Kupa Geldi, Vargas Kendini Tutamadı: Şampiyonluk Sonrası Sevinç Gözyaşları!
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Filenin Sultanları bir kez daha tarih yazdı! İtalya karşısında nefesleri kesen finali 3-2 kazanan millilerimiz, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın şampiyonu oldu. Büyük zaferin ardından yıllardır ay-yıldızlı formayla nice başarıya imza atan Melissa Vargas ise duygularına hakim olamadı. Yıldız voleybolcunun sevinç gözyaşları gecenin en unutulmaz anlarından birine dönüştü.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Ne maçtı ama! Filenin Sultanları bir kez daha hepimizi ekran başında hop oturtup hop kaldırdı, sonunda da Avrupa'nın en büyüğü oldu!
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Filenin Sultanları kupaya koşarken yıllardır en kritik anlarda sorumluluk alan Melissa Vargas bu kez kendini tutamadı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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