Defalarca Gelmiş: Acilde Görev Yapan Bir Doktor Karşılaştığı İlginç Vakayı Anlattı

Türkiye'de acil servislerde uygulanan triyaj sistemi, hastaları başvuru anında kırmızı, sarı ve yeşil alan olmak üzere üç kategoriye ayırıyor. Kırmızı alan; göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç kaybı, felç belirtileri veya ciddi kanama gibi hayati tehlike taşıyan durumları kapsıyor. Sarı alan orta düzeyde aciliyet gerektiren vakalara, yeşil alan ise hayati tehlike oluşturmayan, aslında aile hekimi veya poliklinik muayenesiyle çözülebilecek şikayetlere ayrılıyor.

Sağlık çalışanlarının en sık dile getirdiği sorun da tam olarak burada ortaya çıkıyor. Acil servislere başvuran hastaların büyük bölümü yeşil alan kategorisinde yer alıyor. Basit bir soğuk algınlığı, reçete yenileme ihtiyacı, hafif baş ağrısı ya da günler önce başlayan ve aciliyet taşımayan şikayetlerle acile gidilmesi, gerçek acil vakaların bekleme süresini uzatabiliyor ve sistemin asıl amacından uzaklaşmasına yol açıyor. Bu durumun bir sonucu da acil servislerde çalışan sağlık personelinin, gerçekten hayati risk taşıyan bir hastaya ayırması gereken zamanı ve dikkati, aciliyet taşımayan başvurularla paylaşmak zorunda kalması. Yoğun bir acil serviste kırmızı alandaki bir hastaya müdahale edilirken aynı anda yeşil alanda bekleyen onlarca kişinin de değerlendirilmesi gerekiyor. Bu da hem bekleme sürelerini hem de sağlık çalışanları üzerindeki baskıyı artırıyor.

Bu nedenle uzmanlar, acile başvurmadan önce şikayetin gerçekten hayati risk taşıyıp taşımadığının değerlendirilmesini, aciliyet taşımayan durumlarda aile hekimine veya ilgili poliklinik randevusuna yönelmenin hem hasta hem de sistem için daha sağlıklı bir tercih olduğunu vurguluyor. Hatta bunun bir cezası olması gerektiğini savunanlar da var.