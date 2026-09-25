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Vizesiz Seyahat Bitiyor: Türklerin En Çok Gittiği Ülkelerden Karadağ 1 Kasım'da Kapılarını Kapatıyor

Vizesiz Seyahat Bitiyor: Türklerin En Çok Gittiği Ülkelerden Karadağ 1 Kasım'da Kapılarını Kapatıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2026 - 10:34
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Her yıl yaklaşık 320 bin Türk'ü ağırlayan Karadağ'da vizesiz dönemin bitmesine sayılı günler kaldı. Karadağ hükümetinin 23 Temmuz'da aldığı kararla Türkiye vatandaşları 1 Kasım 2026'dan itibaren ülkeye ancak vizeyle girebilecek. Budva ve Kotor gibi gözde tatil rotalarına pasaportla gitmek için son tarih 31 Ekim.

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1 Kasım'dan itibaren Türk pasaportuyla Karadağ'a vizesiz giriş dönemi tamamen sona eriyor.

1 Kasım'dan itibaren Türk pasaportuyla Karadağ'a vizesiz giriş dönemi tamamen sona eriyor.

Karadağ hükümeti vize rejimine ilişkin yönetmelik değişikliğini 23 Temmuz 2026'da kabul etti, karar 25 Temmuz'da ülkenin Resmî Gazetesi'nde yayımlandı. Düzenleme yalnızca Türkiye'yi kapsamıyor: Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşları da 1 Kasım'dan itibaren Karadağ'a girmek için vize almak zorunda.

Geçiş süreci Ekim sonuna kadar sürüyor. Türk vatandaşları 31 Ekim'e kadar mevcut kuralla, yani 30 güne kadar vizesiz kalabiliyor. Bu tarihten sonra sınır kapısına pasaportla gelen yolcunun, istisna kapsamında değilse, vizesi olmadan ülkeye alınması mümkün olmayacak.

Kararın arkasında Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne girme hedefi var.

Kararın arkasında Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne girme hedefi var.

Vize şartı getirilen beş ülkenin ortak noktası, Avrupa Birliği'nin de bu ülkelerin vatandaşlarından vize istemesi. Karadağ bu adımla vize politikasını AB'ninkiyle tamamen uyumlu hale getirdi ve üyelik müzakerelerinde adalet, özgürlük ve güvenlik başlıklarını kapsayan 24'üncü faslın kapanması için gereken son kriterlerden birini yerine getirdi.

Balkan ülkesi 2028'de AB'nin 28'inci üyesi olmayı hedefliyor. Karadağ Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, kararın AB üyeliği yolundaki önemli yükümlülüklerden biri olduğunu, aynı zamanda ülkenin vize sistemini modernleştirdiğini vurguladı.

Değişiklik en çok Budva ve Kotor'a tatil planı yapanları etkileyecek.

Değişiklik en çok Budva ve Kotor'a tatil planı yapanları etkileyecek.

Euronews'in aktardığı verilere göre Karadağ'ı her yıl yaklaşık 320 bin Türk ziyaret ediyor. Kısa süreli, vizesiz ve uygun fiyatlı bir Avrupa tatili arayanlar için Adriyatik kıyısındaki Budva ile Orta Çağ surlarıyla bilinen Kotor uzun süredir ilk akla gelen adresler arasındaydı.

1 Kasım'dan sonra bu rotalara gidecekler için plan değişiyor. Uçak bileti ve otel rezervasyonundan önce vize başvurusunun yapılması, onay süresinin de hesaba katılması gerekecek.

Ancak cebinde Schengen, ABD, İngiltere ya da İrlanda vizesi olanlar için kapı açık kalıyor.

Ancak cebinde Schengen, ABD, İngiltere ya da İrlanda vizesi olanlar için kapı açık kalıyor.

Yeni düzenlemede önemli bir istisna var. Geçerli bir Schengen, ABD, Birleşik Krallık veya İrlanda vizesi taşıyan Türk vatandaşları, belirlenen şartları karşılamaları halinde Karadağ'a 30 güne kadar vizesiz girmeye devam edebilecek.

Bu da daha önce Avrupa ya da ABD vizesi almış, vizesinin süresi hâlâ dolmamış yolcular için ekstra bir başvuruya gerek kalmayacağı anlamına geliyor. Vizesi olmayan ya da süresi dolmuş olanlar ise Karadağ için ayrı başvuru yapmak zorunda.

Vize başvuruları büyükelçiliğe gitmeden VFS Global merkezlerinden yapılabilecek.

Vize başvuruları büyükelçiliğe gitmeden VFS Global merkezlerinden yapılabilecek.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, başvuru sürecini kolaylaştırmak için VFS Global ile anlaşma yaptığını açıkladı. Diplomatik temsilcilikler dışında Türkiye'deki VFS merkezleri de başvuru alacak; böylece başvuru sahiplerinin Ankara'daki büyükelçiliğe ya da İstanbul'daki konsolosluğa gitmesine gerek kalmayacak.

VFS merkezleri şu an Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Bangladeş, Kırgızistan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'da hizmet veriyor. Bakanlık, AB sistemleriyle uyumlu yeni bir Vize Bilgi Sistemi üzerinde çalıştığını, nihai hedefin ise başvuruların tamamen internetten yapılabileceği bir e-vize sistemi olduğunu belirtti.

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Karadağ'da yaşayan 13 bin Türk ve 9 bin 500 Türk şirketi de yeni dönemi yakından izliyor.

Karadağ'da yaşayan 13 bin Türk ve 9 bin 500 Türk şirketi de yeni dönemi yakından izliyor.

Karar yalnızca turistleri ilgilendirmiyor. Karadağ'da daimi ya da geçici oturum izniyle yaşayan yaklaşık 100 bin yabancının 13 bini Türk vatandaşı. Ülkede faaliyet gösteren Türk şirketi sayısı ise 9 bin 500 civarında.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025'te 230 milyon dolara ulaştı; bunun 195 milyon doları Türkiye'nin ihracatı, 35 milyon doları ithalatı. Türk yatırımcıların 2006-2026 arasında Karadağ'a yaptığı yatırım 635 milyon euroyu buldu. Bu rakamla Türkiye, Sırbistan'ın ardından ülkedeki en büyük ikinci yabancı yatırımcı konumunda.

Vizesiz seyahat ilk kez geçen yıl Podgorica'daki bir bıçaklı saldırının ardından askıya alınmıştı.

Vizesiz seyahat ilk kez geçen yıl Podgorica'daki bir bıçaklı saldırının ardından askıya alınmıştı.

25 Ekim 2025'te başkent Podgorica'nın Zabjelo semtinde bir Karadağ vatandaşı bıçaklı saldırıda yaralandı. Yerel medyada saldırganların Türk olduğu iddia edilince kentin bazı bölgelerinde Türk karşıtı gösteriler başladı.

Soruşturma ise bambaşka bir tablo ortaya koydu. Podgorica Yüksek Mahkemesi 31 Ekim'de, saldırıyla ilgili gözaltına alınan iki Türk vatandaşının olayla hiçbir bağlantısı olmadığını, saldırı anında olay yerinde bulunmadıklarını açıkladı. Güvenlik kameralarıyla doğrulanan bu bilginin ardından iki kişi serbest bırakıldı.

Başbakan Milojko Spajić'in kararı, Türkiye'den Karadağ'a uçuşları bile vurmuştu.

Başbakan Milojko Spajić'in kararı, Türkiye'den Karadağ'a uçuşları bile vurmuştu.

Mahkeme kararı gelmeden önce Karadağ Başbakanı Milojko Spajić, Türk vatandaşlarına tanınan vizesiz seyahatin geçici olarak askıya alındığını X hesabından duyurdu. 30 Ekim 2025'ten itibaren Türk pasaportu taşıyanlar vizeyi yalnızca Ankara'daki büyükelçilik ya da İstanbul'daki konsolosluktan alabildi.

Etkisi kısa sürede görüldü. Podgorica seferlerindeki yolcu sayısı sert düşünce Pegasus, Ankara ve İzmir'den Podgorica'ya uçuşlarını iptal etti ve yalnızca İstanbul hattını sürdürdü. Havayolu şirketi, uçuş planlarını talep ve pazar koşullarına göre sürekli değerlendirdiğini açıkladı.

Aralık ayında kapılar yeniden açılmış ama vizesiz kalış süresi 90 günden 30 güne inmişti.

Aralık ayında kapılar yeniden açılmış ama vizesiz kalış süresi 90 günden 30 güne inmişti.

T.C. Dışişleri Bakanlığı süreç boyunca Podgoritsa makamlarıyla temasın kesintisiz sürdüğünü, Türk vatandaşlarının güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı. Kasım ortasında Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, askıya alma kararının 10-15 gün içinde kaldırılacağına inandığını söyledi.

Vizesiz seyahat 23 Aralık 2025'te yeniden başladı ama eskisi gibi değildi: kalış süresi 90 günden 30 güne düşürüldü. Karadağ hükümeti bunu, AB ile vize uyumu kapsamındaki daha geniş bir paketin parçası olarak tanımlamıştı. O paketin son halkası 1 Kasım'da devreye giriyor. Ekim sonrasına Karadağ planı olanların, istisna kapsamında değillerse, başvurularını şimdiden yapması gerekiyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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