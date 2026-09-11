Eski Eşi Chloe Loughnan’ın Hamileliğiyle İlgili Sessizliğini Bozan Serdar Ortaç’tan Buruk İtiraf!
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Serdar Ortaç’la evli olduğu yıllarda çocuk sahibi olmak istemediği yönündeki açıklamalarla sık sık gündeme gelen Chloe Loughnan, yıllar sonra hamile olduğunu duyurmuştu. İrlandalı modelin mimar sevgilisi Fergus Hennessy’den bebek beklediğini açıklamasının ardından gözler haliyle eski eşi Serdar Ortaç’a çevrilmişti. Sessizliğini bozan ünlü popçu, Chloe’ye mutluluk dilerken yıllardır içinde kalan çocuk özlemini de ilk kez bu kadar açık anlattı. “Ben de baba olmayı çok istedim” diyen Ortaç’ın samimi itirafları kısa sürede gündem oldu. Gelin, bir döneme damga vuran evlilikten yıllar sonra gelen bu açıklamanın ayrıntılarına birlikte bakalım.
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Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan’ın bir döneme damga vuran evliliği, aralarındaki 22 yaş farkıyla magazin gündeminin en çok konuşulan ilişkilerinden biri olmuştu.
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Beş yıl süren evlilik, 2019 yılında tek celsede sona ermiş; Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan yollarını ayırmıştı.
Chloe Loughnan’ın sevgilisi Fergus Hennessy’den bebek beklediğini açıklamasının ardından gözler doğal olarak Serdar Ortaç’a çevrildi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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