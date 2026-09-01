Gönül Dağı'ndan Ayrılan 'Asuman' Hazal Çağlar Yeni Sezon Dizisine Dahil Oldu
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7. sezonuna hazırlanan Gönül Dağı dizisinde tıpkı Teşkilat'ta olduğu gibi zaman atlaması yaşanacak. Ramazan, Taner ve Veysel'in çocuklarının gençlik yıllarının anlatılacağı yeni sezonda, eski kadrodan kalan pek çok oyuncu diziden ayrıldı. Ramazan'ın partneri Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar da ani ayrılışıyla herkesi şaşırtmıştı. Hazal Çağlar'ın yeni adresi belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Gönül Dağı'nda canlandırdığı Asuman karakteriyle sevilen Hazal Çağlar, sezon başlamadan diziden ayrılmıştı.
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Ünlü oyuncu Hazal Çağlar, yeni sezonun merak edilen dizisi Mercan Köşk'ün kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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