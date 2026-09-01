article/comments
article/share
Haberler
TV
Sahipsizler'in Genç Oyuncusu Vahide Perçin'li Centilmen Dizisinin Erkek Başrolü Oldu

Sahipsizler'in Genç Oyuncusu Vahide Perçin'li Centilmen Dizisinin Erkek Başrolü Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.09.2026 - 14:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Merkezine güçlü bir kadın ile yıllar sonra bulduğu torununun hikayesini yerleştiren Centilmen adlı dizi için hazırlıklar hız kazandı. Süreyya Altınkıran'ın köklü ve güçlü bir ailenin etkili ismi olarak karşımıza çıkacağı dizide torunu Arif'i bulmasıyla değişen işleri izleyeceğiz. Vahide Perçin'in kadrosunda yer aldığı dizide erkek başrol de sonunda belli oldu. Detaylar Onedio'da...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisinde izlediğimiz Vahide Perçin, yeni sezonda başlayacak Centilmen dizisinin başrolü olmuştu.

Son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisinde izlediğimiz Vahide Perçin, yeni sezonda başlayacak Centilmen dizisinin başrolü olmuştu.

Vahide Perçin'in canlandıracağı Süreyya Altınkıran dizide yıllar sonra varlıklı ve gösterişli cemiyet hayatından oldukça uzak bir yaşam süren torunu Arif'i bulacak. Arif'i kendi dünyasına dahil eden Süreyya, torununu bu yeni hayata hazırlamak ve onu tam anlamıyla bir 'centilmen' haline getirme amacında olacak. Ancak hikâye yalnızca bir büyükanne-torun ilişkisi üzerinden ilerlemeyecek; Altınkıran Holding'deki güç mücadeleleri ve aile içerisinde yıllardır saklanan sırlar da dizinin önemli çatışma noktalarını oluşturacak.

Sahipsizler'de Cemo karakteriyle izlediğimiz Kaan Miraç Sezen, Vahide Perçin'in torununu canlandıracak isim oldu.

Sahipsizler'de Cemo karakteriyle izlediğimiz Kaan Miraç Sezen, Vahide Perçin'in torununu canlandıracak isim oldu.
images.ntv.com.tr

Kaan Miraç Sezen, Centilmen dizisinde başrol oldu. Vahide Perçin'in torununu canlandıracak oyuncu Arif karakterine hayat verecek. Mustafa Becit'in kaleme aldığı ve Ece Erdek Koçoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin eylül sonunda izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın