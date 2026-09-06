Avrupa Şampiyonu Olan Filenin Sultanları'na Kupayı Getiren Sayının Ardından Salon Adeta Yıkıldı

Filenin Sultanları, üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkarak büyük bir başarıya imza attı. İtalya karşısında kazanılan 3-2'lik tarihi zaferle Türkiye, Avrupa Şampiyonası kupasını bir kez daha müzesine götürdü. Milliler, iki turnuva üst üste şampiyon olarak Türk voleybol tarihine bir kez daha damga vurdu. Bu büyük zafer, Türkiye'ye bir kez daha Avrupa'nın en iyisi olduğunu gösterme fırsatı verdi.