Şampiyon Filenin Sultanları'nda Kaptan Eda Erdem'den Duygusal Kutlama
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Filenin Sultanları, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında unutulmaz bir zafere daha imza attı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan finalde Türkiye, 3-2'lik galibiyetle Avrupa şampiyonluğunu kazandı.
4 setlik müthiş bir mücadele izledikten sonra karar setinde millilerimiz maça ağırlığını koydu ve ülkemize bir kupa daha kazandırdı.
Maç sonunda kaptan Eda Erdem'in konuşmaları ise izleyenleri duygulandırdı.
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Eda Erdem'in heyecanlı ve duygu yüklü konuşması beğeni topladı.
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Eda Erdem'in konuşması sosyal medyada da beğeni topladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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