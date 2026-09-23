Kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin Uyardı! 1 Saatten Uzun Süre Demlenen Çayı İçmeyin!

Çay gün içinde hem keyif anlarımıza hem yoğun iş koşturmacasında bir mola oluyor. Hemen hemen hiçbirimiz gün boyunca tükettiğimiz çayın miktarını bilmiyoruz bile. Türk kültürünün en köklü içeceklerinden biri olan çay, doğru tüketilmediğinde beklenenin tam tersi bir etki yaratabiliyor. Özellikle demlikte gereğinden uzun süre bekletilen çaylar, zamanla farklı bir içeceğe dönüşerek vücuda fayda değil zarar getirmeye başlıyor.

Bu konuya dikkat çeken Prof. Dr. Muhammed Keskin, çayın demlikte 1 saatten fazla beklemesi durumunda ortaya çıkan sağlık risklerini tek tek sıraladı. Videonun yorumlarında çok sayıda kişi kendi çay alışkanlığını sorguladı, kimileri de yıllardır çektiği mide ve reflü şikayetlerinin bu alışkanlıktan kaynaklanabileceğini ilk kez bu şekilde fark etti.

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