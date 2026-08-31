Yönetmenin Ardından Başrol Özgü Namal da Ayrılmıştı: Cevher Dizisinde Yeni Başrol İddiası!
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Show TV’nin 2026-2027 sezonu için hazırladığı Cevher dizisi daha başlamadan büyük bir krizle karşı karşıya kalmıştı. Önce yönetmen Neslihan Yeşilyurt, ardından başrol Özgü Namal diziden çekilmişti. Yüksel Aksu'nun yeni yönetmeni olduğu dizide başrol için önemli bir iddia ortaya atıldı.
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Fransız yapımı High Intellectual Potential (HPI) dizisinin Türkiye uyarlaması olarak hazırlanan Cevher dizisi büyük heyecan yaratmıştı.
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İddiaya göre dizinin yeni başrolü olması için Meryem Uzerli ile görüşülüyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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