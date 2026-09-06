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Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-2 Yenerek Yeniden Avrupa Şampiyonu Olduk

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-2 Yenerek Yeniden Avrupa Şampiyonu Olduk

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.09.2026 - 21:19
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Filenin Sultanları, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında unutulmaz bir zafere daha imza attı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan finalde Türkiye, 3-2'lik galibiyetle Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

4 setlik müthiş bir mücadele izledikten sonra karar setinde millilerimiz maça ağırlığını koydu ve ülkemize bir kupa daha kazandırdı.

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İlk iki sette büyük çekişme vardı.

İlk iki sette büyük çekişme vardı.

Finale hızlı başlayan İtalya, Antropova'nın servisleri ve Egonu'nun hücumlarıyla ilk setin başından itibaren üstünlüğü eline aldı. Millilerimiz Vargas ve Zehra Güneş ile farkı kapatmaya çalışsa da rakibine karşı istediği oyunu ortaya koyamadı. İtalya ilk seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette mücadele tamamen değişti. Geriden gelerek farkı azaltan Filenin Sultanları, Vargas ve Derya Cebecioğlu'nun etkili hücumlarıyla 15-15'te rakibini yakaladı. Son bölümde üstünlüğünü sürdüren Türkiye, seti 25-22 kazanarak skoru eşitledi.

Biz bitti demeden bitmedi!

Biz bitti demeden bitmedi!

Üçüncü sette İtalya bir kez daha oyunun kontrolünü ele geçirdi. Egonu'nun etkili hücumları ve Antropova'nın katkısıyla farkı açan İtalya, set boyunca millilere geri dönüş fırsatı vermedi. Rakibimiz üçüncü seti 25-12 kazanarak yeniden öne geçti: 2-1.

Dördüncü sette ise Filenin Sultanları yeniden ayağa kalktı. 2-0'lık başlangıcın ardından bloklarda da etkili olan milliler, kısa sürede farkı açarak 6-1'lik üstünlüğe ulaştı. İtalya farkı azaltmayı başarsa da Eda Erdem, Derya Cebecioğlu, Vargas ve Hande Baladın'ın katkılarıyla üstünlüğünü koruyan Türkiye, seti 25-21 kazanıp maçı karar setine taşıdı.

Şampiyonun belli olacağı son sette nefesler tutuldu. İki takımın da büyük mücadele verdiği karar setinde Filenin Sultanları kritik anlarda oyunun kontrolünü eline aldı. Sete iyi başladık.

Savunmada ve hücumda hata yapmayan milliler, son bölümde üstünlüğünü koruyarak seti kazandı ve bir kez daha AVRUPA ŞAMPİYONU OLDUK!

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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