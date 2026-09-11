Ece Erken’den Radikal Karar: Türkiye’den Ayrılıyor!
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Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Ywn8v...
Hayatında pek çok zorluğun üstesinden gelen Ece Erken, bu kez geleceğini tamamen değiştirecek radikal bir kararla gündeme geldi. Gökhan Çınar’ın Katarsis programına konuk olan ünlü sunucu, oğlu Eymen’le birlikte Türkiye’den ayrılarak Dubai’ye taşınacağını açıkladı. Bu kararın arkasındaki en önemli nedenin oğlunun eğitimi olduğunu söyleyen Erken, Türkiye’de yaşadığı gelecek kaygısından da açık sözlülükle bahsetti. Gelin, Ece Erken’in hayatında açmaya hazırlandığı bu yeni sayfanın ayrıntılarına birlikte bakalım.
Kaynak: Katarsis
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Ece Erken, uzun yıllardır televizyon ekranlarında ve magazin dünyasının tam merkezinde görmeye alıştığımız isimlerden biri.
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Gökhan Çınar’ın YouTube’da yayınlanan “Katarsis” programına konuk olan Ece Erken, hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlandığını açıkladı.
Ece Erken’in Dubai’ye taşınma kararının merkezinde ise 11 yaşındaki oğlu Eymen ve onun geleceği var.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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