Yarı Finalde Türkiye'ye Karşı Oynanan Maçtaki Davranışlarıyla Eleştirilen Zoran Terzic'e Büyük Tepki

Türkiye, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan karşısında ilk seti kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti. İkinci sete de etkili başlayan Filenin Sultanları, 2-1 üstünlüğü yakaladıktan sonra Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic'in hakem kararına yaptığı itirazla karşılaştı. Uzun süren itiraz, salondaki tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Terzic'in hakemle tartışmayı sürdürmesi üzerine tecrübeli çalıştırıcı sarı kartla cezalandırıldı. İ

Terzic'in itirazlarının oyunun ritmini bozmak ve taktiksel bir avantaj sağlamak amacı taşıdığı değerlendirilse de Filenin Sultanları bu durumdan etkilenmedi.