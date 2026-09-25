Vizesiz Seyahat Bitiyor: Türklerin En Çok Gittiği Ülkelerden Karadağ 1 Kasım'da Kapılarını Kapatıyor
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Her yıl yaklaşık 320 bin Türk'ü ağırlayan Karadağ'da vizesiz dönemin bitmesine sayılı günler kaldı. Karadağ hükümetinin 23 Temmuz'da aldığı kararla Türkiye vatandaşları 1 Kasım 2026'dan itibaren ülkeye ancak vizeyle girebilecek. Budva ve Kotor gibi gözde tatil rotalarına pasaportla gitmek için son tarih 31 Ekim.
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1 Kasım'dan itibaren Türk pasaportuyla Karadağ'a vizesiz giriş dönemi tamamen sona eriyor.
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Kararın arkasında Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne girme hedefi var.
Değişiklik en çok Budva ve Kotor'a tatil planı yapanları etkileyecek.
Ancak cebinde Schengen, ABD, İngiltere ya da İrlanda vizesi olanlar için kapı açık kalıyor.
Vize başvuruları büyükelçiliğe gitmeden VFS Global merkezlerinden yapılabilecek.
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Karadağ'da yaşayan 13 bin Türk ve 9 bin 500 Türk şirketi de yeni dönemi yakından izliyor.
Vizesiz seyahat ilk kez geçen yıl Podgorica'daki bir bıçaklı saldırının ardından askıya alınmıştı.
Başbakan Milojko Spajić'in kararı, Türkiye'den Karadağ'a uçuşları bile vurmuştu.
Aralık ayında kapılar yeniden açılmış ama vizesiz kalış süresi 90 günden 30 güne inmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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