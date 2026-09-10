Vefatı Sonrası Serhat Kılıç’ın Teşkilat’taki Rolünün Başka Oyuncuya Verilmesine Berna Laçin Ateş Püskürdü!
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Teşkilat dizisinin yedinci sezonunda Yadigar karakterini canlandırmaya hazırlanan Serhat Kılıç, sağlık sorunları nedeniyle sete çıkamadan projeden ayrılmıştı. Usta oyuncunun kısa süre sonra gelen vefatının ardından rol için Savaş Özdemir’le anlaşılması tartışma yarattı. Karara tepki gösteren Berna Laçin, karakterin de Serhat Kılıç’la birlikte hikayeden çıkarılması gerektiğini savundu. Laçin’in “Bir ölümün ardından rolün devam etmesi olacak şey değil” sözleri gündem oldu.
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Teşkilat dizisinin yedinci sezon kadrosuna dahil olan Serhat Kılıç, sete çıkamadan projeden ayrılmak zorunda kalmıştı.
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Serhat Kılıç’ın hayat vermesi planlanan Yadigar karakteri için Savaş Özdemir’le anlaşılması üzerine rolün yeni sezonda devam edeceği ortaya çıktı.
Berna Laçin, Serhat Kılıç’ın vefatının ardından Yadigar karakterinin başka bir oyuncuyla devam ettirilmesine tepki gösterdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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