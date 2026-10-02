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İstanbul Dahil 11 İle Sarı Kod: Öğleden Sonra Şiddetlenecek Sağanak Gece Yarısına Kadar Sürecek

İstanbul Dahil 11 İle Sarı Kod: Öğleden Sonra Şiddetlenecek Sağanak Gece Yarısına Kadar Sürecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.10.2026 - 08:36 Son Güncelleme: 02.10.2026 - 08:37
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yağışların öğleden sonra şiddetlenip gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın saatte 70 kilometreye varan hızla kısa süreli fırtına şeklinde esmesi de öngörülüyor.

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Sarı kod listesinde İstanbul'un yanı sıra Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'den toplam 11 il bulunuyor.

Sarı kod listesinde İstanbul'un yanı sıra Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'den toplam 11 il bulunuyor.

Uyarının kapsadığı iller şöyle: Adana, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Sinop, Tekirdağ ve Osmaniye. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar ile kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

İstanbul'da gün boyu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor; sıcaklık 19 derece civarında seyredecek. AKOM tahminlerine göre metrekareye düşecek yağış çoğu bölgede 10-30 kilogram olurken kuzey ilçelerde 30-60 kilograma çıkabilecek.

Meteoroloji'nin öğle 12.00-18.00 haritasında kuvvetli yağış ve 50-70 km/s rüzgâr uyarısı öne çıkıyor.

Meteoroloji'nin öğle 12.00-18.00 haritasında kuvvetli yağış ve 50-70 km/s rüzgâr uyarısı öne çıkıyor.

Meteoroloji'nin 2 Ekim Cuma günü öğle 12.00-18.00 saatleri için hazırladığı haritada Marmara'nın batısında kuzeyli rüzgârın 40-60 ve 50-70 km/sa hızla esmesi bekleniyor. Aynı haritada Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde kuvvetli yağış işareti dikkat çekiyor.

Genel tabloda 65 ilde sağanak görülecek. İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi tahmin ediliyor. Sıcaklıklar ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında kalacak: Bursa'da 20, Kırklareli'nde 19, İzmir'de 25, Antalya'da 27 derece bekleniyor.

İstanbul'da sağanağın cumartesi sabahına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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