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Filenin Sultanları Elif Şahin ve Saliha Şahin'in Anne ve Babasının Yaşadığı Gurur Yürekleri Isıttı!

Filenin Sultanları Elif Şahin ve Saliha Şahin'in Anne ve Babasının Yaşadığı Gurur Yürekleri Isıttı!

Filenin Sultanları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.09.2026 - 13:56
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Filenin Sultanları'nın vazgeçilmez isimlerinden Elif Şahin ve Saliha Şahin, sahadaki performanslarının yanı sıra aynı aileden iki genç kadının yakaladığı başarıyla da son günlerin en çok konuşulan isimlerinden oldular. Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları göğsümüzü kabartırken milli formayı birlikte giyen iki kardeş, kazandıkları mücadelenin ardından soluğu tribünde aldı. O dakikalarda yaşanan asıl duygusal an, anne ve babalarıyla kucaklaştıkları sahne oldu. Ailenin yaşadığı gurur sosyal medyada gündem oldu.

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Filenin Sultanları'nın bir kez daha Avrupa Şampiyonu olması gururumuzu çifte katladı.

Filenin Sultanları'nın bir kez daha Avrupa Şampiyonu olması gururumuzu çifte katladı.

Finalde İtalya'yı deviren Filenin Sultanları büyük bir başarı elde etti. Hırsları, azimleri, başarılarıyla tarih yazan Sultanlar son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Sahada dikkat çeken 'detaylardan' biri de abla-kardeş olan Saliha ve Elif Şahin'in birlikte forma giymesi oldu. Aynı aileden bu kadar büyük bir gurur kaynağı çıkınca gözler Şahin ailesine çevrildi.

Final maçından bir gün önce yarı finalde Sırbistan'ı deviren Filenin Sultanları'ndan Saliha ve Elif Şahin kardeşler anne ve babalarının yanına koştu.

Duygu dolu o anlar kameralara yansırken anne ve babanın haklı gururu da sosyal medyanın gündemine oturdu. İç ısıtan anlara yorum yağdı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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