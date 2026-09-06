Filenin Sultanları, Avrupa'nın En Büyüğü Oldu Sosyal Medyada Gurur ve Gözyaşı Vardı
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Filenin Sultanları, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı mağlup ederek tarihi bir başarıya ulaştı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan büyük finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı, nefes kesen karşılaşmanın sonunda rakibini 3-2 yenerek Avrupa'nın zirvesine çıktı.
İlk dört sette büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede taraflar birbirine üstünlük kurmakta zorlandı. Şampiyonun belirlendiği karar setinde ise oyunun kontrolünü ele alan Filenin Sultanları, kritik anlarda hata yapmayarak Türkiye'ye bir kez daha Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşattı.
Sosyal medyada ise hem coşku hem gurur hem de gözyaşları vardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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