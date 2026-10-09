Türk Vatandaşlarına Vizesiz Seyahat İmkanı: 30 Gün Vizesiz Kalınabiliyor, Süre 59 Güne Uzatılabiliyor
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Filipinler, turizmi canlandırmak amacıyla 157 ülkenin vatandaşına vizesiz giriş imkânı tanıyan uygulamasıyla yeniden gündemde. Türk pasaportu sahipleri de bu listede yer alıyor ve ülkeye 30 gün vizesiz girebiliyor; Filipin Göçmenlik Bürosu'na başvurarak 29 gün daha uzatan bir yolcu toplamda 59 gün kalabiliyor.
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Türk pasaportu sahipleri Filipinler'e turistik amaçla vize almadan, 30 güne kadar girebiliyor.
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Göçmenlik Bürosu'na yapılacak başvuruyla kalış süresi 29 gün daha uzatılabiliyor ve toplam 59 güne çıkıyor.
Vizesiz giriş için pasaportun en az altı ay geçerli olması ve yolcunun elinde dönüş bileti bulunması gerekiyor.
Uygulama ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa ve Japonya dahil 157 ülkeyi kapsıyor.
Filipinler 2025'te yaklaşık 5,94 milyon uluslararası turisti ağırladı ve bu turizmden yaklaşık 694 milyar peso doğrudan gelir elde etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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