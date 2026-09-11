Yeni Banknotlar Tedavüle Girdi: Sadece Tek Bir Şey Değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yeni tertip banknotları resmen tedavüle sürdü. 11 Eylül itibarıyla piyasaya çıkan 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL'lerde dikkat çeken tek bir fark bulunuyor. TCMB'nin duyurusuna göre yeni banknotlar, boyut, ön‑arka yüz tasarımı ve genel görünüm bakımından önceki serilerle birebir aynı. Peki cüzdanınıza girecek bu paralarda değişen o tek şey ne?