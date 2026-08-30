“Çocuktan Al Haberi”nin Çitos Efe’si Son Haliyle Ortaya Çıktı!
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Evrim Akın’ın sunduğu “Çocuktan Al Haberi” programında hazırcevaplığı ve kendine özgü tavırlarıyla hafızalara kazınan Çitos Efe’yi hatırlamayan yoktur. Programın yayınlandığı dönemde henüz küçük bir çocuk olan Efe Koçyiğit, aradan geçen yıllarda gözlerden uzak şekilde büyüdü. Geçtiğimiz aylarda “Rüya Gibi” dizisine konuk olarak uzun bir aranın ardından ekranlara dönen Efe, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Şimdilerde 14 yaşında olan genç ismin son halini görenler, “Ne ara bu kadar büyüdü?” demekten kendisini alamadı. Gelin, Çitos Efe’nin televizyon macerasına ve yıllar içindeki değişimine birlikte bakalım.
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Bir dönemin en çok izlenen çocuk programlarından “Çocuktan Al Haberi”, Evrim Akın’ın sunumuyla 2016 yılında ekran yolculuğuna başlamıştı.
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Uzun süredir sosyal medyada aktif olan Efe Koçyiğit, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeniden dikkatleri üzerine çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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