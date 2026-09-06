article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Zehra Güneş'ten Dinleyenleri Duygulandıran Konuşma: "Küçük Kızlar Bizi İdol Alıyorsa..."

Zehra Güneş'ten Dinleyenleri Duygulandıran Konuşma: "Küçük Kızlar Bizi İdol Alıyorsa..."

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.09.2026 - 22:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Zehra Güneş, elde edilen başarının ardından yaptığı açıklamada, takımın küçük kız çocukları için örnek olmasının kendisi adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek için büyük bir hırsla mücadele ettiklerini belirten Zehra, küçük kız çocuklarının kendilerini idol olarak görmesinin tarifsiz bir duygu olduğunu ifade etti. Maça gelirken yaşadığı atmosferden de bahseden milli yıldız, kadınların ve çocukların kendilerine ışıl ışıl gözlerle bakmasının kendisini çok etkilediğini dile getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zehra'nın duygu yüklü konuşması ve zaman zaman sesinin titremesi izleyenleri de duygulandırdı.

Zehra'nın konuşmasındaki en dikkat çekici nokta küçük kız çocuklarıyla ilgili olan bölümdü:

Zehra'nın konuşmasındaki en dikkat çekici nokta küçük kız çocuklarıyla ilgili olan bölümdü:

'Bu hırsla ülkemizi en iyi yerlerde temsil etmeye çalışıyorsak, akabinde küçük kız çocukları bizi idol alıyorsa bu gurur verici. Bugün maça gelirken, hala tüylerim diken diken, küçük çocuklar, kadınlar bize gözleri ışıl ışık bakıyordu. İnanılmaz hissettim. Bunu hissedilmek çok ayrı bir duygu. Böyle bir takımda olduğum için mutluyum. 

Elimden geldiğinde bu takım için mücadele etmeye devam edeceğim. Böyle maçlarda baskı ve stres çok fazla oluyor. Bu kadar antrenman ve fedakarlığı bunun için yapıyoruz. Galiba bunu seviyoruz. Bizi destekleyen, harika atmosferi sağlayan taraftarımıza teşekkür ederiz. Bunu hep diyeceğim, onlarsız çok zor olurdu. Herkese çok teşekkür ediyorum, onları çok seviyoruz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın