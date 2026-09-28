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Kardeşlerim, Hudutsuz Sevda ve Sahipsizler Oyuncusu Kanal D'nin Yeni Dizisine Dahil Oldu

Kardeşlerim, Hudutsuz Sevda ve Sahipsizler Oyuncusu Kanal D'nin Yeni Dizisine Dahil Oldu

Kanal D Hudutsuz Sevda
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.09.2026 - 09:25
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Yeni sezonda erken final haberleri gelmeye başlarken yeni diziler için hazırlıklar da sürüyor. Kanal D'nin yeni sezonda ekrana taşıyacağı Kara Kuyu da hazırlıklarını tamamlamak üzere. Özge Törer ve Onur Tuna'nın başrollerini paylaşacağı Kara Kuyu dizisine hızlanan hazırlıklar kapsamında yeni bir oyuncu daha dahil oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Yeni sezonun başlamasının ardından TV'deki dizi yoğunluğu artıyor.

Yeni sezonun başlamasının ardından TV'deki dizi yoğunluğu artıyor.

Hemen her gün her kanalda yayınlanan diziler sebebiyle henüz yayına çıkmamış dizilerin akıbeti de merak ediliyor. Ancak erken final haberlerinin peş peşe gelmesiyle birlikte yeni yayınlanacak diziler için de hazırlıklar hızlanıyor. Kanal D'de yayına başlayacak Nezaket Coşkun'un yönetmenliğini üstlendiği, Deniz Akçay imzalı OGM Pictures yapımı Kara Kuyu dizisinin de kadrosu netleşmeye devam ediyor. Dizide Özge Törer ve Onur Tuna başrolleri paylaşırken, kadroya Cihan Talay, Doğan Bayraktar ve Selen Güney gibi isimler de dahil olmuştu. Yıllar önce ailesi tarafından kuyuya atılıp öldüğü sanılan Fikriye'nin doğduğu topraklara dönüşünü ve geçmişiyle hesaplaşmasını anlatacak olan dizi, yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor. Tokat'ta çekilecek dizinin öyküsünde yapılan değişiklik, sete çıkış tarihini de geriye itmişti.

Kara Kuyu'da Özge Törer'in kardeşini canlandıracak isim belli oldu.

Kara Kuyu'da Özge Törer'in kardeşini canlandıracak isim belli oldu.

Kardeşlerim'de Özge, Hudutsuz Sevda'da Leyla karakterleriyle tanınan Yaren Yapıcı, geçtiğimiz sezon da Sahipsizler'in kadrosunda Meryem'e hayat vermişti. Ünlü oyuncu Aliye rolüyle Kara Kuyu'ya dahil oldu. Oyuncunun Özge Törer'e olan benzerliği dikkat çekti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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