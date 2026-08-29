Daha 17’nin Kadrosuna Usta Oyuncu Katıldı
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Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
Kanal D’nin pazar akşamları izleyiciyle buluşan gençlik dizisi Daha 17, sürükleyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla yoluna devam ediyor. Yarın akşam 14. bölümü ekrana gelecek olan dizide, Aras’ın geçmişine dair sırlar çözülürken Hakan’ın çevresindeki tehlike de giderek büyüyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Daha 17'nin kadrosuna şimdi de usta bir oyuncu katıldı. Yeraltı dünyasının gizemli ismi “Abi” rolüyle seyirci karşısına çıkacak bu isim, Hakan için büyük bir tehdit oluşturacak. 15. bölümde hikayeye dahil olacak yeni oyuncunun gelişiyle dizide bütün dengelerin değişmesi bekleniyor!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Pastel Film imzalı Daha 17, genç oyuncu kadrosu ve giderek derinleşen aile sırlarıyla yayın hayatını sürdürüyor.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin 15. bölümünde “Abi” olarak anılan gizemli bir karakter seyircinin karşısına çıkacak.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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