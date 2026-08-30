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“Çocuktan Al Haberi”nin Çitos Efe’si Son Haliyle Ortaya Çıktı!

“Çocuktan Al Haberi”nin Çitos Efe’si Son Haliyle Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.08.2026 - 14:05
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Evrim Akın’ın sunduğu “Çocuktan Al Haberi” programında hazırcevaplığı ve kendine özgü tavırlarıyla hafızalara kazınan Çitos Efe’yi hatırlamayan yoktur. Programın yayınlandığı dönemde henüz küçük bir çocuk olan Efe Koçyiğit, aradan geçen yıllarda gözlerden uzak şekilde büyüdü. Geçtiğimiz aylarda “Rüya Gibi” dizisine konuk olarak uzun bir aranın ardından ekranlara dönen Efe, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Şimdilerde 14 yaşında olan genç ismin son halini görenler, “Ne ara bu kadar büyüdü?” demekten kendisini alamadı. Gelin, Çitos Efe’nin televizyon macerasına ve yıllar içindeki değişimine birlikte bakalım.

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Bir dönemin en çok izlenen çocuk programlarından “Çocuktan Al Haberi”, Evrim Akın’ın sunumuyla 2016 yılında ekran yolculuğuna başlamıştı.

Bir dönemin en çok izlenen çocuk programlarından “Çocuktan Al Haberi”, Evrim Akın’ın sunumuyla 2016 yılında ekran yolculuğuna başlamıştı.

Çocukların birbirinden doğal ve eğlenceli cevaplarıyla şekillenen program, kısa sürede televizyonun sevilen yapımlarından biri haline gelmişti.

Programın en çok konuşulan isimlerinden biri ise “Çitos Efe” lakabıyla tanınan Muhammed Efe Koçyiğit olmuştu. Erzurum şivesi, hazırcevaplığı, yemeklere olan düşkünlüğü ve kendine has danslarıyla dikkat çeken Efe, daha küçük yaşta geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle Evrim Akın’la kurduğu eğlenceli diyaloglar ve yemeklerden bahsederken gösterdiği heyecan, sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Efe’nin yemeklere olan ilgisi, programdaki en belirgin özelliklerinden biri haline gelince kendisine “Çitos Efe” lakabı takıldı. O dönem henüz küçük bir çocuk olan Efe’nin sempatik tavırları kısa sürede milyonlarca kişi tarafından tanınmasını sağladı. Program sona erdikten sonra ekranlardan uzaklaşsa da eski görüntüleri sosyal medyada dolaşmaya devam etti.

Uzun süredir sosyal medyada aktif olan Efe Koçyiğit, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Uzun süredir sosyal medyada aktif olan Efe Koçyiğit, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

“Çocuktan Al Haberi”nin sona ermesinin ardından bir süre televizyondan uzak kalan Efe Koçyiğit, sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle iletişim kurmayı sürdürdü. Çocukluk döneminde büyük bir popülerlik yakalayan Efe’nin yıllar sonraki hali de zaman zaman gündeme geldi.

Efe Koçyiğit, 2025 yılının son günlerinde sürpriz bir projeyle yeniden kamera karşısına geçti. Başrolünde Seda Bakan’ın yer aldığı Show TV dizisi “Rüya Gibi”ye konuk oyuncu olarak katılan Efe, uzun bir aradan sonra televizyonda göründü. Dizideki sahnesi yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada viral hale geldi.

İzleyicilerin büyük bir kısmı yıllar sonra karşılarında gördükleri ismi ilk bakışta tanımakta zorlandı. Çocukluk dönemindeki yüz hatlarını korusa da artık genç bir delikanlı olan Efe’nin büyüdüğünü gören kullanıcılar, zamanın ne kadar hızlı geçtiğini anlatan yorumlar yaptı. “Çitos Efe ne ara bu kadar büyüdü?” ve “Daha dün Evrim Akın’la konuşuyordu” gibi nostaljik yorumlar öne çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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