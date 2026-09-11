Yeni Banknotlar Tedavüle Girdi: Sadece Tek Bir Şey Değişti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yeni tertip banknotları resmen tedavüle sürdü. 11 Eylül itibarıyla piyasaya çıkan 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL'lerde dikkat çeken tek bir fark bulunuyor. TCMB'nin duyurusuna göre yeni banknotlar, boyut, ön‑arka yüz tasarımı ve genel görünüm bakımından önceki serilerle birebir aynı. Peki cüzdanınıza girecek bu paralarda değişen o tek şey ne?
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Cüzdanında 5 TL veya 50 TL olanlar dikkat: Merkez Bankası duyurdu, bugünden itibaren değişti.
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Yeni banknotlarda sadece tek bir şey değişti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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