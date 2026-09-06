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Final Maçında Zehra'nın Vargas'ı Sakinleştirdiği Anlar Sosyal Medyada "En Tatlı An" Olarak Paylaşıldı

Final Maçında Zehra'nın Vargas'ı Sakinleştirdiği Anlar Sosyal Medyada "En Tatlı An" Olarak Paylaşıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.09.2026 - 23:07

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Stres dolu beş setlik maçın ardından bir kez daha Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nda maç sonu büyük coşku vardı. Sosyal medyada da maçtan kesitler, maç sonu eğlencesinden editler paylaşılırken bir sosyal medya kullanıcısının 'maçın en tatlı anı' diye paylaştığı video büyük beğeni topladı.

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İkili turnuvaya yine damga vurdu.

İkili turnuvaya yine damga vurdu.

Zehra Güneş ve Vargas yine bu turnuvada en önemli yıldızlardan olmayı başardılar. Özellikle İtalya maçında kritik anlardaki skor katkılarıyla milli takımımızı maçın içinde tutan yıldızlar şampiyonlukta da büyük pay sahibi oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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