Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Haşlanmış Yumurtanın Ne Kadar Saklanabileceğini Anlattı

Haşlanmış yumurta, mutfaklarda en sık tüketilen ama saklama süresi konusunda da en çok kafa karıştıran gıdalardan biri. Özellikle sıcak havalarda pişirilip bir süre ocak üzerinde ya da tezgahta unutulan yumurtaların ne kadar güvenli kaldığı, pek çok kişinin merak ettiği bir konu.
Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu konuya açıklık getirdi. Doğru şekilde soğutulup buzdolabında saklanan haşlanmış bir yumurtanın yaklaşık 1 hafta boyunca tüketilebileceğini belirten Bayburtluoğlu, özellikle sıcak günlerde yumurtayı kaynar sudan çıkarır çıkmaz uzun süre dışarıda bekletmeden hızlıca soğutup buzdolabına kaldırmanın önemine dikkat çekti.
Haşlanmış yumurtayı saklarken nelere dikkat etmeli?
Bayburtluoğlu'na göre haşlanmış bir yumurta, 4 derece civarında veya altında tutulan bir buzdolabında yaklaşık 1 hafta boyunca güvenle saklanabiliyor. Bu sürede kabuğun soyulmadan bekletilmesi de önerilenler arasında. Sorunun asıl kaynağı ise pişirme sonrası geçen süre. Kaynar sudan çıkarılan sıcak bir yumurta, oda sıcaklığında ne kadar uzun süre beklerse bakteri üremesi için o kadar uygun bir ortam oluşuyor. Bu risk özellikle yaz aylarında ve sıcak mutfaklarda daha da artıyor. Bu yüzden yumurtayı pişirir pişirmez tezgahta ya da ocak üzerinde unutmak yerine hızlıca soğutup doğrudan buzdolabına kaldırmak öneriliyor.
Videonun ardından pek çok takipçi, yıllardır yumurtayı gün boyu dışarıda tuttuğunu ya da beslenme çantasına koyup öğleye kadar bekletebildiğini yazarak deneyimlerini paylaştı. Basit görünen bu detayın, gıda güvenliği açısından aslında oldukça önemli bir ayrım olduğu ortaya çıktı.
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