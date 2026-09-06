Avrupa Şampiyonu Olan Filenin Sultanları'na Kupayı Getiren Sayının Ardından Salon Adeta Yıkıldı

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Filenin Sultanları, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında tarihi bir galibiyete imza attı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan nefes kesen finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
İlk dört sette büyük bir mücadele ve karşılıklı üstünlük yaşanırken, şampiyonun belirlendiği karar setinde sahneye çıkan milliler oyuna ağırlığını koydu. Kritik bölümde üstünlüğünü rakibine bırakmayan Filenin Sultanları, Türkiye'ye bir kupa daha kazandırdı.
Kupayı getiren sayıdan sonra salonda görülen sevinç görmeye değerdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üst üste ikinci şampiyonluk geldi!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın