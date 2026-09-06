Avrupa Şampiyonu Milli Takımın Yıldızı Zehra Güneş Zaferi Ailesiyle Kutladı

'Bugün maça gelirken, hala tüylerim diken diken, küçük çocuklar, kadınlar bize gözleri ışıl ışık bakıyordu. İnanılmaz hissettim. Bunu hissedilmek çok ayrı bir duygu. Böyle bir takımda olduğum için mutluyum. Elimden geldiğinde bu takım için mücadele etmeye devam edeceğim.'