Kardeşlerim, Hudutsuz Sevda ve Sahipsizler Oyuncusu Kanal D'nin Yeni Dizisine Dahil Oldu

Hemen her gün her kanalda yayınlanan diziler sebebiyle henüz yayına çıkmamış dizilerin akıbeti de merak ediliyor. Ancak erken final haberlerinin peş peşe gelmesiyle birlikte yeni yayınlanacak diziler için de hazırlıklar hızlanıyor. Kanal D'de yayına başlayacak Nezaket Coşkun'un yönetmenliğini üstlendiği, Deniz Akçay imzalı OGM Pictures yapımı Kara Kuyu dizisinin de kadrosu netleşmeye devam ediyor. Dizide Özge Törer ve Onur Tuna başrolleri paylaşırken, kadroya Cihan Talay, Doğan Bayraktar ve Selen Güney gibi isimler de dahil olmuştu. Yıllar önce ailesi tarafından kuyuya atılıp öldüğü sanılan Fikriye'nin doğduğu topraklara dönüşünü ve geçmişiyle hesaplaşmasını anlatacak olan dizi, yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor. Tokat'ta çekilecek dizinin öyküsünde yapılan değişiklik, sete çıkış tarihini de geriye itmişti.