

"Doğunun Venediği" Udaipur

Rajasthan eyaletindeki Udaipur, yedi gölle çevrili olduğu için 'Doğunun Venediği' olarak anılıyor. Saray otelleri ve sakin göl manzaralarıyla öne çıkan şehirde Şehir Sarayı ile Muson Sarayı en çok ziyaret edilen yerler arasında.

Pichola Gölü'nün ortasında yükselen Taj Lake Palace ise gerçek bir saraydan dönüştürülmüş bir otel ve düzenli olarak dünyanın en iyi otelleri listelerine giriyor.

Rajasthan'ın renkli şehirleri: Jaipur ve "Mavi Şehir" Jodhpur

Rajasthan'ın renkli şehirleri: Jaipur ve "Mavi Şehir" Jodhpur

Travel + Leisure'ın Hindistan dosyasında Rajasthan geniş yer tutuyor. Derginin başkent Jaipur için hazırladığı rehberi, şehirde 36 yıldır yaşayan bir yazar kaleme almış.

Evlerinin büyük kısmı maviye boyandığı için 'Mavi Şehir' olarak anılan Jodhpur ise derginin deyişiyle ülkenin en etkileyici destinasyonlarından biri. Dergi ayrıca Rajasthan'daki lüks otellerin doğa koruma projelerine de dikkat çekiyor.

Kaplan safarisi için Madhya Pradesh

Kaplan safarisi için Madhya Pradesh

Ülkenin ortasındaki Madhya Pradesh, büyük kaplan nüfusu ve etkileyici tapınaklarıyla listede. Euronews'e göre bölge, Hindistan'da en fazla kaplanın yaşadığı yer. Derginin fotoğrafçıları da bu bölgedeki Panna Ulusal Parkı'nda kaplan safarisine çıkmış.

Doğa tutkunları için bir başka durak da dünyanın en büyük mangrov ormanı. Dergi, bu bölgeyi kitle turizminin henüz ulaşmadığı son yerlerden biri olarak tanımlıyor.

Kuzeydoğu'nun renkli yüzü: Nagaland'deki Hornbill Festivali

Kuzeydoğu'nun renkli yüzü: Nagaland'deki Hornbill Festivali

Dergi, Hindistan'ın çeşitliliğini göstermek için ülkenin kuzeydoğusuna da uzanıyor. Nagaland eyaletinde düzenlenen Hornbill Festivali, bölgedeki yerli toplulukların kültürünü, danslarını ve ritüellerini bir araya getiren bir kutlama olarak öne çıkıyor.

Derginin yazarlarından biri, Nagaland'den kuzeydoğu Hindistan kültürüne dair bambaşka bir bakışla döndüğünü anlatıyor.

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Sadece izinle girilebilen adalar ve Güney Asya'nın tek aktif yanardağı

Sadece izinle girilebilen adalar ve Güney Asya'nın tek aktif yanardağı

Listede sürpriz duraklar da var. Lakshadweep adaları yalnızca izin alan ziyaretçilere açık; Euronews'e göre her yıl adaların sadece birkaçı turistlere açılıyor. Dergi ayrıca Güney Asya'nın tek aktif yanardağına ev sahipliği yapan ve eşsiz bir dalış noktası sunan bir Hint adasını da listesine almış.

Seyahat planı yapanlar için bir haber daha: Viking şirketi Hindistan'da yeni nehir gezileri başlatıyor ve 2029'a kadar sefer takvimi şimdiden hazır.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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