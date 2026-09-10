Türkiye'de Ayda 500 Bin TL Kazandıran Meslekler Ortaya Çıktı
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Türkiye'de gelir dağılımına dair güncel veriler, ezber bozan bir tabloyu gözler önüne serdi. TÜİK'in Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ne göre bazı meslek gruplarında aylık kazanç 500 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Listenin zirvesinde uzman doktorlardan üst düzey yöneticilere, kaptan pilotlardan yazılım uzmanlarına kadar farklı alanlar yer alıyor. İşte o meslekler ve kazandırdıkları rakamlar.
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Aylık 500 bin TL maaş veren meslekler.
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Yazılım ve yapay zeka uzmanları, yurt dışına uzaktan çalışarak bu listeye giriyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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