Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-2 Yenerek Yeniden Avrupa Şampiyonu Olduk

Üçüncü sette İtalya bir kez daha oyunun kontrolünü ele geçirdi. Egonu'nun etkili hücumları ve Antropova'nın katkısıyla farkı açan İtalya, set boyunca millilere geri dönüş fırsatı vermedi. Rakibimiz üçüncü seti 25-12 kazanarak yeniden öne geçti: 2-1.

Dördüncü sette ise Filenin Sultanları yeniden ayağa kalktı. 2-0'lık başlangıcın ardından bloklarda da etkili olan milliler, kısa sürede farkı açarak 6-1'lik üstünlüğe ulaştı. İtalya farkı azaltmayı başarsa da Eda Erdem, Derya Cebecioğlu, Vargas ve Hande Baladın'ın katkılarıyla üstünlüğünü koruyan Türkiye, seti 25-21 kazanıp maçı karar setine taşıdı.

Şampiyonun belli olacağı son sette nefesler tutuldu. İki takımın da büyük mücadele verdiği karar setinde Filenin Sultanları kritik anlarda oyunun kontrolünü eline aldı. Sete iyi başladık.

Savunmada ve hücumda hata yapmayan milliler, son bölümde üstünlüğünü koruyarak seti kazandı ve bir kez daha AVRUPA ŞAMPİYONU OLDUK!