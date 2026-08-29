Daha 17’nin Kadrosuna Usta Oyuncu Katıldı

İlk bölümü 31 Mayıs 2026’da ekrana gelen dizi, henüz 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine ulaşmak için çıktığı zorlu yolculuğu merkezine alıyor.

Hayatını yetiştirme yurtlarında geçiren Aras, beş yaşındayken ailesini kaybetmiş ve geride kalan tek yakınının da hayatını kaybettiğini düşünmüştür. Ancak yıllar sonra kardeşinin yaşadığını öğrenmesi, genç adamın bütün hayatını değiştirir. Kardeşini bulmak için İstanbul’dan Bodrum’a gelen Aras, kendisini hem geçmişten gelen sırların hem de bambaşka hayatlara sahip insanların ortasında bulur.

Çağan Efe Ak’ın hayat verdiği Aras’ın yolu, Ata Yaşat’ın canlandırdığı Teoman’la kesişirken iki genç arasındaki bağ, hikayenin en önemli sırlarından birini oluşturuyor. Nesrin Cavadzade’nin Şebnem, Armağan Oğuz’un Hakan, Ceren Ayruk’un Leyla ve Dilara Aksüyek’in Nuray karakteriyle yer aldığı dizide genç kuşağın dikkat çeken isimleri de bir araya geliyor.

Helin Elveren, Deniz Ali Cankorur, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Ezgi Dalgıç ve Ahmetcan Özer gibi genç oyuncuların yer aldığı Daha 17, aile dramını gençlik hikayeleriyle birleştiriyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak ve Murat Aksu oturuyor.

Pazar akşamları yayınlanan dizinin 14. bölümü 30 Ağustos’ta seyirciyle buluşmaya hazırlanırken, hikayenin dengesini değiştirecek yeni bir karakterin kadroya katılacağı ortaya çıktı.

Daha 17'nin genç karakterler etrafında şekillenen hikayesi ilerledikçe yetişkinler arasındaki geçmiş hesaplaşmaları da giderek daha tehlikeli bir hale geliyor. Özellikle Armağan Oğuz’un canlandırdığı Hakan’ın geçmişi ve çevresindeki karanlık isimlerle olan bağlantıları, dizinin gerilim dozunu yükselten başlıkların başında geliyor.

Hikayeye daha önce Ozan Dağgez’in hayat verdiği Ferdi karakteri dahil olmuştu. Yeraltı dünyasıyla bağlantısı bulunan Ferdi’nin gelişi, Hakan’ın karşı karşıya kalacağı tehlikenin ilk işaretlerinden biri olarak yorumlanmıştı. Ancak Ferdi’nin arkasındaki asıl ismin henüz ortaya çıkmadığı anlaşıldı.