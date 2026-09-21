Tahran Semalarında Görülen Gizemli Cisim Gündem Oldu: UFO İddiası Kafaları Karıştırdı
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İran'ın başkenti Tahran'da gece gökyüzünde hareket eden ve farklı renklerde ışıklar saçtığı görülen gizemli bir cisme ait videolar sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüler kısa sürede “UFO mu, İHA mı, uçak mı?” tartışmasını beraberinde getirirken, cismin ne olduğu henüz belirlenemedi.
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Tahran semalarında görülen gizemli cisim merak uyandırdı
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Görüntülerin tartışmalı olmasıyla birlikte cismin ne olduğu doğrulanmış değil
"Bu gerçek. Yani ya bir teknolojinin tanıtımıyla karşı karşıyayız, ya da bu dünyaya ait bir şey değil. Her iki durumda da, bu inanılmaz bir gelişme."
"Trump, insanlar benzin fiyatlarını unutsun diye 51. Bölge'deki uzaylıları salıyor"
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"Dün İRAN üzerinde çok tuhaf bir uçak görüldü. Öyle tuhaf ki, daha önce hiç eşi benzeri görülmemiş. ABD'nin bir açıklama yapıp yapmayacağını göreceğiz."
"ABD o kadar kötü durumda ki, İran’ı yenmek için galaksiler arası paralı askerler tutuyoruz."
"Bir de UFO eksik kalmıştı... hem de Tahran üzerinde. Bu evrenin sınırları yok."
"Herkes dronların varolduğunu unuttu mu?"
"Muhtemelen vergilerimle alınmış bir şey"
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"Bu bir UFO değil. Hadi ama arkadaşlar, Amerikan hükümeti İran’a saldırıyor. Ve bizim bilmediğimiz bir sürü tuhaf şey var ellerinde."
"Gerçek uzaylıların gemilerinde hiçbir işe yaramayan ışıklar olmazdı"
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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