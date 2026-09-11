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Eski Eşi Chloe Loughnan’ın Hamileliğiyle İlgili Sessizliğini Bozan Serdar Ortaç’tan Buruk İtiraf!

Eski Eşi Chloe Loughnan’ın Hamileliğiyle İlgili Sessizliğini Bozan Serdar Ortaç’tan Buruk İtiraf!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.09.2026 - 12:02
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Serdar Ortaç’la evli olduğu yıllarda çocuk sahibi olmak istemediği yönündeki açıklamalarla sık sık gündeme gelen Chloe Loughnan, yıllar sonra hamile olduğunu duyurmuştu. İrlandalı modelin mimar sevgilisi Fergus Hennessy’den bebek beklediğini açıklamasının ardından gözler haliyle eski eşi Serdar Ortaç’a çevrilmişti. Sessizliğini bozan ünlü popçu, Chloe’ye mutluluk dilerken yıllardır içinde kalan çocuk özlemini de ilk kez bu kadar açık anlattı. “Ben de baba olmayı çok istedim” diyen Ortaç’ın samimi itirafları kısa sürede gündem oldu. Gelin, bir döneme damga vuran evlilikten yıllar sonra gelen bu açıklamanın ayrıntılarına birlikte bakalım.

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Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan’ın bir döneme damga vuran evliliği, aralarındaki 22 yaş farkıyla magazin gündeminin en çok konuşulan ilişkilerinden biri olmuştu.

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan’ın bir döneme damga vuran evliliği, aralarındaki 22 yaş farkıyla magazin gündeminin en çok konuşulan ilişkilerinden biri olmuştu.

İrlandalı model Chloe Loughnan ile Serdar Ortaç’ın yolları, 2011 yılında İstanbul’da kesişmişti. Bir arkadaş ortamında tanışan ikilinin ilişkisi kısa sürede aşka dönüşmüş, çift yaklaşık üç yıllık birlikteliğin ardından 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.

İstanbul’da düzenlenen nikah töreninin ardından Chloe’nin memleketi İrlanda’da da düğün yapan ikili, attıkları her adımla magazin manşetlerinde kendilerine yer buluyordu. Serdar Ortaç’ın Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri olması, Chloe’nin ise Türkiye’de modellik ve televizyon kariyerine adım atması ilişkilerine duyulan ilgiyi daha da artırmıştı.

İlk dönemlerinde verdikleri romantik pozlar ve birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla sık sık konuşulan çiftin evliliğinde zamanla fikir ayrılıkları yaşanmaya başladı. Özellikle Serdar Ortaç’ın çocuk sahibi olma isteği gündeme geldikçe gözler Chloe Loughnan’a çevriliyordu.

Ortaç, evlilikleri devam ederken verdiği bazı röportajlarda baba olmak istediğini açıkça dile getiriyor, Chloe’nin ise çocuk konusunu sürekli ertelediğini söylüyordu. Ünlü şarkıcının “Ben ilk günden beri çocuk istiyorum ama Chloe hep ‘Seneye’ diyor” şeklindeki açıklaması, ikilinin bu konudaki fikir ayrılığını da gözler önüne sermişti.

Beş yıl süren evlilik, 2019 yılında tek celsede sona ermiş; Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan yollarını ayırmıştı.

Beş yıl süren evlilik, 2019 yılında tek celsede sona ermiş; Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan yollarını ayırmıştı.

Evlilikleri boyunca haklarında zaman zaman ayrılık iddiaları ortaya atılan çift, Ağustos 2019’da boşanma kararı almıştı. Beş yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandıran Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, boşanmanın ardından hayatlarına farklı yönlerde devam etti.

Çiftin ayrılığı sırasında çocuk konusu yeniden gündeme gelmiş, Serdar Ortaç’ın baba olma isteğine karşılık Chloe’nin henüz anne olmaya sıcak bakmadığı iddiaları çok konuşulmuştu. Ancak yıllar sonra geriye dönüp baktığında Ortaç, o dönem kendisinin de çocuk sahibi olmaya tam anlamıyla hazır olmadığını itiraf etti.

Geçmişte çocuk sahibi olamamasını yalnızca eski eşine bağlamayan ünlü şarkıcı, gençliğinde hareketli bir hayat yaşadığını ve kendisinin de bir dönem bu sorumluluğu istemediğini söyledi. Böylece yıllardır Chloe üzerinden yürütülen “çocuk istemedi” tartışmasına farklı bir pencere açmış oldu.

Boşanmanın ardından İrlanda’ya dönen Chloe Loughnan ise bir süredir mimar Fergus Hennessy ile aşk yaşıyor. 2023 yılında evlilik teklifi alan model, ilişkisindeki yeni gelişmeleri zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyordu.

Chloe Loughnan’ın sevgilisi Fergus Hennessy’den bebek beklediğini açıklamasının ardından gözler doğal olarak Serdar Ortaç’a çevrildi!

Chloe Loughnan’ın sevgilisi Fergus Hennessy’den bebek beklediğini açıklamasının ardından gözler doğal olarak Serdar Ortaç’a çevrildi!

Büyüyen karnını gösterdiği görüntülerini “Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm” notuyla paylaşan Chloe Loughnan, yıllar sonra anne olmaya hazırlandığını duyurdu. Ünlü modelin hamilelik haberi kısa sürede gündem olurken Serdar Ortaç’ın evlilikleri sırasında yaptığı çocuk açıklamaları da yeniden hatırlandı.

Harbiye Açıkhava konseri öncesinde magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, eski eşinin hamileliği hakkındaki sessizliğini bozdu. Haberi öğrendiğinde ne hissettiği sorulan ünlü şarkıcı, “Hiçbir şey hissetmedim ama analı babalı büyütür inşallah. Güzel bir şey. Kısmet onaymış” diyerek Chloe’ye iyi dileklerini iletti.

Eski eşiyle yaşadığı evlilikten pişman olmadığını da belirten Ortaç, “İyi ki evlenmişim, iyi ki o olmuş. Ama artık önüme bakıyorum” sözleriyle geçmişte yaşananlara kırgın olmadığını dile getirdi.

Ünlü popçu, açıklamasının devamında yıllardır içinde kalan çocuk özleminden de bahsetti. “Ben de baba olmayı çok istedim. Bilmiyorum, olmadı çocuğum” diyen Ortaç, sözleriyle dinleyenleri bir hayli hüzünlendirdi.

Ardından gençlik yıllarına dair özeleştiride bulunan şarkıcı, “Çok gençtim, zıpır zıpırdım o dönem, tam olarak istemiyordum” ifadelerini kullandı. Böylece hem geçmişteki tutumunu sorguladı hem de Chloe’nin hamileliğine oldukça olgun bir yerden yaklaştığını gösterdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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