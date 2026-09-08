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Instagram'da 80'ler Akımı Nasıl Yapılır? 80'ler Akımı İçin En İyi Yapay Zeka Komutu!

Instagram'da 80'ler Akımı Nasıl Yapılır? 80'ler Akımı İçin En İyi Yapay Zeka Komutu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.09.2026 - 12:15
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Sosyal medyada zaman zaman bazı akımlar ortaya çıkıyor. Bu kez ortaya çıkan akımda yapay zeka etkili oldu. Instagram'da viral olan akımda kullanıcılar 80'lere nostaljik bir yolculuğa çıktı. Günümüz fotoğraflarını, sanki 80'lerde çekilmiş gibi karakterize eden yapay zeka akımına neredeyse katılmayan yok!

Peki 80'ler akımı nasıl yapılır? 

İşte 80'ler akımı için en iyi yapay zeka komutu!

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80'ler Akımı Nedir, Nasıl Popüler Oldu?

80'ler Akımı Nedir, Nasıl Popüler Oldu?

Instagram'da 80'ler akımı hızla yayıldı. Bu akımda kendi fotoğrafınızı herhangi bir yapay zeka aracıyla sanki 80'lerde çekilmiş gibi yapıyorsunuz. Fotoğrafta kabarık saçlar, vatkalı ceketler ve analog fotoğraf dokusu ön plana çıkıyor. Kimileri sadece kendisini 80'lere ışınlarken kimileri de sevgilisiyle, ailesiyle birlikte çektikleri fotoğrafları 80'lere taşıyor. 

Sıradan bir filtreden daha fazlasını sunan bu eğlenceli akımı, artık herkes denemeye ve Instagram hikayelerinde paylaşmaya başladı.

80'ler akımı '80’lerde yaşasaydım nasıl görünürdüm?' fikrinden doğdu. Kullanıcılar, kendilerinin hem 80'lerdeki hem 90'lardaki halini merak edip bu akıma dahil oluyor.

Peki 80'ler Akımı Nasıl Yapılır?

Peki 80'ler Akımı Nasıl Yapılır?

80'ler akımını yapmak için herhangi bir yapay zeka aracını kullanabilirsiniz. Gelin, 80'ler akımının ChatGPT üzerinden nasıl yapılacağını anlatalım:

  • ChatGPT’yi Açın: Uygulamayı telefonunuzdan veya web tarayıcınızdan açın.

  • Fotoğrafınızı Yükleyin: Yüzünüzün net göründüğü bir fotoğrafı, yapay zeka aracına yükleyin.

  • Komut Verin: '1980’lerde yaşasaydım nasıl görünürdüm?' gibi tek cümlelik bir komut yeterli olacaktır. 

Eğer fotoğrafınızda farklı detaylar istiyorsanız, bu detayları komuta ekleyebilirsiniz.

80'ler Yapay Zeka Komutu Örneği

Bu fotoğrafımı 1980'lerin ortalarında çekilmiş gibi yeniden oluştur. Yüzümü ve kimliğimi koru. 80'lere uygun kıyafetler, aksesuarlar, saç tarzı kullan. (Burada istediğiniz rengi, modeli anlatabilirsiniz.) Fotoğrafta eski analog fotoğraf görünümü, hafif film grenleri olsun. (Arkaplanda ne olmasını istiyorsanız buranın devamında anlatabilirsiniz) 

90'lar Akımı Nasıl Yapılır?

Instagram 90'lar akımını da yukarıda kullanılan komutta 80'ler kısmını değiştirerek yapabilirsiniz. Yapay zekaya fotoğrafınızı yükleyin ve '1990’larda yaşasaydım nasıl görünürdüm? Fotoğrafımı 1990'lı yılların estetiğinde yeniden oluştur. Yüzümü değiştirme' komutunu yazın.

Instagram 80'ler ve 90'lar Akımında Hangi Yapay Zeka Kullanılır?

Instagram 80'ler ve 90'lar Akımında Hangi Yapay Zeka Kullanılır?

Instagram'da 80'ler, 90'lar akımına katılmak istiyorsanız fotoğraflarınızı yapay zeka araçlarıyla düzenleyebilirsiniz. ChatGPT, Gemini, Grok gibi popüler yapay zeka uygulamalarından fotoğraflarınızı 80'lere uygun hale getirebilirsiniz. 

Seksenler fotoğraflarını çoğu kişi ChatGPT üzerinden yapıyor. ChatGPT, verilen tek bir komutla fotoğrafı 80'lere taşıyor ve dönemin estetiğini yansıtan saçları, vatkalı ceketleri, renkli gömlekleri, yüksek belli pantolonları ve aksesuarları ekliyor. Dilerseniz ChatGPT'ye vereceğiniz komutu daha detaylı hale getirebilir ve fotoğrafınızı bir stüdyoda çekilmiş gibi yapabilirsiniz.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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