Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Son Hali Gündem Oldu
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Bir dönemin fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'da Duygu karakterine hayat veren Hayal Garip, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara döndü. Evlilik Güzeldir dizisiyle seyirci karşısına çıkan oyuncunun yıllar içindeki değişimi dikkatlerden kaçmadı. Kızıl saçları ve yenilenen tarzıyla bambaşka bir görünüme kavuşan Garip’i görenler tanımakta zorlandı.
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Bir dönemin en çok izlenen aile dizilerinden Çocuklar Duymasın, yalnızca Haluk ve Meltem’i değil, evin çocukları Duygu ile Emre’yi de hayatımızın bir parçası haline getirmişti.
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Çocuklar Duymasının ardından farklı yapımlarda kamera karşısına geçen Hayal Garip, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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