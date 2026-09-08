Biz de Akıma Katıldık! Onedio 1980'lerde Nasıl Görünürdü?
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Yeni bir sosyal medya trendi, Instagram başta olmak üzere tüm platformları kasıp kavurmaya devam ediyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcının yanı sıra dünyaca ünlü isimlerin, popüler içerik üreticilerinin ve sanatçıların da dahil olduğu '1980'ler' akımı, nostalji rüzgarı estiriyor. Katılımcıların kendilerini veya markalarını 80'li yılların estetik anlayışına, saç stillerine, giyim tarzlarına ve retro teknolojisine uyarladığı görseller, paylaşım rekorları kırarak trend listelerinin ilk sırasına yerleşti.
E biz de 'Bu akımdan geri kalmayalım!' dedik ve 80'lere dahil oldu. Onedio 1980'lerde nasıl gözükürdü?👀❤️🥲
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80'ler akımına biz de katıldık! İşte 1980'li yılların Onedio'su!❤️🙊
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E tabi meşhur testlerimiz, anketlerimiz olmadan bir Onedio düşünülemezdi…
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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