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Yarı Finalde Türkiye'ye Karşı Oynanan Maçtaki Davranışlarıyla Eleştirilen Zoran Terzic'e Büyük Tepki

Yarı Finalde Türkiye'ye Karşı Oynanan Maçtaki Davranışlarıyla Eleştirilen Zoran Terzic'e Büyük Tepki

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.09.2026 - 23:27

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Filenin Sultanları'nın tarihi zaferinin ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic hakkında yaptığı sert açıklamalar da gündeme damga vurdu.

Karşılaşma sırasında Terzic'in sergilediği tavırlara tepki gösteren Üstündağ, deneyimli çalıştırıcıya yönelik oldukça sert ifadeler kullandı. Üstündağ, Türkiye'de görev almak isteyen Terzic'e geçmişte gösterilen yaklaşımın ardından yaşananların kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Bugün hem bronz maçında hem de törende Terzic'e tepkiler vardı.

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Yarı final maçındaki itirazları da tepki çekmişti.

Yarı final maçındaki itirazları da tepki çekmişti.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan karşısında ilk seti kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti. İkinci sete de etkili başlayan Filenin Sultanları, 2-1 üstünlüğü yakaladıktan sonra Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic'in hakem kararına yaptığı itirazla karşılaştı. Uzun süren itiraz, salondaki tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Terzic'in hakemle tartışmayı sürdürmesi üzerine tecrübeli çalıştırıcı sarı kartla cezalandırıldı. İ

Terzic'in itirazlarının oyunun ritmini bozmak ve taktiksel bir avantaj sağlamak amacı taşıdığı değerlendirilse de Filenin Sultanları bu durumdan etkilenmedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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