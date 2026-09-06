Final Maçında Zehra'nın Vargas'ı Sakinleştirdiği Anlar Sosyal Medyada "En Tatlı An" Olarak Paylaşıldı

Stres dolu beş setlik maçın ardından bir kez daha Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nda maç sonu büyük coşku vardı. Sosyal medyada da maçtan kesitler, maç sonu eğlencesinden editler paylaşılırken bir sosyal medya kullanıcısının 'maçın en tatlı anı' diye paylaştığı video büyük beğeni topladı.