Kardeşlerim, Hudutsuz Sevda ve Sahipsizler Oyuncusu Kanal D'nin Yeni Dizisine Dahil Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yeni sezonda erken final haberleri gelmeye başlarken yeni diziler için hazırlıklar da sürüyor. Kanal D'nin yeni sezonda ekrana taşıyacağı Kara Kuyu da hazırlıklarını tamamlamak üzere. Özge Törer ve Onur Tuna'nın başrollerini paylaşacağı Kara Kuyu dizisine hızlanan hazırlıklar kapsamında yeni bir oyuncu daha dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni sezonun başlamasının ardından TV'deki dizi yoğunluğu artıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kara Kuyu'da Özge Törer'in kardeşini canlandıracak isim belli oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın