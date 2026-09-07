Ünlü İsimler 80'li Yıllarda Nasıl Görünürdü?
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Sosyal medyada yapay zekanın da kullanımının artmasıyla birlikte hemen hemen her gün yeni bir akım ortaya çıkıyor. Bu kez ChatGPT ile birlikte hemen herkes 80'li yıllarda nasıl görüneceğinin cevabını almaya başladı. Bizde birbirinden ünlü isimlerin günümüzdeki fotoğraflarını kullanarak 80'lerde nasıl görüneceklerini ortaya koyduk.
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80’ler deyince insanın gözünün önüne hemen kabarık saçlar, vatkalı ceketler, yüksek belli pantolonlar ve bolca iddialı aksesuar geliyor.
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Hande Erçel
Ata Yaşat
Sinem Ünsal
Eda Ece
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Çağan Efe Ak
Ekin Koç
Helin Elveren
Edis
Serenay Sarıkaya
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Ceren Ayruk
Rahimcan Kapkap
Eylül Lize Kandemir
Mert Ramazan Demir
Manifest-Zoktay
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Akın Akınözü
Cemre Baysel
Mert Yazıcıoğlu
Ulaş Tuna Astepe
Deniz Baysal
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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