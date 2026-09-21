Serdar Ortaç Vasiyetini Açıkladı: Boğaz Manzaralı Saray Gibi Evini Akrabalarına Değil Başkalarına Bırakacak!

Bir otelde sahne aldığı sırada mikrofonu bırakan Serdar Ortaç, 'Hayattayken mirasımı yazdım' diyerek seyircileri şaşırttı. Kadir İnanır'ın yaptığı gibi, kendisinin de vefatının ardından yaşanacak süreci şimdiden planladığını belirten sanatçı, mirasını başta yanında uzun süredir çalışan kişiler olmak üzere, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarına bırakacağını açıkladı. Ortaç, kendisinden sonra mal varlığının nasıl paylaşılacağına ilişkin son kararı da bu kişilerin arasında şekillendirmelerini istediğini sözlerine ekledi.

Bu açıklamanın ardından, 2023 yılında yaptığı 'Çoluk çocuğum yok, o yüzden çalışanlara vereceğim. Bir ev var zaten, onu da onlar paylaşacak' sözleri yeniden gündeme geldi. Sanatçının 2016 yılında 15 milyon TL'ye satın aldığı İstinye sırtlarındaki Boğaz manzaralı evi, 750 metrekarelik arsa üzerine kurulu; mülkte 8 oda, 4 salon ve 4 banyonun yanı sıra teras ve balkonlar da bulunuyor. Özel kamera sistemi ve peyzaj alanıyla dikkat çeken evin değerinin, satın alındığı günden bu yana yaklaşık beş katına çıktığı belirtiliyor.