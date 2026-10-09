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Türk Vatandaşlarına Vizesiz Seyahat İmkanı: 30 Gün Vizesiz Kalınabiliyor, Süre 59 Güne Uzatılabiliyor

Türk Vatandaşlarına Vizesiz Seyahat İmkanı: 30 Gün Vizesiz Kalınabiliyor, Süre 59 Güne Uzatılabiliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2026 - 11:56
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Filipinler, turizmi canlandırmak amacıyla 157 ülkenin vatandaşına vizesiz giriş imkânı tanıyan uygulamasıyla yeniden gündemde. Türk pasaportu sahipleri de bu listede yer alıyor ve ülkeye 30 gün vizesiz girebiliyor; Filipin Göçmenlik Bürosu'na başvurarak 29 gün daha uzatan bir yolcu toplamda 59 gün kalabiliyor.

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Türk pasaportu sahipleri Filipinler'e turistik amaçla vize almadan, 30 güne kadar girebiliyor.

Türk pasaportu sahipleri Filipinler'e turistik amaçla vize almadan, 30 güne kadar girebiliyor.

Filipin makamlarının yayımladığı vizesiz giriş listesinde Türkiye, 30 günlük kalış hakkı tanınan ülkeler arasında yer alıyor. Yani Türk bir turist, konsolosluk kapısında sıra beklemeden ya da e-vize formu doldurmadan doğrudan Filipinler'e uçabiliyor.

Uygulamanın ülkenin turizmini canlandırmak için hayata geçirilen geniş bir vizesiz giriş programının parçası olduğu vurgulanıyor. Türkiye'den gidecekler için tanınan süre ise 30 gün olarak belirtiliyor.

Göçmenlik Bürosu'na yapılacak başvuruyla kalış süresi 29 gün daha uzatılabiliyor ve toplam 59 güne çıkıyor.

Göçmenlik Bürosu'na yapılacak başvuruyla kalış süresi 29 gün daha uzatılabiliyor ve toplam 59 güne çıkıyor.

İlk 30 gün dolduğunda ülkeden çıkmak zorunda değilsiniz. Filipin Göçmenlik Bürosu'na başvuran ziyaretçilere 29 günlük ek süre verilebiliyor; 30 ile 29 birleşince toplam kalış 59 güne ulaşıyor.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu: 59 gün otomatik tanınan bir süre değil. İlk 30 günün ardından uzatma için resmî başvuru yapmak gerekiyor ve işlem Göçmenlik Bürosu'nun onayına bağlı.

Vizesiz giriş için pasaportun en az altı ay geçerli olması ve yolcunun elinde dönüş bileti bulunması gerekiyor.

Vizesiz giriş için pasaportun en az altı ay geçerli olması ve yolcunun elinde dönüş bileti bulunması gerekiyor.

Havalimanında sorun yaşamamak için iki koşul öne çıkıyor: Pasaportun, seyahat bitiş tarihinden sonra en az altı ay daha geçerli olması ve yolcunun ülkeden çıkışını gösteren bir dönüş bileti bulundurması.

Seyahat rehberleri bunlara ek olarak, uçuştan en geç 72 saat önce doldurulan dijital 'eTravel' formunun QR kodunun da istendiğini aktarıyor. Yola çıkmadan önce güncel şartları Filipinler'in Ankara Büyükelçiliği'nden teyit etmekte fayda var.

Uygulama ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa ve Japonya dahil 157 ülkeyi kapsıyor.

Uygulama ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa ve Japonya dahil 157 ülkeyi kapsıyor.

Listede ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa ve Japonya'nın yanı sıra 46 Afrika ülkesi de bulunuyor. Buna karşılık Nijerya, Mısır, Cezayir, Libya, Somali ve Sudan vizesiz giriş kapsamının dışında tutuluyor.

Çin ve Hindistan için ise ayrı kurallar geçerli; bu iki ülkenin vatandaşlarına tanınan kalış süresi daha kısa.

Filipinler 2025'te yaklaşık 5,94 milyon uluslararası turisti ağırladı ve bu turizmden yaklaşık 694 milyar peso doğrudan gelir elde etti.

Filipinler 2025'te yaklaşık 5,94 milyon uluslararası turisti ağırladı ve bu turizmden yaklaşık 694 milyar peso doğrudan gelir elde etti.

Düzenlemenin arkasındaki asıl motivasyon turizm geliri. Filipinler'i 2025'te yaklaşık 5,94 milyon uluslararası turist ziyaret etti ve sektör ülkeye yaklaşık 694 milyar peso doğrudan gelir kazandırdı.

Vizesiz giriş ve uzatılabilir kalış süresiyle bu rakamın daha da yukarı çıkarılması hedefleniyor. Türk turistler için de Güneydoğu Asya'nın en çok merak edilen adalarına bürokrasisiz bir kapı aralanmış durumda.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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