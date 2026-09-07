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Ünlü İsimler 80'li Yıllarda Nasıl Görünürdü?

Ünlü İsimler 80'li Yıllarda Nasıl Görünürdü?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.09.2026 - 15:44
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Sosyal medyada yapay zekanın da kullanımının artmasıyla birlikte hemen hemen her gün yeni bir akım ortaya çıkıyor. Bu kez ChatGPT ile birlikte hemen herkes 80'li yıllarda nasıl görüneceğinin cevabını almaya başladı. Bizde birbirinden ünlü isimlerin günümüzdeki fotoğraflarını kullanarak 80'lerde nasıl görüneceklerini ortaya koyduk.

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80’ler deyince insanın gözünün önüne hemen kabarık saçlar, vatkalı ceketler, yüksek belli pantolonlar ve bolca iddialı aksesuar geliyor.

80’ler deyince insanın gözünün önüne hemen kabarık saçlar, vatkalı ceketler, yüksek belli pantolonlar ve bolca iddialı aksesuar geliyor.

Bugün baktığımızda biraz fazla gibi duran birçok detay, o dönemin en havalı parçaları arasındaydı. Fotoğrafların kendine has soluk renkleri, flaşlı çekimler ve o hafif grenli görüntü de işin havasını bambaşka yapıyordu. Hal böyle olunca bugün görmeye alıştığımız ünlü isimlerin 80’lerde nasıl görüneceğini merak etmemek pek mümkün değil. Biz de bu merakı son günlerde sosyal medyada popüler olan ChatGPT ile ünlüler üzerinde denedik. Günümüzün popüler isimlerini alıp saçından kıyafetine, aksesuarından fotoğraf estetiğine kadar 80’lerin dünyasına taşıdık. Bazıları sanki gerçekten o yıllarda yaşamış da eski bir dergiden fotoğrafını bulmuşuz gibi oldu. Bazılarıysa bugünkü tarzından o kadar uzaklaştı ki ilk bakışta tanımak bile zor. Özellikle dönemin saç modelleri ve geniş omuzlu kıyafetleri herkesi başka birine çevirmeye yetti. İşin en eğlenceli tarafı da bazı isimlerin 80’ler estetiğine beklediğimizden çok daha fazla yakışması oldu. Hatta birkaç kareye bakınca “Bu fotoğraf gerçekten yapay zeka mı?” diye insanın bir kez daha bakası geliyor. Kısacası biraz nostalji, biraz merak ve bolca 80’ler estetiğini bir araya getirdik.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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