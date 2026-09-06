Zehra Güneş'ten Dinleyenleri Duygulandıran Konuşma: "Küçük Kızlar Bizi İdol Alıyorsa..."

'Bu hırsla ülkemizi en iyi yerlerde temsil etmeye çalışıyorsak, akabinde küçük kız çocukları bizi idol alıyorsa bu gurur verici. Bugün maça gelirken, hala tüylerim diken diken, küçük çocuklar, kadınlar bize gözleri ışıl ışık bakıyordu. İnanılmaz hissettim. Bunu hissedilmek çok ayrı bir duygu. Böyle bir takımda olduğum için mutluyum.

Elimden geldiğinde bu takım için mücadele etmeye devam edeceğim. Böyle maçlarda baskı ve stres çok fazla oluyor. Bu kadar antrenman ve fedakarlığı bunun için yapıyoruz. Galiba bunu seviyoruz. Bizi destekleyen, harika atmosferi sağlayan taraftarımıza teşekkür ederiz. Bunu hep diyeceğim, onlarsız çok zor olurdu. Herkese çok teşekkür ediyorum, onları çok seviyoruz.'