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Kupa Geldi, Vargas Kendini Tutamadı: Şampiyonluk Sonrası Sevinç Gözyaşları!

Kupa Geldi, Vargas Kendini Tutamadı: Şampiyonluk Sonrası Sevinç Gözyaşları!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.09.2026 - 21:36
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Filenin Sultanları bir kez daha tarih yazdı! İtalya karşısında nefesleri kesen finali 3-2 kazanan millilerimiz, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın şampiyonu oldu. Büyük zaferin ardından yıllardır ay-yıldızlı formayla nice başarıya imza atan Melissa Vargas ise duygularına hakim olamadı. Yıldız voleybolcunun sevinç gözyaşları gecenin en unutulmaz anlarından birine dönüştü.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Ne maçtı ama! Filenin Sultanları bir kez daha hepimizi ekran başında hop oturtup hop kaldırdı, sonunda da Avrupa'nın en büyüğü oldu!

Ne maçtı ama! Filenin Sultanları bir kez daha hepimizi ekran başında hop oturtup hop kaldırdı, sonunda da Avrupa'nın en büyüğü oldu!

Filenin Sultanları, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı yolculuğu bir kez daha kupayla tamamladı. Kendi evimizde düzenlenen turnuvada adım adım finale yürüyen millilerimiz, çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 mağlup ettikten sonra yarı finalde Sırbistan'a adeta nefes aldırmamıştı. 25-20, 25-19 ve 25-20'lik setlerle gelen 3-0'lık galibiyet, Türkiye'yi tarihinde dördüncü kez Avrupa Şampiyonası finaline taşımıştı. 

Finalde ise karşımızda hiç yabancı olmadığımız, dünya voleybolunun en güçlü ekiplerinden İtalya vardı. Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran binlerce taraftarın önünde oynanan final, adına yakışır şekilde son ana kadar nefesleri kesti. İki takım da geri adım atmayınca dört setin ardından kupa karar setine kaldı.

Filenin Sultanları bir kez daha neden yıllardır bu ülkenin en büyük gurur kaynaklarından biri olduğunu gösterdi. Karar setinde ağırlığını koyan millilerimiz, İtalya karşısındaki müthiş mücadeleyi 3-2 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.  Üstelik bu kupa tek başına gelmedi. Türkiye, 2023'te kazandığı Avrupa şampiyonluğunun ardından bir kez daha zirveye çıkarken, 2026 yazında VNL şampiyonluğunun yanına Avrupa şampiyonluğunu da ekledi. Temmuz ayında Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek Milletler Ligi kupasını kaldıran Filenin Sultanları, birkaç hafta sonra bu kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. 

Final düdüğünün ardından saha bir anda büyük bir kutlama alanına dönüşürken kameralara yansıyan anlardan biri ise gecenin belki de en duygusal görüntüsünü ortaya çıkardı. Kupalara alıştık belki ama bu takımın bize yaşattığı gurura alışmak pek mümkün değil!

Filenin Sultanları kupaya koşarken yıllardır en kritik anlarda sorumluluk alan Melissa Vargas bu kez kendini tutamadı.

Şampiyonluğun ardından gelen gözyaşları hepimizi duygulandırdı. Türkiye'nin son yıllarda kazandığı tarihi başarıların başrolündeki isimlerden biri şüphesiz Melissa Vargas. Ay-yıldızlı formayla sahaya çıktığı günden beri attığı servislerden kritik anlardaki hücumlarına kadar defalarca maçların kaderini değiştiren Vargas, yalnızca birkaç ay önce kazanılan VNL şampiyonluğunda da turnuvanın yıldızlarından biri olmuştu.

Brezilya'yı 3-1 mağlup ettiğimiz 2026 VNL finalinde tam 33 sayı üreten Vargas, turnuvayı da En Değerli Oyuncu (MVP) ödülüyle tamamlamıştı.  Bu kez önünde İtalya ve bir Avrupa şampiyonluğu vardı. Beş sete uzayan final boyunca takım arkadaşlarıyla beraber son topa kadar savaşan Vargas, maç bittiğinde ise sahadaki o güçlü görüntüsünü bir kenara bıraktı. Türkiye'nin şampiyonluğu kesinleşir kesinleşmez gözyaşlarına hakim olamadı.

Takım arkadaşlarıyla birlikte zaferi kutlayan yıldız oyuncunun gözlerinden süzülen sevinç gözyaşları kameralara yansırken, o anlar kısa sürede gecenin en özel görüntülerinden birine dönüştü. Belki de Vargas'ın gözyaşlarını bu kadar anlamlı yapan şey, arkasında yalnızca bu finalin olmaması.

2023'te Avrupa'nın zirvesine çıkan, 2025'te Dünya Şampiyonası finali oynayan ve 2026'da önce VNL kupasını kaldıran bu takımın en önemli parçalarından biri olan Vargas, şimdi koleksiyonuna bir Avrupa şampiyonluğu daha ekledi. Türkiye'nin yakın dönemindeki büyük başarılarının neredeyse tamamında sahada olan yıldız isim, bu kez sevincini gözyaşlarıyla yaşadı. Türkiye ayrıca 2025 Dünya Şampiyonası'nı ikinci tamamlamıştı. 

İyi ki varsınız Filenin Sultanları. Bir kez daha Avrupa'nın en büyüğüsünüz! 🇹🇷🏆

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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