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İstanbul'un En Güzel Sahili Belli Oldu: Bebek de Moda da Geride Kaldı!

İstanbul'un En Güzel Sahili Belli Oldu: Bebek de Moda da Geride Kaldı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.09.2026 - 13:47
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İstanbul'da deniz kıyısında yürüyüş yapmak isteyenlerin aklına genelde hep aynı üç semt geliyor: Bebek, Moda, Caddebostan. Oysa şehrin en uzun ve en sakin kıyı rotalarından biri bambaşka bir yerde, gözlerden biraz uzakta duruyor. Bakırköy sınırlarındaki Yeşilköy Sahili, kalabalıktan kaçmak isteyenler için son günlerin gözde adresi haline geldi. Peki bu sahili bu kadar konuşulur yapan ne?

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İstanbul'un en güzel sahili belli oldu.

İstanbul'un en güzel sahili belli oldu.

İstanbul'un en güzel sahili belli oldu. Yeşilköy sahili megakentin en güzel sahili olarak seçildi. Bakırköy sınırları içindeki bu kıyı şeridi, popüler sahillerin aksine mahalle dokusuyla öne çıkıyor. Kıyı boyunca yürüyüş yapmak ya da sadece deniz manzarasına karşı oturmak isteyenler için sakin bir ortam sunuyor; şehrin merkezine yakın olmasına rağmen kalabalığın ve gürültünün çok uzağında kalıyor. 

Bebek, Moda ya da Caddebostan'ın aksine burada ne uzun kuyruklar ne de park yeri sıkıntısı yaşanıyor; bu da hem mahalleliyi hem de gezginleri sahile çekiyor.

Denize girmek isteyenler için bölgede Yeşilköy Çiroz Beach bulunuyor. Ancak Marmara kıyılarının genel özelliği gereği deniz suyu koşulları mevsimden mevsime değişkenlik gösterebiliyor; bu yüzden denize girmeden önce güncel durumu kontrol etmekte fayda var.

Yeşilköy Sahili neden 'en güzel sahil' seçildi?

Yeşilköy Sahili neden 'en güzel sahil' seçildi?

Yeşilköy Sahili'ni diğerlerinden ayıran en önemli detaylardan biri uzun yürüyüş parkuru. Sahildeki klasik Yeşilköy rotasının gidiş-dönüş mesafesi yaklaşık 5 kilometreyi buluyor; bu da hem yürüyüş hem de koşu ve bisiklet için elverişli bir alan yaratıyor.

Rotasını uzatmak isteyenler ise Florya yönüne devam ederek mesafeyi 7 kilometreye kadar çıkarabiliyor. Marmara kıyısı boyunca uzanan bu yürüyüş alanına restoranlar ve semtin kendine özgü mahalle havası eşlik ediyor; bu da Yeşilköy'ü sadece bir sahil değil, günü geçirilebilecek bir rota haline getiriyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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