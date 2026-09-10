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Türkiye'de Ayda 500 Bin TL Kazandıran Meslekler Ortaya Çıktı

Türkiye'de Ayda 500 Bin TL Kazandıran Meslekler Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.09.2026 - 16:44
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Türkiye'de gelir dağılımına dair güncel veriler, ezber bozan bir tabloyu gözler önüne serdi. TÜİK'in Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ne göre bazı meslek gruplarında aylık kazanç 500 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Listenin zirvesinde uzman doktorlardan üst düzey yöneticilere, kaptan pilotlardan yazılım uzmanlarına kadar farklı alanlar yer alıyor. İşte o meslekler ve kazandırdıkları rakamlar.

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Aylık 500 bin TL maaş veren meslekler.

Aylık 500 bin TL maaş veren meslekler.

Uzman doktorlar ve cerrahlar 180 bin ile 500 bin TL arasında kazanıyor; rakam özel hastane sözleşmelerine, ameliyat yoğunluğuna ve kalp-damar ile beyin cerrahisi gibi hassas alanlardaki tecrübeye göre değişiyor. Üst düzey yöneticiler (CEO, CFO) ise 150 bin ile 500 bin TL bandında yer alıyor; şirket ölçeği, yıl sonu başarı primleri ve hisse opsiyonları paketi belirliyor.

Kaptan pilotlarda kazanç 120 bin ile 480 bin TL arasında değişiyor; uçuş tecrübesi, kıdem ve uluslararası hat yoğunluğu belirleyici oluyor. Noterlerde ise rakam 110 bin ile 456 bin TL'ye kadar çıkabiliyor; bu da bulunulan bölgenin ticari hareketliliğine ve günlük resmi işlem hacmine bağlı.

Yazılım ve yapay zeka uzmanları, yurt dışına uzaktan çalışarak bu listeye giriyor.

Yazılım ve yapay zeka uzmanları, yurt dışına uzaktan çalışarak bu listeye giriyor.

Yapay zeka ve yazılım uzmanlarının kazancı 80 bin TL'den başlayıp 350 bin TL'nin üzerine çıkabiliyor. Özellikle küresel şirketlere uzaktan hizmet verip döviz bazlı sözleşme imzalayan uzmanlar, bu rakamların da üzerine geçebiliyor.\n\nTÜİK'in Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ne göre lisans mezunları arasında en yüksek ortalama aylık kazanca sahip bölüm Pilotaj oldu. Bu bölümü Matematik Mühendisliği, Uzay Mühendisliği ve Uçak Mühendisliği takip etti; yüksek kazanç sağlayan alanların büyük bölümü mühendislik ve teknik uzmanlık gerektiren meslek gruplarında toplanıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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