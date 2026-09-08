Biz de Akıma Katıldık! Onedio 1980'lerde Nasıl Görünürdü?

Yeni bir sosyal medya trendi, Instagram başta olmak üzere tüm platformları kasıp kavurmaya devam ediyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcının yanı sıra dünyaca ünlü isimlerin, popüler içerik üreticilerinin ve sanatçıların da dahil olduğu '1980'ler' akımı, nostalji rüzgarı estiriyor. Katılımcıların kendilerini veya markalarını 80'li yılların estetik anlayışına, saç stillerine, giyim tarzlarına ve retro teknolojisine uyarladığı görseller, paylaşım rekorları kırarak trend listelerinin ilk sırasına yerleşti.

E biz de 'Bu akımdan geri kalmayalım!' dedik ve 80'lere dahil oldu. Onedio 1980'lerde nasıl gözükürdü?👀❤️🥲