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Yönetmenin Ardından Başrol Özgü Namal da Ayrılmıştı: Cevher Dizisinde Yeni Başrol İddiası!

Yönetmenin Ardından Başrol Özgü Namal da Ayrılmıştı: Cevher Dizisinde Yeni Başrol İddiası!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.08.2026 - 15:36
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Show TV’nin 2026-2027 sezonu için hazırladığı Cevher dizisi daha başlamadan büyük bir krizle karşı karşıya kalmıştı. Önce yönetmen Neslihan Yeşilyurt, ardından başrol Özgü Namal diziden çekilmişti. Yüksel Aksu'nun yeni yönetmeni olduğu dizide başrol için önemli bir iddia ortaya atıldı.

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Fransız yapımı High Intellectual Potential (HPI) dizisinin Türkiye uyarlaması olarak hazırlanan Cevher dizisi büyük heyecan yaratmıştı.

Fransız yapımı High Intellectual Potential (HPI) dizisinin Türkiye uyarlaması olarak hazırlanan Cevher dizisi büyük heyecan yaratmıştı.

Olağanüstü zekaya sahip ancak klasik çalışma düzenlerine ve otoriteye uyum sağlamakta zorlanan bir kadın karakterin etrafında hareket eden hikaye dünya çapında bir başarı sağlamıştı. Türkiye uyarlamasında da benzer şekilde zekası ve sıra dışı yöntemleriyle dikkat çeken bir kadın karakterin suç vakalarını çözme hikayesinin merkezde olması bekleniyordu. Ancak diziden önce yönetmen Neslihan Yeşilyurt daha sonra da başrol Özgü Namal ayrıldı.

İddiaya göre dizinin yeni başrolü olması için Meryem Uzerli ile görüşülüyor.

İddiaya göre dizinin yeni başrolü olması için Meryem Uzerli ile görüşülüyor.

Yüksel Aksu'nun Neslihan Yeşilyurt'un ayrıldığı yönetmen koltuğuna oturduğu Cevher dizisinin yeni başrolünün Meryem Uzerli olacağı iddia edildi. Meryem Uzerli'nin Cevher'in başrolü için görüşme masasına oturduğu iddiası, projenin geleceği açısından da merak uyandırdı. Oyuncunun anlaşmaya varması halinde Cevher, Uzerli'nin televizyon ekranlarına dönüş projelerinden biri olacak. Özgü Namal'ın ayrılmasının ardından gelen bu yeni gelişme, Cevher'in yeni sezonda nasıl bir kadroyla ekrana geleceği konusundaki merakı da artırdı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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