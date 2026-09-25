Vizesiz Seyahat Bitiyor: Türklerin En Çok Gittiği Ülkelerden Karadağ 1 Kasım'da Kapılarını Kapatıyor

Vize şartı getirilen beş ülkenin ortak noktası, Avrupa Birliği'nin de bu ülkelerin vatandaşlarından vize istemesi. Karadağ bu adımla vize politikasını AB'ninkiyle tamamen uyumlu hale getirdi ve üyelik müzakerelerinde adalet, özgürlük ve güvenlik başlıklarını kapsayan 24'üncü faslın kapanması için gereken son kriterlerden birini yerine getirdi.

Balkan ülkesi 2028'de AB'nin 28'inci üyesi olmayı hedefliyor. Karadağ Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, kararın AB üyeliği yolundaki önemli yükümlülüklerden biri olduğunu, aynı zamanda ülkenin vize sistemini modernleştirdiğini vurguladı.