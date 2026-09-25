Euro Banknotlar Baştan Aşağı Değişiyor: Yeni Paraların Tedavüle Gireceği Yıl Açıkladı

Anket katılımcılarının önüne, AB çapında düzenlenen tasarım yarışmasından çıkan 10 öneri kondu. Yarışmaya 1.200'den fazla grafik tasarımcı başvurdu, bunlardan 25'i tasarım hazırlamak üzere davet edildi.

Öneriler iki ana tema etrafında şekilleniyor. 'Avrupa kültürü' teması, Ludwig van Beethoven ve Marie Curie gibi kıtanın tarihine iz bırakmış isimleri banknotlara taşıyor. 'Nehirler ve kuşlar' teması ise Avrupa'nın doğal ekosistemlerini ve AB kurumlarını ön plana çıkarıyor.

ECB Yönetim Konseyi; anket sonuçlarını, jürinin tavsiyelerini ve teknik değerlendirmeyi birlikte ele alarak nihai tasarım konseptini 2026 yılı sonuna doğru belirleyecek. Öneri ve ülke bazında hazırlanan ayrıntılı rapor da bu kararın ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Seçilen tasarım daha sonra geliştirme aşamasına geçecek. Yeni banknotlarda sahteciliğe karşı daha gelişmiş güvenlik özellikleri yer alacak, görme engelliler için erişilebilirlik artırılacak. Üretimin çevreye verdiği zararın azaltılması ve banknotların ömrünün uzatılması da hedefler arasında.