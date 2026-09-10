article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Vefatı Sonrası Serhat Kılıç’ın Teşkilat’taki Rolünün Başka Oyuncuya Verilmesine Berna Laçin Ateş Püskürdü!

Vefatı Sonrası Serhat Kılıç’ın Teşkilat’taki Rolünün Başka Oyuncuya Verilmesine Berna Laçin Ateş Püskürdü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.09.2026 - 15:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Teşkilat dizisinin yedinci sezonunda Yadigar karakterini canlandırmaya hazırlanan Serhat Kılıç, sağlık sorunları nedeniyle sete çıkamadan projeden ayrılmıştı. Usta oyuncunun kısa süre sonra gelen vefatının ardından rol için Savaş Özdemir’le anlaşılması tartışma yarattı. Karara tepki gösteren Berna Laçin, karakterin de Serhat Kılıç’la birlikte hikayeden çıkarılması gerektiğini savundu. Laçin’in “Bir ölümün ardından rolün devam etmesi olacak şey değil” sözleri gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Teşkilat dizisinin yedinci sezon kadrosuna dahil olan Serhat Kılıç, sete çıkamadan projeden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Teşkilat dizisinin yedinci sezon kadrosuna dahil olan Serhat Kılıç, sete çıkamadan projeden ayrılmak zorunda kalmıştı.

TRT 1 ekranlarının uzun soluklu yapımlarından Teşkilat, yedinci sezonu öncesinde kadrosuna katılan yeni isimlerle dikkat çekmişti. Dizinin yeni sezon transferleri arasında, Seksenlerde canlandırdığı Ergun Plak karakteri başta olmak üzere sayısız unutulmaz rolle hafızalara kazınan usta oyuncu Serhat Kılıç da bulunuyordu.

Dizide bomba imha uzmanı “Yadigar” karakterine hayat vermeye hazırlanan Kılıç, yeni sezonun afiş çekimlerine katılmış ve kostümüyle kamera karşısına geçmişti. Ancak çekimlerin başlamasına kısa bir süre kala şiddetli boyun ağrıları yaşayan oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiği açıklanmıştı.

Boyun fıtığı teşhisi konulan Kılıç’ın, doktorunun özellikle aksiyon sahnelerinde yer almasını ve ağır tempoda çalışmasını uygun bulmadığı belirtilmişti. Bunun üzerine deneyimli oyuncu, daha sete çıkamadan Teşkilat kadrosundan ayrılmak zorunda kalmıştı. Serhat Kılıç’ın sağlık sorunları nedeniyle projeye veda ettiği yönündeki haberlerin ardından gelen ani vefatı ise sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğmuştu. 

Kılıç’ın ölümü henüz çok yeniyken, canlandırması planlanan karakterin geleceğiyle ilgili alınan karar tartışma yarattı.

Serhat Kılıç’ın hayat vermesi planlanan Yadigar karakteri için Savaş Özdemir’le anlaşılması üzerine rolün yeni sezonda devam edeceği ortaya çıktı.

Serhat Kılıç’ın hayat vermesi planlanan Yadigar karakteri için Savaş Özdemir’le anlaşılması üzerine rolün yeni sezonda devam edeceği ortaya çıktı.

Yapım ekibinin Serhat Kılıç’ın projeden ayrılmasının ardından Yadigar karakterini hikayeden çıkarmak yerine başka bir oyuncuyla devam ettirme kararı aldığı belirtildi. Rol için Kurtlar Vadisi Pusu ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlardaki performanslarıyla tanınan Savaş Özdemir’le el sıkışıldığı öne sürüldü.

Savaş Özdemir’in yedinci sezonda bomba imha uzmanı Yadigar olarak seyirci karşısına çıkacağı haberi, oyuncunun hayranlarını heyecanlandırsa da zamanlaması nedeniyle sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi. Serhat Kılıç’ın karakter için kostüm ve afiş çekimlerine katılmış olması, rolün kamuoyunda doğrudan kendisiyle özdeşleşmesine neden olmuştu.

Öte yandan Serhat Kılıç’ın sağlık sorunu nedeniyle çekimler başlamadan önce projeden ayrıldığı, dolayısıyla karakterin yer aldığı herhangi bir bölümün henüz yayınlanmadığı biliniyor. Yapım ekibinin rol için başka bir oyuncuyla görüşmeye Kılıç’ın vefatından önce başlamış olabileceği düşünülse de bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

Kararın ardından en sert tepkilerden biri oyuncu Berna Laçin’den geldi.

Berna Laçin, Serhat Kılıç’ın vefatının ardından Yadigar karakterinin başka bir oyuncuyla devam ettirilmesine tepki gösterdi.

Berna Laçin, Serhat Kılıç’ın vefatının ardından Yadigar karakterinin başka bir oyuncuyla devam ettirilmesine tepki gösterdi.

Bir oyuncunun ölümünün ardından kendisi için hazırlanan rolün aynı karakter adıyla başka bir oyuncuya verilmesini doğru bulmadığını belirten Berna Laçin, yapım ekibinin Yadigar’ı hikayeden çıkarması veya tamamen yeni bir karakter oluşturması gerektiğini savundu.

Rol için Savaş Özdemir’le Serhat Kılıç’ın vefatından önce anlaşılmış olabileceğini düşünen Laçin, bu durumun daha önce ortaya atılan “kovuldu” iddialarını aklına getirdiğini de söyledi. Ancak Serhat Kılıç’ın projeden kovulduğu yönünde doğrulanmış bir bilgi bulunmadığını ve Laçin’in bu sözlerinin kişisel bir tahminden ibaret olduğunu özellikle belirtelim.

Berna Laçin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bir ölümün ardından rolün devam etmesi olacak şey değil! İlk defa şahit oldum buna. Belli ki Serhat’ın kovulduğu söylentisi doğruymuş, büyük ihtimal öncesinde başka oyuncu ile anlaşılmış. Ne olmuşsa olmuş ama sonrasında ölüm olmuş. Ölünce o rol de öldürülür ya da yok edilir, başka bir karakter inşa edilir. Buna söyleyecek söz bulamadım.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın