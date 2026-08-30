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“Kaderin Cilvesi”yle Ekranlara Dönecek Neslihan Atagül’ün Partneri İçin Sürpriz İsim!

“Kaderin Cilvesi”yle Ekranlara Dönecek Neslihan Atagül’ün Partneri İçin Sürpriz İsim!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.08.2026 - 11:53
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Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Neslihan Atagül, annelik molasının ardından iddialı bir projeyle setlere dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, “Kara Sevda”nın senaristleri Özlem Yılmaz ve Anıl Eke’nin kaleme aldığı, Ay Yapım imzalı “Kaderin Cilvesi” dizisinin başrolünde yer alacak. Güçlü bir kadın hikayesini merkezine alacak projenin hazırlıkları sürerken Atagül’e eşlik edecek erkek oyuncu da merak konusu olmuştu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre yapım ekibi, genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden biriyle görüşmelere başladı. Gelin, henüz kanalı açıklanmayan dizinin tüm detaylarına ve Neslihan Atagül’ün partneri olması planlanan isme birlikte bakalım.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/n...
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Televizyon dünyasının en sevilen başrol oyuncularından biri olan Neslihan Atagül, annelik molasının ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Televizyon dünyasının en sevilen başrol oyuncularından biri olan Neslihan Atagül, annelik molasının ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Henüz çocuk yaşlarda kamera karşısına geçen Atagül; “Yaprak Dökümü”, “Fatih Harbiye”, “Sefirin Kızı” ve “Gecenin Ucunda” gibi dikkat çeken yapımlarda rol aldı. Ancak kariyerinin en unutulmaz işlerinden biri şüphesiz “Kara Sevda” oldu.

Burak Özçivit ile başrolünü paylaştığı dizi, yalnızca Türkiye’de değil, yayınlandığı pek çok ülkede de büyük ilgi gördü. “Kara Sevda”, 2017 yılında Uluslararası Emmy Ödülleri’nde “En İyi Telenovela” ödülünü kazanarak Türk televizyon tarihine geçti. Dizide Nihan karakterine hayat veren Neslihan Atagül de bu başarı sayesinde uluslararası alandaki tanınırlığını iyice artırdı.

2022 yılında “Gecenin Ucunda” dizisiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, daha sonra eşi Kadir Doğulu ile birlikte kamera karşısına geçtiği yapımın final yapmasının ardından setlere ara vermişti. Temmuz 2016’da nikah masasına oturan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, Mart 2025’te oğulları Aziz’i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmuştu.

Bebeğiyle ilgilenmek için çalışmalarına ara veren Atagül’ün yeni projesi de sonunda belli oldu. Güzel oyuncu, Ay Yapım imzalı “Kaderin Cilvesi” dizisiyle televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanıyor. Üstelik bu dönüşün arkasında, kariyerinin en büyük başarılarından biri olan “Kara Sevda”yla önemli bir bağlantı bulunuyor.

Ay Yapım imzası taşıyacak “Kaderin Cilvesi”, güçlü bir kadın draması olarak ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizinin merkezinde geçmişte eğlence sektöründe çalışmış bir kadının hayata tutunma ve kendi kaderine meydan okuma mücadelesinin yer alması bekleniyor. Neslihan Atagül de bu hikayenin merkezindeki kadın karaktere hayat verecek.

Projenin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise senaryo ekibi oldu. Diziyi, Neslihan Atagül’ün unutulmaz yapımı “Kara Sevda”nın senaryo kadrosunda da yer alan Özlem Yılmaz ve Anıl Eke kaleme alacak. Yıllar sonra aynı isimlerin yeni bir kadın draması için Atagül’le yeniden buluşacak olması, “Kaderin Cilvesi”ne yönelik beklentileri şimdiden yükseltti.

Dizinin yönetmen koltuğunda ise “Camdaki Kız”, “Sakla Beni” ve “Kıskanmak” gibi yapımlarda görev alan Nadim Güç oturacak. Güçlü dramatik hikayelerdeki tecrübesiyle tanınan yönetmenin, Neslihan Atagül’ün ekranlara dönüş projesine nasıl bir atmosfer kazandıracağı şimdiden merak konusu oldu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, “Kaderin Cilvesi”nde Neslihan Atagül’ün partneri olması için Halit Özgür Sarı ile görüşülüyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, “Kaderin Cilvesi”nde Neslihan Atagül’ün partneri olması için Halit Özgür Sarı ile görüşülüyor.

Dizinin erkek başrolünün kim olacağı bir süredir merak edilirken yapım ekibinin genç kuşağın dikkat çeken oyuncularından Sarı’yı değerlendirdiği ortaya çıktı.

Oyunculuk kariyerine “Diriliş Ertuğrul” dizisiyle adım atan Halit Özgür Sarı; “Şampiyon”, “Kardeşlerim”, “Gizli Saklı” ve “Yabani” gibi yapımlarda üstlendiği rollerle tanınırlığını artırdı. Özellikle “Kardeşlerim”de canlandırdığı Kadir Eren ve “Yabani”de hayat verdiği Yaman Ali karakterleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sarı son olarak “Alıkara” dizisinde başrol oynadı.

Halit Özgür Sarı’nın “Kaderin Cilvesi” kadrosuna katılması halinde Neslihan Atagül ile ilk kez aynı projede kamera karşısına geçmesi bekleniyor. Farklı kuşakları temsil eden iki oyuncunun yan yana gelme ihtimali, sosyal medyada da kısa sürede heyecan yarattı. Atagül’ün dramatik rollerdeki tecrübesiyle Sarı’nın son yıllarda yükselen ekran enerjisinin nasıl bir uyum yakalayacağı şimdiden merak ediliyor.

Ancak görüşmelerin sürdüğünü bir kez daha vurgulamakta fayda var. Halit Özgür Sarı’nın projeye dahil olduğu henüz kesinleşmiş değil ve taraflardan resmi bir anlaşma açıklaması gelmedi. Yardımcı oyuncu kadrosuyla ilgili de doğrulanmış başka bir isim bulunmuyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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