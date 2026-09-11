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Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Son Hali Gündem Oldu

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Son Hali Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.09.2026 - 10:33
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Bir dönemin fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'da Duygu karakterine hayat veren Hayal Garip, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara döndü. Evlilik Güzeldir dizisiyle seyirci karşısına çıkan oyuncunun yıllar içindeki değişimi dikkatlerden kaçmadı. Kızıl saçları ve yenilenen tarzıyla bambaşka bir görünüme kavuşan Garip’i görenler tanımakta zorlandı.

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Bir dönemin en çok izlenen aile dizilerinden Çocuklar Duymasın, yalnızca Haluk ve Meltem’i değil, evin çocukları Duygu ile Emre’yi de hayatımızın bir parçası haline getirmişti.

Bir dönemin en çok izlenen aile dizilerinden Çocuklar Duymasın, yalnızca Haluk ve Meltem’i değil, evin çocukları Duygu ile Emre’yi de hayatımızın bir parçası haline getirmişti.

2002 yılında yayın hayatına başlayan ve farklı dönemlerde yeniden ekrana gelen Çocuklar Duymasın, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri oldu. Tamer Karadağlı’nın canlandırdığı “Taş Fırın Erkeği” Haluk ile Pınar Altuğ’un hayat verdiği Meltem’in evlilikleri etrafında şekillenen dizi, aile içinde yaşanan gündelik meseleleri eğlenceli bir dille ekranlara taşıdı.

Dizinin 2010 yılında başlayan yeni döneminde Haluk ve Meltem’in kızı Duygu karakterini Hayal Garip canlandırdı. Ayşecan Tatari’den devraldığı rolle seyirci karşısına çıkan oyuncu, 2010-2013 yılları arasında dizinin kadrosunda yer aldı. Duygu’nun artık büyümüş, evlilik hazırlığı yapan genç bir kadın olarak karşımıza çıktığı bu dönemde Hayal Garip de geniş kitleler tarafından tanındı.

Asıl adı Hayal Kahraman Özalp olan oyuncu, Çocuklar Duymasın öncesinde de çeşitli projelerde rol almıştı. İpsiz Recep dizisinde Leyla, İstanbul’da Aşık Oldum''da ise Işıl karakterini canlandıran Garip, Duygu rolünün ardından uzun süre ekranlardan uzak kalmayı tercih etti.

Çocuklar Duymasının ardından farklı yapımlarda kamera karşısına geçen Hayal Garip, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu.

Çocuklar Duymasının ardından farklı yapımlarda kamera karşısına geçen Hayal Garip, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu.

Hayal Garip, Duygu karakterine veda ettikten sonra 2016 yılında yayınlanan tarihi drama Yüzyıllık Mühür'de Perihan karakterine hayat verdi. Ardından farklı televizyon ve sinema projelerinde rol alsa da Çocuklar Duymasındaki kadar uzun soluklu ve geniş kitlelere ulaşan bir yapımda görünmedi.

Sosyal medyada da çok fazla paylaşım yapmayan oyuncu, bu nedenle yıllar içerisinde gözlerden uzaklaştı. Çocuklar Duymasın'ın eski bölümlerini izlemeye devam eden seyirciler ise dizideki Duygu karakterinin şimdilerde ne yaptığını ve nasıl göründüğünü merak ediyordu.

Aradan geçen yılların ardından Hayal Garip, yeni sezonun aile ve evlilik temalı yapımlarından Evlilik Güzeldir ile yeniden izleyici karşısına çıktı. İlk bölümüyle dikkat çeken dizinin kadrosunda yer alan oyuncu, böylece uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına dönüş yapmış oldu.

Ancak Hayal Garip’i yıllar sonra yeni rolüyle karşılarında gören izleyiciler, oyuncuyu tanımakta bir hayli zorlandı.

Evlilik Güzeldir ile ekranlara dönen Hayal Garip’in yıllar içerisindeki değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Çocuklar Duymasında uzun, koyu kahverengi saçları ve daha sade tarzıyla hafızalara kazınan Hayal Garip, yeni dizisinde oldukça farklı bir görünümle kamera karşısına geçti. Saçlarını kızıl tonlarına boyatan oyuncu, daha keskin makyajı ve iddialı stiliyle eski halinden uzak bir imaja kavuştu.

Özellikle kızıl saçları, geriye doğru taranan modeli ve koyu renkli kıyafetleriyle dikkat çeken Garip’in son hali sosyal medyada da gündem oldu. Yıllardır kendisini ekranda görmeyen birçok izleyici, oyuncunun Çocuklar Duymasının Duygu’su olduğunu öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadı.

Aradan geçen yaklaşık 13 yılın ardından yeniden geniş bir seyirci kitlesinin karşısına çıkan Hayal Garip için “Tanımakta zorlandım” ve “Adeta bambaşka biri olmuş” yorumları yapıldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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