Sahipsizler'in Genç Oyuncusu Vahide Perçin'li Centilmen Dizisinin Erkek Başrolü Oldu
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Merkezine güçlü bir kadın ile yıllar sonra bulduğu torununun hikayesini yerleştiren Centilmen adlı dizi için hazırlıklar hız kazandı. Süreyya Altınkıran'ın köklü ve güçlü bir ailenin etkili ismi olarak karşımıza çıkacağı dizide torunu Arif'i bulmasıyla değişen işleri izleyeceğiz. Vahide Perçin'in kadrosunda yer aldığı dizide erkek başrol de sonunda belli oldu. Detaylar Onedio'da...
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Son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisinde izlediğimiz Vahide Perçin, yeni sezonda başlayacak Centilmen dizisinin başrolü olmuştu.
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Sahipsizler'de Cemo karakteriyle izlediğimiz Kaan Miraç Sezen, Vahide Perçin'in torununu canlandıracak isim oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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