Ece Erken’den Radikal Karar: Türkiye’den Ayrılıyor!

Henüz 12 yaşındayken Kıbrıs’ta radyo anonsları yaparak yayıncılık kariyerine başlayan Ece Erken, ilerleyen yıllarda televizyon dünyasının en tanınan yüzlerinden biri haline geldi. Kral TV’den ATV’ye, Show TV’den FOX ve TV8’e kadar pek çok farklı kanalda görev alan Erken; özellikle magazin ve eğlence programlarındaki dobra yorumlarıyla hafızalara kazındı.

Sunuculuğun yanı sıra oyunculuğu da deneyen Ece Erken’i Nilgün, Aşk ve Gurur ve Lise Defteri gibi dönemin sevilen dizilerinde izledik. Ancak kariyerinin büyük bölümünde sunuculuk ağır bastı. Yıllar boyunca hem ekrandaki çıkışları hem de özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminden hiç düşmeyen Erken, son olarak TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucu kadrosunda yer aldı.

Ünlü sunucunun özel hayatı ise ne yazık ki oldukça zorlu dönemlere sahne oldu. 2014 yılında evlendiği Serkan Uçar’dan Eymen adında bir oğlu dünyaya gelen Erken, bu evliliğini 2015 yılında sonlandırdı. 2021 yılında nikah masasına oturduğu avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu ise Ocak 2022’de uğradığı silahlı saldırı sonucunda kaybetti.

Yaşadığı tüm bu süreçlerin ardından hayatına oğlu Eymen’le devam eden Ece Erken, bundan böyle alacağı kararlarda önceliğinin oğlu olduğunu her fırsatta dile getirdi.