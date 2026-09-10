İstanbul'un En Güzel Sahili Belli Oldu: Bebek de Moda da Geride Kaldı!

İstanbul'un en güzel sahili belli oldu. Yeşilköy sahili megakentin en güzel sahili olarak seçildi. Bakırköy sınırları içindeki bu kıyı şeridi, popüler sahillerin aksine mahalle dokusuyla öne çıkıyor. Kıyı boyunca yürüyüş yapmak ya da sadece deniz manzarasına karşı oturmak isteyenler için sakin bir ortam sunuyor; şehrin merkezine yakın olmasına rağmen kalabalığın ve gürültünün çok uzağında kalıyor.

Bebek, Moda ya da Caddebostan'ın aksine burada ne uzun kuyruklar ne de park yeri sıkıntısı yaşanıyor; bu da hem mahalleliyi hem de gezginleri sahile çekiyor.

Denize girmek isteyenler için bölgede Yeşilköy Çiroz Beach bulunuyor. Ancak Marmara kıyılarının genel özelliği gereği deniz suyu koşulları mevsimden mevsime değişkenlik gösterebiliyor; bu yüzden denize girmeden önce güncel durumu kontrol etmekte fayda var.