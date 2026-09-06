Kupa Geldi, Vargas Kendini Tutamadı: Şampiyonluk Sonrası Sevinç Gözyaşları!

Filenin Sultanları, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı yolculuğu bir kez daha kupayla tamamladı. Kendi evimizde düzenlenen turnuvada adım adım finale yürüyen millilerimiz, çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 mağlup ettikten sonra yarı finalde Sırbistan'a adeta nefes aldırmamıştı. 25-20, 25-19 ve 25-20'lik setlerle gelen 3-0'lık galibiyet, Türkiye'yi tarihinde dördüncü kez Avrupa Şampiyonası finaline taşımıştı.

Finalde ise karşımızda hiç yabancı olmadığımız, dünya voleybolunun en güçlü ekiplerinden İtalya vardı. Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran binlerce taraftarın önünde oynanan final, adına yakışır şekilde son ana kadar nefesleri kesti. İki takım da geri adım atmayınca dört setin ardından kupa karar setine kaldı.

Filenin Sultanları bir kez daha neden yıllardır bu ülkenin en büyük gurur kaynaklarından biri olduğunu gösterdi. Karar setinde ağırlığını koyan millilerimiz, İtalya karşısındaki müthiş mücadeleyi 3-2 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Üstelik bu kupa tek başına gelmedi. Türkiye, 2023'te kazandığı Avrupa şampiyonluğunun ardından bir kez daha zirveye çıkarken, 2026 yazında VNL şampiyonluğunun yanına Avrupa şampiyonluğunu da ekledi. Temmuz ayında Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek Milletler Ligi kupasını kaldıran Filenin Sultanları, birkaç hafta sonra bu kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Final düdüğünün ardından saha bir anda büyük bir kutlama alanına dönüşürken kameralara yansıyan anlardan biri ise gecenin belki de en duygusal görüntüsünü ortaya çıkardı. Kupalara alıştık belki ama bu takımın bize yaşattığı gurura alışmak pek mümkün değil!