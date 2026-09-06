Zehra Güneş'ten Dinleyenleri Duygulandıran Konuşma: "Küçük Kızlar Bizi İdol Alıyorsa..."
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Zehra Güneş, elde edilen başarının ardından yaptığı açıklamada, takımın küçük kız çocukları için örnek olmasının kendisi adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.
Ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek için büyük bir hırsla mücadele ettiklerini belirten Zehra, küçük kız çocuklarının kendilerini idol olarak görmesinin tarifsiz bir duygu olduğunu ifade etti. Maça gelirken yaşadığı atmosferden de bahseden milli yıldız, kadınların ve çocukların kendilerine ışıl ışıl gözlerle bakmasının kendisini çok etkilediğini dile getirdi.
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Zehra'nın duygu yüklü konuşması ve zaman zaman sesinin titremesi izleyenleri de duygulandırdı.
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Zehra'nın konuşmasındaki en dikkat çekici nokta küçük kız çocuklarıyla ilgili olan bölümdü:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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