İstanbul Dahil 11 İle Sarı Kod: Öğleden Sonra Şiddetlenecek Sağanak Gece Yarısına Kadar Sürecek
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yağışların öğleden sonra şiddetlenip gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın saatte 70 kilometreye varan hızla kısa süreli fırtına şeklinde esmesi de öngörülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sarı kod listesinde İstanbul'un yanı sıra Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'den toplam 11 il bulunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji'nin öğle 12.00-18.00 haritasında kuvvetli yağış ve 50-70 km/s rüzgâr uyarısı öne çıkıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın