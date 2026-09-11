Bir Haftadır Hastanedeymiş: Yoğun Bakıma Alınan Nev’in Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama Geldi
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“Zor”, “Mühürlü Kaderim” ve “Efkarlıyım” gibi şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Nev’den sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen 57 yaşındaki müzisyenin yaklaşık bir haftadır hastanede olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı. Nev’in sağlık durumuyla ilgili merak edilen ilk ayrıntıları ise yakın dostu Aslı Gökyokuş paylaştı. Ünlü rockçı, değerlerinin iyiye doğru gittiğini açıklarken Nev’in sevenlerine de anlamlı bir çağrıda bulundu.
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2000’li yılların başından bu yana Türk rock müziğinin en güçlü kadın vokallerinden biri olan Aslı Gökyokuş, bu kez yakın dostu Nev’den verdiği haberle gündeme geldi.
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“Zor” ve “Mühürlü Kaderim” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Nev’in yoğun bakıma kaldırıldığı ortaya çıktı.
Aslı Gökyokuş, Nev’in sağlık durumunu merak eden sevenlerine seslenerek bu süreçte ünlü müzisyenin şarkılarını dinlemelerini istedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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