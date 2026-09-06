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Avrupa Şampiyonu Milli Takımın Yıldızı Zehra Güneş Zaferi Ailesiyle Kutladı

Avrupa Şampiyonu Milli Takımın Yıldızı Zehra Güneş Zaferi Ailesiyle Kutladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.09.2026 - 23:45

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Zehra Güneş, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Hena Kurtagic ile birlikte turnuvanın en iyi orta oyuncusu seçilerek rüya takıma girdi. Filenin Sultanları'nın İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olduğu turnuvada bloktaki etkinliğiyle bu ödülü hak eden Zehra şüphesiz takımın en önemli parçalarından biri oldu. 

Maç sonu yaptığı duygusal konuşmayla herkesi duygulandıran Zehra'nın zaferini ailesiyle kutladığı anlar da görülmeye değerdi. 

Kaynak - 2.sayfa

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Zehra'nın maç sonu yaptığı açıklamadaki küçük çocuklara verdiği yer çok beğenilmişti:

Zehra'nın maç sonu yaptığı açıklamadaki küçük çocuklara verdiği yer çok beğenilmişti:

'Bugün maça gelirken, hala tüylerim diken diken, küçük çocuklar, kadınlar bize gözleri ışıl ışık bakıyordu. İnanılmaz hissettim. Bunu hissedilmek çok ayrı bir duygu. Böyle bir takımda olduğum için mutluyum. Elimden geldiğinde bu takım için mücadele etmeye devam edeceğim.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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