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Ece Erken’den Radikal Karar: Türkiye’den Ayrılıyor!

Ece Erken’den Radikal Karar: Türkiye’den Ayrılıyor!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.09.2026 - 10:58
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Hayatında pek çok zorluğun üstesinden gelen Ece Erken, bu kez geleceğini tamamen değiştirecek radikal bir kararla gündeme geldi. Gökhan Çınar’ın Katarsis programına konuk olan ünlü sunucu, oğlu Eymen’le birlikte Türkiye’den ayrılarak Dubai’ye taşınacağını açıkladı. Bu kararın arkasındaki en önemli nedenin oğlunun eğitimi olduğunu söyleyen Erken, Türkiye’de yaşadığı gelecek kaygısından da açık sözlülükle bahsetti. Gelin, Ece Erken’in hayatında açmaya hazırlandığı bu yeni sayfanın ayrıntılarına birlikte bakalım.

Kaynak: Katarsis

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Ywn8v...
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Ece Erken, uzun yıllardır televizyon ekranlarında ve magazin dünyasının tam merkezinde görmeye alıştığımız isimlerden biri.

Ece Erken, uzun yıllardır televizyon ekranlarında ve magazin dünyasının tam merkezinde görmeye alıştığımız isimlerden biri.

Henüz 12 yaşındayken Kıbrıs’ta radyo anonsları yaparak yayıncılık kariyerine başlayan Ece Erken, ilerleyen yıllarda televizyon dünyasının en tanınan yüzlerinden biri haline geldi. Kral TV’den ATV’ye, Show TV’den FOX ve TV8’e kadar pek çok farklı kanalda görev alan Erken; özellikle magazin ve eğlence programlarındaki dobra yorumlarıyla hafızalara kazındı.

Sunuculuğun yanı sıra oyunculuğu da deneyen Ece Erken’i Nilgün, Aşk ve Gurur ve Lise Defteri gibi dönemin sevilen dizilerinde izledik. Ancak kariyerinin büyük bölümünde sunuculuk ağır bastı. Yıllar boyunca hem ekrandaki çıkışları hem de özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminden hiç düşmeyen Erken, son olarak TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucu kadrosunda yer aldı.

Ünlü sunucunun özel hayatı ise ne yazık ki oldukça zorlu dönemlere sahne oldu. 2014 yılında evlendiği Serkan Uçar’dan Eymen adında bir oğlu dünyaya gelen Erken, bu evliliğini 2015 yılında sonlandırdı. 2021 yılında nikah masasına oturduğu avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu ise Ocak 2022’de uğradığı silahlı saldırı sonucunda kaybetti.

Yaşadığı tüm bu süreçlerin ardından hayatına oğlu Eymen’le devam eden Ece Erken, bundan böyle alacağı kararlarda önceliğinin oğlu olduğunu her fırsatta dile getirdi.

Gökhan Çınar’ın YouTube’da yayınlanan “Katarsis” programına konuk olan Ece Erken, hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlandığını açıkladı.

Gökhan Çınar’ın YouTube’da yayınlanan “Katarsis” programına konuk olan Ece Erken, hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlandığını açıkladı.

Kendisini uzun süredir Türkiye’de ekranlarda görmeye alıştığımız Ece Erken, bu kez aldığı taşınma kararıyla gündeme geldi. Ünlü sunucu, oğlu Eymen’le birlikte Dubai’ye yerleşmeye hazırlandığını duyurdu.

Türkiye’den tamamen kopmayacağını özellikle belirten Erken, annesinin burada yaşayacak olması nedeniyle sık sık gidip geleceğini söyledi. Yani bu karar Ece Erken’in Türkiye’yle bütün bağlarını kesip ardına bakmadan gideceği anlamına gelmiyor. Fakat günlük yaşamını ve oğlunun eğitim düzenini Dubai’ye taşıyacak olması, ünlü sunucu için oldukça büyük bir değişimin kapıda olduğunu gösteriyor.

Ece Erken’in son dönemde ekran kariyeriyle ilgili de birtakım belirsizlikler yaşanmıştı. Uzun süre sunuculuğunu üstlendiği Gel Konuşalım programının yeni sezon tanıtımında yer almaması, programdan ayrıldığı hatta “kovulduğu” yönünde iddiaların ortaya atılmasına neden olmuştu. Erken ise o günlerde yeni sezon için henüz herhangi bir görüşme yapılmadığını söyleyerek söylentilere cevap vermişti.

Şimdi gelen Dubai açıklaması ise ünlü sunucunun hayatında yalnızca yeni bir adres değil, bambaşka bir düzen planladığını ortaya koydu.

Ece Erken’in Dubai’ye taşınma kararının merkezinde ise 11 yaşındaki oğlu Eymen ve onun geleceği var.

Ece Erken’in Dubai’ye taşınma kararının merkezinde ise 11 yaşındaki oğlu Eymen ve onun geleceği var.

Ünlü sunucu, bu radikal kararın en önemli nedeninin oğlunun eğitimi olduğunu açıkladı. Eymen’in daha iyi ve uluslararası bir eğitim ortamında yetişmesini isteyen Erken, Türkiye’de hissettiği gelecek kaygısının da kararında etkili olduğunu dile getirdi.

Bir anne olarak oğlunun geleceğini düşünmek zorunda olduğunu vurgulayan Erken, Dubai’de kuracakları yeni düzenle Eymen’e daha farklı imkanlar sunmayı hedefliyor. Mart ayında programına katılamadığı bir gün oğlunun vize işlemleriyle ilgilendiğini açıklayan sunucunun, taşınma hazırlıklarına aslında bir süredir devam ettiği de anlaşılıyor.

Ece Erken’in son dönemde sosyal medyadaki paylaşımlarını da daha kontrollü hale getirdiği biliniyor. Instagram’da ücretli abonelik sistemini kullanmaya başlayan ünlü sunucu, özel anlarını kendisine kötü niyetle yaklaşmadığından emin olduğu takipçileriyle paylaşmak istediğini söylemişti. Magazin basınının yıllardır en çok konuştuğu isimlerden biri olan Erken’in hem sosyal medya düzenini değiştirmesi hem de Türkiye’den ayrılmaya hazırlanması, hayatında daha korunaklı ve sakin bir dönem istediğini düşündürdü.

Elbette Dubai kararının arkasında yalnızca magazin dünyasından uzaklaşma isteği yok. Ece Erken’in kendi açıklamasına göre bu yolculuğun en önemli başlığı Eymen’in eğitimi ve geleceği. Yine de yıllardır kameralardan uzak atamadığı tek bir adımı bile olmayan ünlü sunucu için Dubai’ye taşınmak, başlı başına yeni bir başlangıç olacak gibi görünüyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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