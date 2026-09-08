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Biz de Akıma Katıldık! Onedio 1980'lerde Nasıl Görünürdü?

Biz de Akıma Katıldık! Onedio 1980'lerde Nasıl Görünürdü?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
08.09.2026 - 17:47
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Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeni bir sosyal medya trendi, Instagram başta olmak üzere tüm platformları kasıp kavurmaya devam ediyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcının yanı sıra dünyaca ünlü isimlerin, popüler içerik üreticilerinin ve sanatçıların da dahil olduğu '1980'ler' akımı, nostalji rüzgarı estiriyor. Katılımcıların kendilerini veya markalarını 80'li yılların estetik anlayışına, saç stillerine, giyim tarzlarına ve retro teknolojisine uyarladığı görseller, paylaşım rekorları kırarak trend listelerinin ilk sırasına yerleşti. 

E biz de 'Bu akımdan geri kalmayalım!' dedik ve 80'lere dahil oldu. Onedio 1980'lerde nasıl gözükürdü?👀❤️🥲

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80'ler akımına biz de katıldık! İşte 1980'li yılların Onedio'su!❤️🙊

80'ler akımına biz de katıldık! İşte 1980'li yılların Onedio'su!❤️🙊

ChatGPT ve Google Gemini'ın hazırladığı tasarımlar günümüzün modern dijital arayüzü yerini 80'li yılların ikonik tüplü bilgisayar ekranlarına, piksel grafiklerine ve renkli retro detaylara bıraktı. Disketlerin, kalın çerçeveli CRT monitörlerin ve dönemin meşhur kabarık saç modellerinin yer aldığı konsept görseller, 1980'lerin ruhunu birebir yansıtıyor. 

Peki, bilgisayar başında Onedio.com'u kapatmayan okuyucumuz hanginiz?🕵🏻‍♀️❤️

E tabi meşhur testlerimiz, anketlerimiz olmadan bir Onedio düşünülemezdi…

E tabi meşhur testlerimiz, anketlerimiz olmadan bir Onedio düşünülemezdi…

Daha çok Onedio...

Daha çok Onedio...

'Hayat daha güzel paylaştıkça🌹'

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80'ler akımı nasıl yapılır?👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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