“Çocuktan Al Haberi”nin Çitos Efe’si Son Haliyle Ortaya Çıktı!

Çocukların birbirinden doğal ve eğlenceli cevaplarıyla şekillenen program, kısa sürede televizyonun sevilen yapımlarından biri haline gelmişti.

Programın en çok konuşulan isimlerinden biri ise “Çitos Efe” lakabıyla tanınan Muhammed Efe Koçyiğit olmuştu. Erzurum şivesi, hazırcevaplığı, yemeklere olan düşkünlüğü ve kendine has danslarıyla dikkat çeken Efe, daha küçük yaşta geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle Evrim Akın’la kurduğu eğlenceli diyaloglar ve yemeklerden bahsederken gösterdiği heyecan, sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Efe’nin yemeklere olan ilgisi, programdaki en belirgin özelliklerinden biri haline gelince kendisine “Çitos Efe” lakabı takıldı. O dönem henüz küçük bir çocuk olan Efe’nin sempatik tavırları kısa sürede milyonlarca kişi tarafından tanınmasını sağladı. Program sona erdikten sonra ekranlardan uzaklaşsa da eski görüntüleri sosyal medyada dolaşmaya devam etti.