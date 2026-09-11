Bir Haftadır Hastanedeymiş: Yoğun Bakıma Alınan Nev’in Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama Geldi

Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan 57 yaşındaki müzisyenin karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi. Nev’in sağlık durumuyla ilgili haberlerin yayılmasının ardından gözler, sanatçıya yakın isimlerden gelecek açıklamalara çevrildi.

Nev’in müzisyen dostu Aslı Gökyokuş, yaptığı paylaşımla ünlü şarkıcının yaklaşık bir haftadır hastanede bulunduğunu açıkladı. Nev’in bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirten Gökyokuş, bu dönemin sanatçı için oldukça zor geçtiğini ifade etti.

Nev’in yaşadığı sağlık sorunlarını yalnızca yakın çevresiyle paylaşmayı tercih ettiğini söyleyen Gökyokuş, dostlarının da onun mahremiyetine duydukları saygı nedeniyle bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmadığını belirtti.

Ünlü müzisyenin yoğun bakımda tedavi gördüğü haberini doğrulayan Gökyokuş, sevenlerini bir nebze olsun rahatlatacak gelişmeyi de duyurdu. Nev’in sağlık değerlerinin iyiye doğru gittiğini söyleyen sanatçı, yakın zamanda daha güzel haberler vermeyi umduklarını dile getirdi.