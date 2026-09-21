Tahran Semalarında Görülen Gizemli Cisim Gündem Oldu: UFO İddiası Kafaları Karıştırdı

Viral videoların dikkat çekici olmasına rağmen görüntülerin cismin kimliğini belirlemek için yeterli olmadığı belirtiliyor. Kayıtlarda cismin gerçek boyutunu, kameraya olan uzaklığını, yüksekliğini veya hızını belirlemeye yarayacak güvenilir bir referans bulunmuyor. Ayrıca videoların orijinal kayıtları ve metadata bilgileri de bağımsız şekilde doğrulanmış değil.

Bu nedenle görüntüler şu aşamada bir UFO gözleminin kanıtı olarak değerlendirilemiyor. İHA, uçak veya başka bir hava aracı ihtimalleri konuşulurken, bazı paylaşımlarda ışıklandırılmış uçurtma gibi daha sıradan açıklamalar da gündeme getiriliyor. Farklı açılardan çekildiği söylenen videoların bulunması da görüntülerin sosyal medyada çok konuşulmasına neden oldu 👇