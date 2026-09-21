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Tahran Semalarında Görülen Gizemli Cisim Gündem Oldu: UFO İddiası Kafaları Karıştırdı

Tahran Semalarında Görülen Gizemli Cisim Gündem Oldu: UFO İddiası Kafaları Karıştırdı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 11:51
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İran'ın başkenti Tahran'da gece gökyüzünde hareket eden ve farklı renklerde ışıklar saçtığı görülen gizemli bir cisme ait videolar sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüler kısa sürede “UFO mu, İHA mı, uçak mı?” tartışmasını beraberinde getirirken, cismin ne olduğu henüz belirlenemedi.

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Tahran semalarında görülen gizemli cisim merak uyandırdı

Tahran semalarında görülen gizemli cisim merak uyandırdı

20 Eylül gecesi sosyal medyada paylaşılmaya başlayan videolarda, Tahran'ın karanlık gökyüzünde birden fazla ışık kaynağına sahip olduğu görülen bir cisim yer alıyor. Bazı görüntülerin Tahran'daki Azadegan Otoyolu çevresinde kaydedildiği öne sürülürken, farklı açılardan çekildiği iddia edilen videolar da kısa sürede dolaşıma girdi.

Görüntülerde renkli ışıkların gökyüzünde yavaşça ilerlediği görülüyor. Cismin şekli ve hareketi nedeniyle sosyal medya kullanıcıları bunun bir İHA, uçak ya da başka bir hava aracı olabileceğini öne sürerken, bazı kullanıcılar ise görüntüleri doğrudan “UFO” olarak yorumladı. Konuyla ilgili İranlı yetkililer tarafından ise şu ana kadar cismin ne olduğuna ilişkin doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

Görüntüleri buradan izleyebilirsiniz 👇

Görüntülerin tartışmalı olmasıyla birlikte cismin ne olduğu doğrulanmış değil

Viral videoların dikkat çekici olmasına rağmen görüntülerin cismin kimliğini belirlemek için yeterli olmadığı belirtiliyor. Kayıtlarda cismin gerçek boyutunu, kameraya olan uzaklığını, yüksekliğini veya hızını belirlemeye yarayacak güvenilir bir referans bulunmuyor. Ayrıca videoların orijinal kayıtları ve metadata bilgileri de bağımsız şekilde doğrulanmış değil.

Bu nedenle görüntüler şu aşamada bir UFO gözleminin kanıtı olarak değerlendirilemiyor. İHA, uçak veya başka bir hava aracı ihtimalleri konuşulurken, bazı paylaşımlarda ışıklandırılmış uçurtma gibi daha sıradan açıklamalar da gündeme getiriliyor. Farklı açılardan çekildiği söylenen videoların bulunması da görüntülerin sosyal medyada çok konuşulmasına neden oldu 👇

"Bu gerçek. Yani ya bir teknolojinin tanıtımıyla karşı karşıyayız, ya da bu dünyaya ait bir şey değil. Her iki durumda da, bu inanılmaz bir gelişme."

"Bu gerçek. Yani ya bir teknolojinin tanıtımıyla karşı karşıyayız, ya da bu dünyaya ait bir şey değil. Her iki durumda da, bu inanılmaz bir gelişme."
twitter.com

"Trump, insanlar benzin fiyatlarını unutsun diye 51. Bölge'deki uzaylıları salıyor"

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"Dün İRAN üzerinde çok tuhaf bir uçak görüldü. Öyle tuhaf ki, daha önce hiç eşi benzeri görülmemiş. ABD'nin bir açıklama yapıp yapmayacağını göreceğiz."

"Dün İRAN üzerinde çok tuhaf bir uçak görüldü. Öyle tuhaf ki, daha önce hiç eşi benzeri görülmemiş. ABD'nin bir açıklama yapıp yapmayacağını göreceğiz."
twitter.com

"ABD o kadar kötü durumda ki, İran’ı yenmek için galaksiler arası paralı askerler tutuyoruz."

"ABD o kadar kötü durumda ki, İran’ı yenmek için galaksiler arası paralı askerler tutuyoruz."
twitter.com

"Bir de UFO eksik kalmıştı... hem de Tahran üzerinde. Bu evrenin sınırları yok."

"Bir de UFO eksik kalmıştı... hem de Tahran üzerinde. Bu evrenin sınırları yok."
twitter.com

"Herkes dronların varolduğunu unuttu mu?"

"Herkes dronların varolduğunu unuttu mu?"
twitter.com

"Muhtemelen vergilerimle alınmış bir şey"

"Muhtemelen vergilerimle alınmış bir şey"
twitter.com
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"Bu bir UFO değil. Hadi ama arkadaşlar, Amerikan hükümeti İran’a saldırıyor. Ve bizim bilmediğimiz bir sürü tuhaf şey var ellerinde."

"Bu bir UFO değil. Hadi ama arkadaşlar, Amerikan hükümeti İran’a saldırıyor. Ve bizim bilmediğimiz bir sürü tuhaf şey var ellerinde."
twitter.com

"Gerçek uzaylıların gemilerinde hiçbir işe yaramayan ışıklar olmazdı"

"Gerçek uzaylıların gemilerinde hiçbir işe yaramayan ışıklar olmazdı"
twitter.com
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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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