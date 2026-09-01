Tayland Seyahatinde Yeni Dönem: Türkiye Dahil Onlarca Ülkeye Vize Süresi Kısıtlaması Geldi

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Departmanı tarafından paylaşılan karara göre, 15 Eylül tarihinden itibaren 60'ı aşkın ülke ve bölgeden gelen ziyaretçilerin vizesiz seyahat hakkı 60 günden 30 güne çekilecek. Yeni düzenlemenin kapsadığı ülkeler arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da yer alıyor.

Turizm gelirlerinin ülke ekonomisi için taşıdığı kritik öneme karşın Bangkok yönetimi, bu adımı yabancıların karıştığı yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla attı. Güvenlik güçlerinin son dönemde artırdığı denetimlerde, vizesiz giriş imkanını suiistimal ederek ülkede izinsiz otel veya okul işleten, insan ticareti ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlara karışan çok sayıda yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştı. Hükümet, sürenin kısaltılmasıyla birlikte denetimsiz uzun süreli kalışların ve suç ağlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Yeni kısıtlama kararı Türkiye'nin yanı sıra Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve 27 Avrupa Birliği üyesi ülkeyi de kapsıyor. Mevcut sistemde 90'ı aşkın ülkeye tanınan 60 günlük muafiyetin daraltılması planlanırken, listedeki yaklaşık 20 ülkenin durumuna dair belirsizlik ise sürüyor. Öte yandan karar her ülke için gerileme anlamına gelmiyor; Brezilya, Peru ve Güney Kore vatandaşlarının vizesiz kalış hakkı 60 günden 90 güne yükseltiliyor. Ülkeye giriş yapan tüm turistler, göçmenlik bürosunun onay vermesi şartıyla kalış sürelerini bir defaya mahsus olmak üzere uzatma hakkını koruyacak.

Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow'un da vurguladığı güvenlik odaklı bu yasal adım, Tayland turizminde hafif bir durgunluğun yaşandığı bir takvimde hayata geçiriliyor. Yılbaşından bu yana 20,9 milyon yabancı turisti ağırlayan ülke, bir önceki döneme kıyasla ziyaretçi sayısında yüzde 3'lük bir düşüş kaydetti. Buna rağmen hükümet, sınır güvenliği ve kamu düzenini koruma politikasından taviz vermeyerek 15 Eylül itibarıyla yeni kuralları resmen uygulamaya koyacak.