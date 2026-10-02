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Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen Dahil 28 Kişi Gözaltına Alındı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen Dahil 28 Kişi Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.10.2026 - 08:46
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Eyüpsultan Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

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Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında olduğu 28 kişi gözaltında!

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında olduğu 28 kişi gözaltında!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ayrıca Eyüpsultan Belediyesi hizmet binasında arama işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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