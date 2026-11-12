Ne Paris Ne Londra: Travel + Leisure 2027 Yılının En İyi Destinasyonunu Seçti
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ABD merkezli Travel + Leisure dergisi, 1,5 milyar nüfuslu, dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomilerinden biri olan ülkeyi 'en etkileyici konaklama deneyimlerine ev sahipliği yapan' bir destinasyon olarak tanımladı ve 2027 sayısını tamamen Hindistan'a ayırdı.
Euronews'in aktardığına göre Hindistan'ı 2025'te 9,15 milyon yabancı turist ziyaret etti. Bu rakam, 2019'daki 10,93 milyonluk zirvenin yaklaşık yüzde 8 altında. Ülke, bağımsızlığının 100. yılı olan 2047'de yılda 100 milyon turiste ulaşmayı hedefliyor.
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Dergi şefinin gözdesi: Tac Mahal ve Eski Delhi sokakları
"Doğunun Venediği" Udaipur
Rajasthan'ın renkli şehirleri: Jaipur ve "Mavi Şehir" Jodhpur
Kaplan safarisi için Madhya Pradesh
Kuzeydoğu'nun renkli yüzü: Nagaland'deki Hornbill Festivali
Sadece izinle girilebilen adalar ve Güney Asya'nın tek aktif yanardağı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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