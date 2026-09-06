Avrupa Şampiyonu Milli Takımın Yıldızı Zehra Güneş Zaferi Ailesiyle Kutladı

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Zehra Güneş, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Hena Kurtagic ile birlikte turnuvanın en iyi orta oyuncusu seçilerek rüya takıma girdi. Filenin Sultanları'nın İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olduğu turnuvada bloktaki etkinliğiyle bu ödülü hak eden Zehra şüphesiz takımın en önemli parçalarından biri oldu.
Maç sonu yaptığı duygusal konuşmayla herkesi duygulandıran Zehra'nın zaferini ailesiyle kutladığı anlar da görülmeye değerdi.
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Zehra'nın maç sonu yaptığı açıklamadaki küçük çocuklara verdiği yer çok beğenilmişti:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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