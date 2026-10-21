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Türklerin Akın Akın Gittiği Tatil Rotasına Alternatif Çıktı: Hem Ucuz Hem Egzotik

Türklerin Akın Akın Gittiği Tatil Rotasına Alternatif Çıktı: Hem Ucuz Hem Egzotik

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 20:13
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Güneydoğu Asya'ya gitmek isteyenler için Vietnam, Tayland'a alternatif bir rota olarak öne çıkıyor. Plajları, tarihi şehirleri ve genel olarak daha uygun tatil masraflarıyla dikkat çeken ülkeye Türk vatandaşları e-vizeyle gidebiliyor.

İşte detaylar...

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Vietnam, Tayland gibi güzel plajlarıyla da biliniyor.

Vietnam, Tayland gibi güzel plajlarıyla da biliniyor.

Phu Quoc ve Mui Ne, ülkenin en güzel plajları arasında gösteriliyor. Hoi An'da da seçilebilecek birkaç plaj bulunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hoi An, 15. ve 19. yüzyıllar arasında işlek olan küçük bir ticaret limanıydı ve bugün oldukça iyi korunmuş durumda.

Ha Long Körfezi'nde binlerce kireç taşı ada bulunuyor.

Ha Long Körfezi'nde binlerce kireç taşı ada bulunuyor.

Zümrüt yeşili suları ve üzeri yağmur ormanlarıyla kaplı adalarıyla bilinen körfezde tekne turlarına katılmak ya da kanoyla gezmek mümkün.

Pirinç tarlalarını görmek ve çevresindeki dağların manzarasını izlemek isteyenler ise ülkenin kuzeyindeki Sapa'ya gidebilir.

Ülkenin kahvesi de en az mutfağı kadar ünlü.

Ülkenin kahvesi de en az mutfağı kadar ünlü.

Vietnam'da yumurtalı kahve, hindistan cevizli kahve ve tuzlu kahve gibi pek çok farklı kahve denenebiliyor. Mutfağın imza lezzetleri arasında ise Pho, Banh Mi ve taze yaz ruloları bulunuyor.

Yeme-içme, ulaşım ve konaklama da genel olarak Tayland'a göre daha uygun.

Bordo pasaportla gidecekler için vize gerekiyor.

Bordo pasaportla gidecekler için vize gerekiyor.

Diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları Vietnam'da 90 güne kadar vizesiz kalabiliyor. Umuma mahsus yani bordo pasaport sahipleri ise vizeye tabi.

Bordo pasaportlular vizeyi Vietnam Göç İdaresi'nin internet sitesinden elektronik olarak alabiliyor. E-vize en fazla 90 gün geçerli oluyor. Tek girişli e-vizenin ücreti 25 dolar, çok girişli e-vizeninki 50 dolar ve vize verilmezse ücret iade edilmiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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