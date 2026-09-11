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Yeni Banknotlar Tedavüle Girdi: Sadece Tek Bir Şey Değişti

Yeni Banknotlar Tedavüle Girdi: Sadece Tek Bir Şey Değişti

Merkez Bankası Banknot
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
11.09.2026 - 10:59
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yeni tertip banknotları resmen tedavüle sürdü. 11 Eylül itibarıyla piyasaya çıkan 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL'lerde dikkat çeken tek bir fark bulunuyor. TCMB'nin duyurusuna göre yeni banknotlar, boyut, ön‑arka yüz tasarımı ve genel görünüm bakımından önceki serilerle birebir aynı. Peki cüzdanınıza girecek bu paralarda değişen o tek şey ne?

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Cüzdanında 5 TL veya 50 TL olanlar dikkat: Merkez Bankası duyurdu, bugünden itibaren değişti.

Cüzdanında 5 TL veya 50 TL olanlar dikkat: Merkez Bankası duyurdu, bugünden itibaren değişti.

Yeni 5 ve 50 liralar tedavüle girdi. Merkez Bankası'nın duyurusuna göre yeni banknotlar, önceki banknotlarla birlikte tedavülde kalmaya devam edecek. Yani cüzdanınızdaki eski 50 TL ve 5 TL'leri değiştirmenize gerek yok; her iki seri de aynı anda geçerli para birimi olarak kullanılabilecek.

Yeni banknotlarda sadece tek bir şey değişti.

Yeni banknotlarda sadece tek bir şey değişti.

1211 sayılı Kanun'a dayanılarak hazırlanan yeni banknotlarda tek fark, üzerlerindeki imzalarda karşımıza çıkıyor. 50 TL'lerde Başkan Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Dr. Gazi İshak Kara'nın imzaları yer alırken, 5 TL'lerde Başkan Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Özkul'un imzaları bulunuyor. TCMB'nin açıklamasında, bu banknotların boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olduğu vurgulanıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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