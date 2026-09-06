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Şampiyon Filenin Sultanları'nda Kaptan Eda Erdem'den Duygusal Kutlama

Şampiyon Filenin Sultanları'nda Kaptan Eda Erdem'den Duygusal Kutlama

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.09.2026 - 21:37
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Filenin Sultanları, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında unutulmaz bir zafere daha imza attı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan finalde Türkiye, 3-2'lik galibiyetle Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

4 setlik müthiş bir mücadele izledikten sonra karar setinde millilerimiz maça ağırlığını koydu ve ülkemize bir kupa daha kazandırdı.

Maç sonunda kaptan Eda Erdem'in konuşmaları ise izleyenleri duygulandırdı.

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Eda Erdem'in heyecanlı ve duygu yüklü konuşması beğeni topladı.

Eda Erdem'in konuşması sosyal medyada da beğeni topladı.

Eda Erdem'in konuşması sosyal medyada da beğeni topladı.

'Biz bugün sadece bir şampiyonluk kazanmadık. Cumhuriyetin bize açtığı yolda Türk Kadınlarının neler başarabileceğini bir kez daha gösterdik. Bizden önce yolu açanlar, bize inananlar ve bizden sonra gelecek olan tüm kız çocuklarına armağan olsun bu kupa. Türk Kadını mücadele etmeye ve kazanmaya devam edecek. Bu kupa hepimizin. Bugün Avrupa'nın başkenti İstanbul. Bu gurur hepimizin.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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