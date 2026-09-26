Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Haşlanmış Yumurtanın Ne Kadar Saklanabileceğini Anlattı

Bayburtluoğlu'na göre haşlanmış bir yumurta, 4 derece civarında veya altında tutulan bir buzdolabında yaklaşık 1 hafta boyunca güvenle saklanabiliyor. Bu sürede kabuğun soyulmadan bekletilmesi de önerilenler arasında. Sorunun asıl kaynağı ise pişirme sonrası geçen süre. Kaynar sudan çıkarılan sıcak bir yumurta, oda sıcaklığında ne kadar uzun süre beklerse bakteri üremesi için o kadar uygun bir ortam oluşuyor. Bu risk özellikle yaz aylarında ve sıcak mutfaklarda daha da artıyor. Bu yüzden yumurtayı pişirir pişirmez tezgahta ya da ocak üzerinde unutmak yerine hızlıca soğutup doğrudan buzdolabına kaldırmak öneriliyor.

Videonun ardından pek çok takipçi, yıllardır yumurtayı gün boyu dışarıda tuttuğunu ya da beslenme çantasına koyup öğleye kadar bekletebildiğini yazarak deneyimlerini paylaştı. Basit görünen bu detayın, gıda güvenliği açısından aslında oldukça önemli bir ayrım olduğu ortaya çıktı.