Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Son Hali Gündem Oldu

2002 yılında yayın hayatına başlayan ve farklı dönemlerde yeniden ekrana gelen Çocuklar Duymasın, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri oldu. Tamer Karadağlı’nın canlandırdığı “Taş Fırın Erkeği” Haluk ile Pınar Altuğ’un hayat verdiği Meltem’in evlilikleri etrafında şekillenen dizi, aile içinde yaşanan gündelik meseleleri eğlenceli bir dille ekranlara taşıdı.

Dizinin 2010 yılında başlayan yeni döneminde Haluk ve Meltem’in kızı Duygu karakterini Hayal Garip canlandırdı. Ayşecan Tatari’den devraldığı rolle seyirci karşısına çıkan oyuncu, 2010-2013 yılları arasında dizinin kadrosunda yer aldı. Duygu’nun artık büyümüş, evlilik hazırlığı yapan genç bir kadın olarak karşımıza çıktığı bu dönemde Hayal Garip de geniş kitleler tarafından tanındı.

Asıl adı Hayal Kahraman Özalp olan oyuncu, Çocuklar Duymasın öncesinde de çeşitli projelerde rol almıştı. İpsiz Recep dizisinde Leyla, İstanbul’da Aşık Oldum''da ise Işıl karakterini canlandıran Garip, Duygu rolünün ardından uzun süre ekranlardan uzak kalmayı tercih etti.