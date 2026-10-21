Türklerin Akın Akın Gittiği Tatil Rotasına Alternatif Çıktı: Hem Ucuz Hem Egzotik

Vietnam'da yumurtalı kahve, hindistan cevizli kahve ve tuzlu kahve gibi pek çok farklı kahve denenebiliyor. Mutfağın imza lezzetleri arasında ise Pho, Banh Mi ve taze yaz ruloları bulunuyor.

Yeme-içme, ulaşım ve konaklama da genel olarak Tayland'a göre daha uygun.