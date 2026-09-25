Euro Banknotlar Baştan Aşağı Değişiyor: Yeni Paraların Tedavüle Gireceği Yıl Açıkladı
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), cüzdanlardaki euro banknotları baştan aşağı yenilemeye hazırlanıyor. Yeni tasarım için açılan kamuoyu anketine yaklaşık 10 milyon kişi katıldı. Nihai karar 2026'nın sonunda verilecek, yeni banknotlar ise 2030'ların başında kademeli olarak dolaşıma girecek.
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Tüm euro banknotlar baştan aşağı değişiyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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