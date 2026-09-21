Serdar Ortaç Vasiyetini Açıkladı: Boğaz Manzaralı Saray Gibi Evini Akrabalarına Değil Başkalarına Bırakacak!
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bir otelde sahne aldığı gece mikrofonu elinden bırakıp seyircilere vasiyetinden söz etti. Kadir İnanır'ın hayattayken mirasını düzenlemesini örnek gösteren sanatçı, kendisinden sonra mal varlığının nasıl paylaşılacağına da şimdiden karar verdiğini söyledi. Sahnede yapılan bu açıklama, sanatçının İstinye'deki Boğaz manzaralı evinin ve yıllar önce dile getirdiği miras planının yeniden konuşulmasına yol açtı. Salondakiler, sürpriz açıklama karşısında sanatçıyı alkışlarla karşıladı.
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Serdar Ortaç, 1994'te çıkardığı Aşk İçin albümüyle müzik piyasasına adım attı.
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Ortaç, mirasını hayattayken yazdığını açıklarken İstinye'deki evinin değeri de yeniden gündeme geldi.
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