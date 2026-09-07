Ünlü İsimler 80'li Yıllarda Nasıl Görünürdü?

Bugün baktığımızda biraz fazla gibi duran birçok detay, o dönemin en havalı parçaları arasındaydı. Fotoğrafların kendine has soluk renkleri, flaşlı çekimler ve o hafif grenli görüntü de işin havasını bambaşka yapıyordu. Hal böyle olunca bugün görmeye alıştığımız ünlü isimlerin 80’lerde nasıl görüneceğini merak etmemek pek mümkün değil. Biz de bu merakı son günlerde sosyal medyada popüler olan ChatGPT ile ünlüler üzerinde denedik. Günümüzün popüler isimlerini alıp saçından kıyafetine, aksesuarından fotoğraf estetiğine kadar 80’lerin dünyasına taşıdık. Bazıları sanki gerçekten o yıllarda yaşamış da eski bir dergiden fotoğrafını bulmuşuz gibi oldu. Bazılarıysa bugünkü tarzından o kadar uzaklaştı ki ilk bakışta tanımak bile zor. Özellikle dönemin saç modelleri ve geniş omuzlu kıyafetleri herkesi başka birine çevirmeye yetti. İşin en eğlenceli tarafı da bazı isimlerin 80’ler estetiğine beklediğimizden çok daha fazla yakışması oldu. Hatta birkaç kareye bakınca “Bu fotoğraf gerçekten yapay zeka mı?” diye insanın bir kez daha bakası geliyor. Kısacası biraz nostalji, biraz merak ve bolca 80’ler estetiğini bir araya getirdik.