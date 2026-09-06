Final Maçında Zehra'nın Vargas'ı Sakinleştirdiği Anlar Sosyal Medyada "En Tatlı An" Olarak Paylaşıldı

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Stres dolu beş setlik maçın ardından bir kez daha Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nda maç sonu büyük coşku vardı. Sosyal medyada da maçtan kesitler, maç sonu eğlencesinden editler paylaşılırken bir sosyal medya kullanıcısının 'maçın en tatlı anı' diye paylaştığı video büyük beğeni topladı.
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İkili turnuvaya yine damga vurdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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