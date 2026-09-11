Eski Eşi Chloe Loughnan’ın Hamileliğiyle İlgili Sessizliğini Bozan Serdar Ortaç’tan Buruk İtiraf!

İrlandalı model Chloe Loughnan ile Serdar Ortaç’ın yolları, 2011 yılında İstanbul’da kesişmişti. Bir arkadaş ortamında tanışan ikilinin ilişkisi kısa sürede aşka dönüşmüş, çift yaklaşık üç yıllık birlikteliğin ardından 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.

İstanbul’da düzenlenen nikah töreninin ardından Chloe’nin memleketi İrlanda’da da düğün yapan ikili, attıkları her adımla magazin manşetlerinde kendilerine yer buluyordu. Serdar Ortaç’ın Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri olması, Chloe’nin ise Türkiye’de modellik ve televizyon kariyerine adım atması ilişkilerine duyulan ilgiyi daha da artırmıştı.

İlk dönemlerinde verdikleri romantik pozlar ve birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla sık sık konuşulan çiftin evliliğinde zamanla fikir ayrılıkları yaşanmaya başladı. Özellikle Serdar Ortaç’ın çocuk sahibi olma isteği gündeme geldikçe gözler Chloe Loughnan’a çevriliyordu.

Ortaç, evlilikleri devam ederken verdiği bazı röportajlarda baba olmak istediğini açıkça dile getiriyor, Chloe’nin ise çocuk konusunu sürekli ertelediğini söylüyordu. Ünlü şarkıcının “Ben ilk günden beri çocuk istiyorum ama Chloe hep ‘Seneye’ diyor” şeklindeki açıklaması, ikilinin bu konudaki fikir ayrılığını da gözler önüne sermişti.