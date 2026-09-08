Instagram'da 80'ler Akımı Nasıl Yapılır? 80'ler Akımı İçin En İyi Yapay Zeka Komutu!

Instagram'da 80'ler akımı hızla yayıldı. Bu akımda kendi fotoğrafınızı herhangi bir yapay zeka aracıyla sanki 80'lerde çekilmiş gibi yapıyorsunuz. Fotoğrafta kabarık saçlar, vatkalı ceketler ve analog fotoğraf dokusu ön plana çıkıyor. Kimileri sadece kendisini 80'lere ışınlarken kimileri de sevgilisiyle, ailesiyle birlikte çektikleri fotoğrafları 80'lere taşıyor.

Sıradan bir filtreden daha fazlasını sunan bu eğlenceli akımı, artık herkes denemeye ve Instagram hikayelerinde paylaşmaya başladı.

80'ler akımı '80’lerde yaşasaydım nasıl görünürdüm?' fikrinden doğdu. Kullanıcılar, kendilerinin hem 80'lerdeki hem 90'lardaki halini merak edip bu akıma dahil oluyor.