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Bir Haftadır Hastanedeymiş: Yoğun Bakıma Alınan Nev’in Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama Geldi

Bir Haftadır Hastanedeymiş: Yoğun Bakıma Alınan Nev’in Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.09.2026 - 11:25
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“Zor”, “Mühürlü Kaderim” ve “Efkarlıyım” gibi şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Nev’den sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen 57 yaşındaki müzisyenin yaklaşık bir haftadır hastanede olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı. Nev’in sağlık durumuyla ilgili merak edilen ilk ayrıntıları ise yakın dostu Aslı Gökyokuş paylaştı. Ünlü rockçı, değerlerinin iyiye doğru gittiğini açıklarken Nev’in sevenlerine de anlamlı bir çağrıda bulundu.

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2000’li yılların başından bu yana Türk rock müziğinin en güçlü kadın vokallerinden biri olan Aslı Gökyokuş, bu kez yakın dostu Nev’den verdiği haberle gündeme geldi.

2000’li yılların başından bu yana Türk rock müziğinin en güçlü kadın vokallerinden biri olan Aslı Gökyokuş, bu kez yakın dostu Nev’den verdiği haberle gündeme geldi.

Müzik yolculuğuna lise yıllarında kurduğu Phoenix grubuyla başlayan Aslı Gökyokuş, daha sonra 90’ların alternatif rock sahnesinin önemli gruplarından Mary Jane’in solistliğini üstlendi. Teoman ve Haluk Levent gibi isimlere geri vokal yaptıktan sonra solo kariyerine yönelen sanatçı, 2000 yılında yayımladığı Neresindeyim albümüyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

“Tüm Şehir Ağladı”, “Kördüğüm”, “Keşf-i Alem”, “Su Gibi” ve “Dans Etmeye İhtiyacım Var” gibi şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Gökyokuş, uzun yıllardır alternatif rock müziğin sevilen isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Aslı Gökyokuş, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müzik dünyasını ve Nev hayranlarını endişelendiren bir gelişmeyi doğruladı. Yakın dostu Nev’in bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşadığını açıklayan sanatçı, ünlü müzisyenin hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü duyurdu.

“Zor” ve “Mühürlü Kaderim” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Nev’in yoğun bakıma kaldırıldığı ortaya çıktı.

“Zor” ve “Mühürlü Kaderim” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Nev’in yoğun bakıma kaldırıldığı ortaya çıktı.

Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan 57 yaşındaki müzisyenin karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi. Nev’in sağlık durumuyla ilgili haberlerin yayılmasının ardından gözler, sanatçıya yakın isimlerden gelecek açıklamalara çevrildi.

Nev’in müzisyen dostu Aslı Gökyokuş, yaptığı paylaşımla ünlü şarkıcının yaklaşık bir haftadır hastanede bulunduğunu açıkladı. Nev’in bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirten Gökyokuş, bu dönemin sanatçı için oldukça zor geçtiğini ifade etti.

Nev’in yaşadığı sağlık sorunlarını yalnızca yakın çevresiyle paylaşmayı tercih ettiğini söyleyen Gökyokuş, dostlarının da onun mahremiyetine duydukları saygı nedeniyle bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmadığını belirtti.

Ünlü müzisyenin yoğun bakımda tedavi gördüğü haberini doğrulayan Gökyokuş, sevenlerini bir nebze olsun rahatlatacak gelişmeyi de duyurdu. Nev’in sağlık değerlerinin iyiye doğru gittiğini söyleyen sanatçı, yakın zamanda daha güzel haberler vermeyi umduklarını dile getirdi.

Aslı Gökyokuş, Nev’in sağlık durumunu merak eden sevenlerine seslenerek bu süreçte ünlü müzisyenin şarkılarını dinlemelerini istedi.

Aslı Gökyokuş, Nev’in sağlık durumunu merak eden sevenlerine seslenerek bu süreçte ünlü müzisyenin şarkılarını dinlemelerini istedi.

Yakın dostunun uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarını kendi içinde sürdürmeyi tercih ettiğini anlatan Aslı Gökyokuş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Çok sevgili dostumuz Nev’in hastanede ve yoğun bakımda olduğu bilgisi doğru arkadaşlar. Nevzat bir süredir ciddi sağlık sorunları ile boğuşuyor, oldukça zor zamanlardan geçiyordu.”

Nev’in yaklaşık bir haftadır hastanede olmasına rağmen sanatçının isteğine ve özel hayatına saygı duydukları için açıklama yapmadıklarını belirten Gökyokuş, sözlerine şöyle devam etti:

“Şu an için yoğun bakımda olduğunu ve değerlerinin iyiye doğru gitmekte olduğunu söyleyebilirim. En yakın zamanda umarım daha iyi haberlerini alıp sizlere de verebiliriz.”

Aslı Gökyokuş, paylaşımının sonunda Nev’in sevenlerine de anlamlı bir çağrıda bulundu. Herkesten bu günlerde bol bol Nev dinlemesini isteyen ünlü sanatçı, müzisyenin kendine geldiğinde dinleyicilerinin sevgisini hissetmesinin onu çok mutlu edeceğini söyledi.

Bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği anlaşılan Nev’in rahatsızlığının ayrıntılarına ilişkin henüz kendisi, ailesi ya da tedavi gördüğü hastane tarafından kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Ancak değerlerinin iyiye gittiğinin belirtilmesi, yoğun bakım haberinin ardından endişelenen sevenlerine umut verdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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