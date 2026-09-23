Kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin Uyardı! 1 Saatten Uzun Süre Demlenen Çayı İçmeyin!

Çay gün içinde hem keyif anlarımıza hem yoğun iş koşturmacasında bir mola oluyor. Hemen hemen hiçbirimiz gün boyunca tükettiğimiz çayın miktarını bilmiyoruz bile. Türk kültürünün en köklü içeceklerinden biri olan çay, doğru tüketilmediğinde beklenenin tam tersi bir etki yaratabiliyor. Özellikle demlikte gereğinden uzun süre bekletilen çaylar, zamanla farklı bir içeceğe dönüşerek vücuda fayda değil zarar getirmeye başlıyor.
Bu konuya dikkat çeken Prof. Dr. Muhammed Keskin, çayın demlikte 1 saatten fazla beklemesi durumunda ortaya çıkan sağlık risklerini tek tek sıraladı. Videonun yorumlarında çok sayıda kişi kendi çay alışkanlığını sorguladı, kimileri de yıllardır çektiği mide ve reflü şikayetlerinin bu alışkanlıktan kaynaklanabileceğini ilk kez bu şekilde fark etti.
Demlikte fazla bekleyen çay tam olarak neye sebep oluyor?
Tanen yükü: Çay bitkisi sıcak suyun içinde uzun süre kaldığında çaya ciddi miktarda tanen geçiyor. Bu da mideyi tahriş edip reflü şikayetlerini tetikleyebiliyor.
Demir emilimi: Demlikte fazla bekleyen çay, vücudun besinlerden demir emme kapasitesini düşürüyor.
Antioksidan kaybı: Çayın taze demlendiğinde sahip olduğu antioksidan değeri, bekleme süresi uzadıkça ciddi miktarda azalıyor.
Kafein artışı: Beklemeyle birlikte kafein oranı da yükseliyor. Bu da çayın sakinleştirici etkisinin yerini gerginliğe bırakmasına yol açabiliyor.
Videoda dikkat çeken bir görsel ayrıntı da var. Yan yana konan iki bardaktan taze demlenen çay kırmızıya yakın bir renkteyken, uzun süre demlikte kalan çay siyaha yakın bir tona dönüşüyor. Bu renk değişimi, çayın artık ilk halinden çok daha yoğun bir tanen ve kafein yüküne sahip olduğunun basit bir göstergesi.
Peki doğru süre ne kadar?
Yerli çayların demlenme süresi genellikle 15-20 dakika olarak öneriliyor, bu sürenin sonunda çayın süzülüp demlikten ayrılması tavsiye ediliyor. Çayı ocağın üzerinde ya da demlikte saatlerce unutmak, o çayı zararsız bir keyiften uzaklaştırıp mideye yük bindiren bir içeceğe çevirebiliyor. Özellikle reflü gibi mide rahatsızlıklarınız varsa, taze demlenmiş çay dışında çay tüketimini sınırlandırmanız önemli.
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