Türkiye'de Ayda 500 Bin TL Kazandıran Meslekler Ortaya Çıktı

Uzman doktorlar ve cerrahlar 180 bin ile 500 bin TL arasında kazanıyor; rakam özel hastane sözleşmelerine, ameliyat yoğunluğuna ve kalp-damar ile beyin cerrahisi gibi hassas alanlardaki tecrübeye göre değişiyor. Üst düzey yöneticiler (CEO, CFO) ise 150 bin ile 500 bin TL bandında yer alıyor; şirket ölçeği, yıl sonu başarı primleri ve hisse opsiyonları paketi belirliyor.

Kaptan pilotlarda kazanç 120 bin ile 480 bin TL arasında değişiyor; uçuş tecrübesi, kıdem ve uluslararası hat yoğunluğu belirleyici oluyor. Noterlerde ise rakam 110 bin ile 456 bin TL'ye kadar çıkabiliyor; bu da bulunulan bölgenin ticari hareketliliğine ve günlük resmi işlem hacmine bağlı.