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30 Ağustos'ta MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

30 Ağustos'ta MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.08.2026 - 08:21
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MasterChef Türkiye'de üçüncü hafta da geride kaldı. Reytinglerde zirveyi zorlayan MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadelenin ardından bir isim daha yarışmaya veda etti. 30 Ağustos Pazar günü üçüncü eleme gerçekleşti. Simge ve Kübra'nın son ikiye kaldığı MasterChef'te kim elendi, MasterChef Türkiye'ye kim veda etti?

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MasterChef Türkiye'de üçüncü eleme gerçekleşti.

MasterChef Türkiye'de üçüncü eleme gerçekleşti.

MasterChef'te eleme gecesinde sekiz yarışmacı yarışmaya devam edebilmek için ter döktü. Hafta boyunca eleme adayı olan Nilay, Şadi, Simge, Ayşe, Recep, Kübra, Hasan Alp ve Şükran yarışmada kalabilmek için kıyasıya mücadele etti.

30 Ağustos'ta MasterChef'te elenen isim belli oldu.

30 Ağustos'ta MasterChef'te elenen isim belli oldu.

Son etapta yarışan Kübra ve Simge arasından MasterChef'e veda eden isim belli oldu. MasterChef'te kim elendi sorusu netlik kazanırken Demirhan ve Gül'ün ardından bu hafta elenen isim Simge oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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