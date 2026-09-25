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Euro Banknotlar Baştan Aşağı Değişiyor: Yeni Paraların Tedavüle Gireceği Yıl Açıkladı

Euro Banknotlar Baştan Aşağı Değişiyor: Yeni Paraların Tedavüle Gireceği Yıl Açıkladı

Avrupa Birliği Para Banknot
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.09.2026 - 10:50
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), cüzdanlardaki euro banknotları baştan aşağı yenilemeye hazırlanıyor. Yeni tasarım için açılan kamuoyu anketine yaklaşık 10 milyon kişi katıldı. Nihai karar 2026'nın sonunda verilecek, yeni banknotlar ise 2030'ların başında kademeli olarak dolaşıma girecek.

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Tüm euro banknotlar baştan aşağı değişiyor.

Tüm euro banknotlar baştan aşağı değişiyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın 23 Temmuz'da başlattığı ve 21 Eylül'de sona eren anket, beklentilerin çok üzerinde ilgi gördü. Bankanın paylaştığı verilere göre ankete tam 9,96 milyon kişi yanıt verdi. Bu rakam, euro bölgesi nüfusunun yüzde 2,6'sına denk geliyor.

Dikkat çeken bir diğer ayrıntı katılımcıların yaş profili oldu. Yanıtların üçte ikisi 35 yaşın altındaki kişilerden geldi. Nakit kullanımının azaldığı sıkça konuşulurken gençlerin banknot tasarımına bu kadar ilgi göstermesi, ECB cephesinde memnuniyetle karşılandı.

ECB Başkanı Christine Lagarde sonuçları değerlendirirken bu yüksek rakamın, Avrupalıların gelecekteki banknotlarına ne kadar ilgi duyduğunu gösterdiğini söyledi. Lagarde, vatandaşların sürece dahil olmasıyla yeni banknot serisinin hazırlığında önemli bir adımın atıldığını vurguladı.

Kamuoyu anketiyle eş zamanlı olarak bağımsız bir araştırma şirketi de aynı soruları euro bölgesini temsil eden bir örneklem grubuna yöneltti. Bu ikinci çalışmanın da kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Beethoven ve Marie Curie mi, nehirler ve kuşlar mı? Seçim iki tema arasında yapılacak.

Beethoven ve Marie Curie mi, nehirler ve kuşlar mı? Seçim iki tema arasında yapılacak.

Anket katılımcılarının önüne, AB çapında düzenlenen tasarım yarışmasından çıkan 10 öneri kondu. Yarışmaya 1.200'den fazla grafik tasarımcı başvurdu, bunlardan 25'i tasarım hazırlamak üzere davet edildi. 

Öneriler iki ana tema etrafında şekilleniyor. 'Avrupa kültürü' teması, Ludwig van Beethoven ve Marie Curie gibi kıtanın tarihine iz bırakmış isimleri banknotlara taşıyor. 'Nehirler ve kuşlar' teması ise Avrupa'nın doğal ekosistemlerini ve AB kurumlarını ön plana çıkarıyor.

ECB Yönetim Konseyi; anket sonuçlarını, jürinin tavsiyelerini ve teknik değerlendirmeyi birlikte ele alarak nihai tasarım konseptini 2026 yılı sonuna doğru belirleyecek. Öneri ve ülke bazında hazırlanan ayrıntılı rapor da bu kararın ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Seçilen tasarım daha sonra geliştirme aşamasına geçecek. Yeni banknotlarda sahteciliğe karşı daha gelişmiş güvenlik özellikleri yer alacak, görme engelliler için erişilebilirlik artırılacak. Üretimin çevreye verdiği zararın azaltılması ve banknotların ömrünün uzatılması da hedefler arasında.

Tedavüle gireceği yıl belli oldu! Cebinde euro olanlar için süreç nasıl olacak?

Tedavüle gireceği yıl belli oldu! Cebinde euro olanlar için süreç nasıl olacak?

Cüzdanında euro bulunduranlar için endişelenecek bir durum yok. ECB'nin açıklamasına göre mevcut banknotlar değerini ve geçerliliğini koruyacak, yeni seri dolaşıma girdiğinde de eskileriyle birlikte kullanılmaya devam edecek. Avro şu anda 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500'lük olmak üzere 7 farklı banknotla tedavülde bulunuyor.

Öte yandan yeni banknotların 2030'ların başında kademeli olarak yürürlüğe gireceği belirtildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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