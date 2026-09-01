Tayland Seyahatinde Yeni Dönem: Türkiye Dahil Onlarca Ülkeye Vize Süresi Kısıtlaması Geldi
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Güneydoğu Asya’nın popüler turizm merkezi Tayland, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 60’tan fazla ülke için vizesiz kalış süresini 15 Eylül itibarıyla 60 günden 30 güne düşürüyor. Güvenlik ve suçla mücadele gerekçesiyle alınan yeni karar, tatil planı yapan yabancı ziyaretçilerin konaklama sürelerini doğrudan etkileyecek.
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Tayland yönetimi, yabancı turistlerin ülkeye giriş ve konaklama şartlarında kapsamlı bir değişikliğe gitti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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