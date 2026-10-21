Türklerin Akın Akın Gittiği Tatil Rotasına Alternatif Çıktı: Hem Ucuz Hem Egzotik
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Vietnam, Tayland gibi güzel plajlarıyla da biliniyor.
Ha Long Körfezi'nde binlerce kireç taşı ada bulunuyor.
Ülkenin kahvesi de en az mutfağı kadar ünlü.
Bordo pasaportla gidecekler için vize gerekiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın