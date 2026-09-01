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Alihan Kuriş Soruşturmasında İfade Veren Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e Yurt Dışı Çıkış Yasağı

Alihan Kuriş Soruşturmasında İfade Veren Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e Yurt Dışı Çıkış Yasağı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.09.2026 - 20:54
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‘Alihan Kuriş suç örgütü’ soruşturması kapsamında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesi alınan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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