Hikaye Değişince Kadro da Değişti: Kara Kuyu'da 3 Oyuncu Ayrıldı, Yaş Farkı Dikkat Çekti

Ekibin Ağustos'un son haftasında Tokat'a gitmesi planlanıyordu, ama takvim beklenmedik şekilde kaydı. Dizinin senaryosu yeniden yazıldı ve bu karar kadroyu da doğrudan etkiledi. Ali Önsöz, Doğan Bayraktar ve Aslı Samat ilk hikayede yer alıyordu. Yeni kurguda karakterleri kalmayınca üç oyuncu da çekimler başlamadan projeye veda etti. Oysa Doğan Bayraktar'ın kadroya katıldığı daha Ağustos'ta duyurulmuştu. Aslı Samat'ın da Şennur karakterine hayat vereceği biliniyordu.

Asıl sürpriz ise başrolde. İlk duyurularda savcı olarak tanıtılan Ferda, yeni hikâyede öğretmen olarak karşımıza çıkacak. Eylül ortasında yapılması planlanan okuma provası da bu yüzden ileri bir tarihe kaldı.