Vefatı Sonrası Serhat Kılıç’ın Teşkilat’taki Rolünün Başka Oyuncuya Verilmesine Berna Laçin Ateş Püskürdü!

TRT 1 ekranlarının uzun soluklu yapımlarından Teşkilat, yedinci sezonu öncesinde kadrosuna katılan yeni isimlerle dikkat çekmişti. Dizinin yeni sezon transferleri arasında, Seksenlerde canlandırdığı Ergun Plak karakteri başta olmak üzere sayısız unutulmaz rolle hafızalara kazınan usta oyuncu Serhat Kılıç da bulunuyordu.

Dizide bomba imha uzmanı “Yadigar” karakterine hayat vermeye hazırlanan Kılıç, yeni sezonun afiş çekimlerine katılmış ve kostümüyle kamera karşısına geçmişti. Ancak çekimlerin başlamasına kısa bir süre kala şiddetli boyun ağrıları yaşayan oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiği açıklanmıştı.

Boyun fıtığı teşhisi konulan Kılıç’ın, doktorunun özellikle aksiyon sahnelerinde yer almasını ve ağır tempoda çalışmasını uygun bulmadığı belirtilmişti. Bunun üzerine deneyimli oyuncu, daha sete çıkamadan Teşkilat kadrosundan ayrılmak zorunda kalmıştı. Serhat Kılıç’ın sağlık sorunları nedeniyle projeye veda ettiği yönündeki haberlerin ardından gelen ani vefatı ise sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğmuştu.

Kılıç’ın ölümü henüz çok yeniyken, canlandırması planlanan karakterin geleceğiyle ilgili alınan karar tartışma yarattı.