“Kaderin Cilvesi”yle Ekranlara Dönecek Neslihan Atagül’ün Partneri İçin Sürpriz İsim!

Henüz çocuk yaşlarda kamera karşısına geçen Atagül; “Yaprak Dökümü”, “Fatih Harbiye”, “Sefirin Kızı” ve “Gecenin Ucunda” gibi dikkat çeken yapımlarda rol aldı. Ancak kariyerinin en unutulmaz işlerinden biri şüphesiz “Kara Sevda” oldu.

Burak Özçivit ile başrolünü paylaştığı dizi, yalnızca Türkiye’de değil, yayınlandığı pek çok ülkede de büyük ilgi gördü. “Kara Sevda”, 2017 yılında Uluslararası Emmy Ödülleri’nde “En İyi Telenovela” ödülünü kazanarak Türk televizyon tarihine geçti. Dizide Nihan karakterine hayat veren Neslihan Atagül de bu başarı sayesinde uluslararası alandaki tanınırlığını iyice artırdı.

2022 yılında “Gecenin Ucunda” dizisiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, daha sonra eşi Kadir Doğulu ile birlikte kamera karşısına geçtiği yapımın final yapmasının ardından setlere ara vermişti. Temmuz 2016’da nikah masasına oturan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, Mart 2025’te oğulları Aziz’i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmuştu.

Bebeğiyle ilgilenmek için çalışmalarına ara veren Atagül’ün yeni projesi de sonunda belli oldu. Güzel oyuncu, Ay Yapım imzalı “Kaderin Cilvesi” dizisiyle televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanıyor. Üstelik bu dönüşün arkasında, kariyerinin en büyük başarılarından biri olan “Kara Sevda”yla önemli bir bağlantı bulunuyor.

Ay Yapım imzası taşıyacak “Kaderin Cilvesi”, güçlü bir kadın draması olarak ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizinin merkezinde geçmişte eğlence sektöründe çalışmış bir kadının hayata tutunma ve kendi kaderine meydan okuma mücadelesinin yer alması bekleniyor. Neslihan Atagül de bu hikayenin merkezindeki kadın karaktere hayat verecek.

Projenin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise senaryo ekibi oldu. Diziyi, Neslihan Atagül’ün unutulmaz yapımı “Kara Sevda”nın senaryo kadrosunda da yer alan Özlem Yılmaz ve Anıl Eke kaleme alacak. Yıllar sonra aynı isimlerin yeni bir kadın draması için Atagül’le yeniden buluşacak olması, “Kaderin Cilvesi”ne yönelik beklentileri şimdiden yükseltti.

Dizinin yönetmen koltuğunda ise “Camdaki Kız”, “Sakla Beni” ve “Kıskanmak” gibi yapımlarda görev alan Nadim Güç oturacak. Güçlü dramatik hikayelerdeki tecrübesiyle tanınan yönetmenin, Neslihan Atagül’ün ekranlara dönüş projesine nasıl bir atmosfer kazandıracağı şimdiden merak konusu oldu.