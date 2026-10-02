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Hikaye Değişince Kadro da Değişti: Kara Kuyu'da 3 Oyuncu Ayrıldı, Yaş Farkı Dikkat Çekti

Hikaye Değişince Kadro da Değişti: Kara Kuyu'da 3 Oyuncu Ayrıldı, Yaş Farkı Dikkat Çekti

Kanal D dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.10.2026 - 08:32
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Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi Kara Kuyu, daha sete çıkmadan sürprizlerle dolu bir süreç yaşıyor. Senaryo baştan elden geçirildi, bazı oyuncular yeni hikayede kendine yer bulamadı. Üstelik ana karakterin mesleği bile değişti. Peki kimler veda etti, dizi ne zaman başlayacak?

Kaynak: Televizyoncu Adam

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Kara Kuyu, kuyuya atılıp öldürüldüğü sanılan Fikriye'nin yıllar sonra doğduğu topraklara dönüşünü anlatıyor.

Kara Kuyu, kuyuya atılıp öldürüldüğü sanılan Fikriye'nin yıllar sonra doğduğu topraklara dönüşünü anlatıyor.
onedio.com

OGM Pictures imzalı Kara Kuyu, yıllar önce ailesi tarafından kuyuya atılıp öldürüldüğü sanılan Fikriye'nin hikayesini anlatıyor. Fikriye, yeni bir kimlikle doğduğu topraklara dönüyor ve geçmişin hesabını sormaya hazırlanıyor. Ferda'ya Özge Törer, Kahraman'a Onur Tuna hayat verecek. Deniz Akçay'ın kaleme aldığı Karakuyu dizisini Nezaket Coşkun yönetiyor, çekimler Tokat'ta yapılacak. Kadroda Kadir Ağa rolüyle Sermiyan Midyat, Ferda'nın küçük kardeşi Mısra'yı oynayacak Defne Burnaz ve Yaren Yapıcı gibi isimler de var. Cihan Talay, Kahraman'ın avukatı ve en yakın arkadaşı Mehmet'i, Selen Güney ise Fikriye'nin kuzeni Emine'yi canlandıracak.

Hikaye değişince ana karakter savcıdan öğretmene dönüştü, üç oyuncunun karakteri yenilenen kurguda kalmadı.

Hikaye değişince ana karakter savcıdan öğretmene dönüştü, üç oyuncunun karakteri yenilenen kurguda kalmadı.
onedio.com

Ekibin Ağustos'un son haftasında Tokat'a gitmesi planlanıyordu, ama takvim beklenmedik şekilde kaydı. Dizinin senaryosu yeniden yazıldı ve bu karar kadroyu da doğrudan etkiledi. Ali Önsöz, Doğan Bayraktar ve Aslı Samat ilk hikayede yer alıyordu. Yeni kurguda karakterleri kalmayınca üç oyuncu da çekimler başlamadan projeye veda etti. Oysa Doğan Bayraktar'ın kadroya katıldığı daha Ağustos'ta duyurulmuştu. Aslı Samat'ın da Şennur karakterine hayat vereceği biliniyordu.

Asıl sürpriz ise başrolde. İlk duyurularda savcı olarak tanıtılan Ferda, yeni hikâyede öğretmen olarak karşımıza çıkacak. Eylül ortasında yapılması planlanan okuma provası da bu yüzden ileri bir tarihe kaldı.

Onur Tuna ile Özge Törer arasındaki yaklaşık 14 yaşlık fark da dikkatlerden kaçmadı.

Onur Tuna ile Özge Törer arasındaki yaklaşık 14 yaşlık fark da dikkatlerden kaçmadı.
onedio.com

İşin bir de yaş farkı tarafı var. Onur Tuna 1985 doğumlu, Özge Törer ise 20'li yaşlarının sonunda. İkili arasında yaklaşık 14 yaş bulunuyor ve sosyal medyada Ferda ile Kahraman'ın ekranda nasıl bir uyum yakalayacağı şimdiden konuşulmaya başlandı.

Bu sorunun yanıtı için ilk fragmanı beklemek gerekecek. Kanal D henüz tanıtım yayınlamadı, dizinin başlangıç tarihi de açıklanmadı. Fikriye'nin öğretmen kimliğiyle doğduğu topraklara nasıl döneceği de en çok merak edilenler arasında. Yani Kara Kuyu ne zaman başlayacak sorusu şimdilik yanıtsız. Fikriye'nin intikam hikâyesini merakla bekleyenlerin biraz daha sabretmesi gerekecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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