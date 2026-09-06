article/comments
article/share
Haberler
Video
Avrupa Şampiyonu Olan Filenin Sultanları'na Kupayı Getiren Sayının Ardından Salon Adeta Yıkıldı

Avrupa Şampiyonu Olan Filenin Sultanları'na Kupayı Getiren Sayının Ardından Salon Adeta Yıkıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.09.2026 - 21:30

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Filenin Sultanları, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında tarihi bir galibiyete imza attı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan nefes kesen finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

İlk dört sette büyük bir mücadele ve karşılıklı üstünlük yaşanırken, şampiyonun belirlendiği karar setinde sahneye çıkan milliler oyuna ağırlığını koydu. Kritik bölümde üstünlüğünü rakibine bırakmayan Filenin Sultanları, Türkiye'ye bir kupa daha kazandırdı.

Kupayı getiren sayıdan sonra salonda görülen sevinç görmeye değerdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Üst üste ikinci şampiyonluk geldi!

Üst üste ikinci şampiyonluk geldi!

Filenin Sultanları, üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkarak büyük bir başarıya imza attı. İtalya karşısında kazanılan 3-2'lik tarihi zaferle Türkiye, Avrupa Şampiyonası kupasını bir kez daha müzesine götürdü. Milliler, iki turnuva üst üste şampiyon olarak Türk voleybol tarihine bir kez daha damga vurdu. Bu büyük zafer, Türkiye'ye bir kez daha Avrupa'nın en iyisi olduğunu gösterme fırsatı verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
67
47
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın