Yarı Finalde Türkiye'ye Karşı Oynanan Maçtaki Davranışlarıyla Eleştirilen Zoran Terzic'e Büyük Tepki

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Filenin Sultanları'nın tarihi zaferinin ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic hakkında yaptığı sert açıklamalar da gündeme damga vurdu.
Karşılaşma sırasında Terzic'in sergilediği tavırlara tepki gösteren Üstündağ, deneyimli çalıştırıcıya yönelik oldukça sert ifadeler kullandı. Üstündağ, Türkiye'de görev almak isteyen Terzic'e geçmişte gösterilen yaklaşımın ardından yaşananların kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.
Bugün hem bronz maçında hem de törende Terzic'e tepkiler vardı.
Yarı final maçındaki itirazları da tepki çekmişti.
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