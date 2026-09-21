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Serdar Ortaç Vasiyetini Açıkladı: Boğaz Manzaralı Saray Gibi Evini Akrabalarına Değil Başkalarına Bırakacak!

Serdar Ortaç Vasiyetini Açıkladı: Boğaz Manzaralı Saray Gibi Evini Akrabalarına Değil Başkalarına Bırakacak!

Serdar Ortaç
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
21.09.2026 - 12:14
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bir otelde sahne aldığı gece mikrofonu elinden bırakıp seyircilere vasiyetinden söz etti. Kadir İnanır'ın hayattayken mirasını düzenlemesini örnek gösteren sanatçı, kendisinden sonra mal varlığının nasıl paylaşılacağına da şimdiden karar verdiğini söyledi. Sahnede yapılan bu açıklama, sanatçının İstinye'deki Boğaz manzaralı evinin ve yıllar önce dile getirdiği miras planının yeniden konuşulmasına yol açtı. Salondakiler, sürpriz açıklama karşısında sanatçıyı alkışlarla karşıladı.

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Serdar Ortaç, 1994'te çıkardığı Aşk İçin albümüyle müzik piyasasına adım attı.

Serdar Ortaç, 1994'te çıkardığı Aşk İçin albümüyle müzik piyasasına adım attı.

1970 doğumlu Serdar Ortaç, müzik kariyerine 1990'ların başında İstanbul'daki özel radyolarda program yapımcılığı ve sunuculuk yaparak başladı. Radyodaki performansıyla sektörün dikkatini çeken sanatçı, Raks Müzik ile anlaşarak 17 Ağustos 1994'te ilk albümü Aşk İçin'i çıkardı ve müzik piyasasına adım attı. Kendi bestelerine imza atmasıyla tanınan ve zaman içinde 'beste fabrikası' olarak anılan Ortaç, otuz yılı aşkın kariyerinde yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce konser verdi. Bugün hala düzenli olarak sahneye çıkan sanatçı, magazin gündeminden de neredeyse hiç düşmüyor.

Ortaç, mirasını hayattayken yazdığını açıklarken İstinye'deki evinin değeri de yeniden gündeme geldi.

Ortaç, mirasını hayattayken yazdığını açıklarken İstinye'deki evinin değeri de yeniden gündeme geldi.

Bir otelde sahne aldığı sırada mikrofonu bırakan Serdar Ortaç, 'Hayattayken mirasımı yazdım' diyerek seyircileri şaşırttı. Kadir İnanır'ın yaptığı gibi, kendisinin de vefatının ardından yaşanacak süreci şimdiden planladığını belirten sanatçı, mirasını başta yanında uzun süredir çalışan kişiler olmak üzere, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarına bırakacağını açıkladı. Ortaç, kendisinden sonra mal varlığının nasıl paylaşılacağına ilişkin son kararı da bu kişilerin arasında şekillendirmelerini istediğini sözlerine ekledi.

Bu açıklamanın ardından, 2023 yılında yaptığı 'Çoluk çocuğum yok, o yüzden çalışanlara vereceğim. Bir ev var zaten, onu da onlar paylaşacak' sözleri yeniden gündeme geldi. Sanatçının 2016 yılında 15 milyon TL'ye satın aldığı İstinye sırtlarındaki Boğaz manzaralı evi, 750 metrekarelik arsa üzerine kurulu; mülkte 8 oda, 4 salon ve 4 banyonun yanı sıra teras ve balkonlar da bulunuyor. Özel kamera sistemi ve peyzaj alanıyla dikkat çeken evin değerinin, satın alındığı günden bu yana yaklaşık beş katına çıktığı belirtiliyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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