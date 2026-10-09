Türk Vatandaşlarına Vizesiz Seyahat İmkanı: 30 Gün Vizesiz Kalınabiliyor, Süre 59 Güne Uzatılabiliyor

Havalimanında sorun yaşamamak için iki koşul öne çıkıyor: Pasaportun, seyahat bitiş tarihinden sonra en az altı ay daha geçerli olması ve yolcunun ülkeden çıkışını gösteren bir dönüş bileti bulundurması.

Seyahat rehberleri bunlara ek olarak, uçuştan en geç 72 saat önce doldurulan dijital 'eTravel' formunun QR kodunun da istendiğini aktarıyor. Yola çıkmadan önce güncel şartları Filipinler'in Ankara Büyükelçiliği'nden teyit etmekte fayda var.