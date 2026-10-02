Hikaye Değişince Kadro da Değişti: Kara Kuyu'da 3 Oyuncu Ayrıldı, Yaş Farkı Dikkat Çekti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi Kara Kuyu, daha sete çıkmadan sürprizlerle dolu bir süreç yaşıyor. Senaryo baştan elden geçirildi, bazı oyuncular yeni hikayede kendine yer bulamadı. Üstelik ana karakterin mesleği bile değişti. Peki kimler veda etti, dizi ne zaman başlayacak?
Kaynak: Televizyoncu Adam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kara Kuyu, kuyuya atılıp öldürüldüğü sanılan Fikriye'nin yıllar sonra doğduğu topraklara dönüşünü anlatıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hikaye değişince ana karakter savcıdan öğretmene dönüştü, üç oyuncunun karakteri yenilenen kurguda kalmadı.
Onur Tuna ile Özge Törer arasındaki yaklaşık 14 yaşlık fark da dikkatlerden kaçmadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın