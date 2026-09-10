İstanbul'un En Güzel Sahili Belli Oldu: Bebek de Moda da Geride Kaldı!
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İstanbul'da deniz kıyısında yürüyüş yapmak isteyenlerin aklına genelde hep aynı üç semt geliyor: Bebek, Moda, Caddebostan. Oysa şehrin en uzun ve en sakin kıyı rotalarından biri bambaşka bir yerde, gözlerden biraz uzakta duruyor. Bakırköy sınırlarındaki Yeşilköy Sahili, kalabalıktan kaçmak isteyenler için son günlerin gözde adresi haline geldi. Peki bu sahili bu kadar konuşulur yapan ne?
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İstanbul'un en güzel sahili belli oldu.
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Yeşilköy Sahili neden 'en güzel sahil' seçildi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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