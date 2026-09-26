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Defalarca Gelmiş: Acilde Görev Yapan Bir Doktor Karşılaştığı İlginç Vakayı Anlattı

Defalarca Gelmiş: Acilde Görev Yapan Bir Doktor Karşılaştığı İlginç Vakayı Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.09.2026 - 16:52 Son Güncelleme: 26.09.2026 - 17:38

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Sağlık alanında çalışan içerik üreticileri, son dönemde sosyal medyada hastane ve sağlık sistemiyle ilgili gerçek gözlemlerini paylaşarak dikkat çekiyor. Bu paylaşımlar arasında en sık karşılaşılan konulardan biri de acil servislerin gerçekten acil durumlar için mi, yoksa farklı sebeplerle mi yoğun şekilde kullanıldığı. Bildiğiniz üzere randevu alamayan herkes soluğu acil serviste alıyor. Bu da ciddi bir kaosa sebep oluyor. 

'irrem777' isimli doktor, 'Acile acil hastalar mı geliyor?' sorusunu, kendi yaşadığı bir olay üzerinden anlattı. Paylaşım acil servislerin ne denli gereksiz kullanıldığını bir kere daha gözler önüne serdi. 

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Acil servisin adının "acil" olması, oraya yapılan her başvurunun da gerçekten acil olduğu anlamına gelmiyor maalesef.

Türkiye'de acil servislerde uygulanan triyaj sistemi, hastaları başvuru anında kırmızı, sarı ve yeşil alan olmak üzere üç kategoriye ayırıyor. Kırmızı alan; göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç kaybı, felç belirtileri veya ciddi kanama gibi hayati tehlike taşıyan durumları kapsıyor. Sarı alan orta düzeyde aciliyet gerektiren vakalara, yeşil alan ise hayati tehlike oluşturmayan, aslında aile hekimi veya poliklinik muayenesiyle çözülebilecek şikayetlere ayrılıyor.

Sağlık çalışanlarının en sık dile getirdiği sorun da tam olarak burada ortaya çıkıyor. Acil servislere başvuran hastaların büyük bölümü yeşil alan kategorisinde yer alıyor. Basit bir soğuk algınlığı, reçete yenileme ihtiyacı, hafif baş ağrısı ya da günler önce başlayan ve aciliyet taşımayan şikayetlerle acile gidilmesi, gerçek acil vakaların bekleme süresini uzatabiliyor ve sistemin asıl amacından uzaklaşmasına yol açıyor. Bu durumun bir sonucu da acil servislerde çalışan sağlık personelinin, gerçekten hayati risk taşıyan bir hastaya ayırması gereken zamanı ve dikkati, aciliyet taşımayan başvurularla paylaşmak zorunda kalması. Yoğun bir acil serviste kırmızı alandaki bir hastaya müdahale edilirken aynı anda yeşil alanda bekleyen onlarca kişinin de değerlendirilmesi gerekiyor. Bu da hem bekleme sürelerini hem de sağlık çalışanları üzerindeki baskıyı artırıyor.

Bu nedenle uzmanlar, acile başvurmadan önce şikayetin gerçekten hayati risk taşıyıp taşımadığının değerlendirilmesini, aciliyet taşımayan durumlarda aile hekimine veya ilgili poliklinik randevusuna yönelmenin hem hasta hem de sistem için daha sağlıklı bir tercih olduğunu vurguluyor. Hatta bunun bir cezası olması gerektiğini savunanlar da var.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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