İstanbul Dahil 11 İle Sarı Kod: Öğleden Sonra Şiddetlenecek Sağanak Gece Yarısına Kadar Sürecek

Meteoroloji'nin 2 Ekim Cuma günü öğle 12.00-18.00 saatleri için hazırladığı haritada Marmara'nın batısında kuzeyli rüzgârın 40-60 ve 50-70 km/sa hızla esmesi bekleniyor. Aynı haritada Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde kuvvetli yağış işareti dikkat çekiyor.

Genel tabloda 65 ilde sağanak görülecek. İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi tahmin ediliyor. Sıcaklıklar ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında kalacak: Bursa'da 20, Kırklareli'nde 19, İzmir'de 25, Antalya'da 27 derece bekleniyor.

İstanbul'da sağanağın cumartesi sabahına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.