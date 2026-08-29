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Daha 17’nin Kadrosuna Usta Oyuncu Katıldı

Daha 17’nin Kadrosuna Usta Oyuncu Katıldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.08.2026 - 14:40
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Kanal D’nin pazar akşamları izleyiciyle buluşan gençlik dizisi Daha 17, sürükleyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla yoluna devam ediyor. Yarın akşam 14. bölümü ekrana gelecek olan dizide, Aras’ın geçmişine dair sırlar çözülürken Hakan’ın çevresindeki tehlike de giderek büyüyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Daha 17'nin kadrosuna şimdi de usta bir oyuncu katıldı. Yeraltı dünyasının gizemli ismi “Abi” rolüyle seyirci karşısına çıkacak bu isim, Hakan için büyük bir tehdit oluşturacak. 15. bölümde hikayeye dahil olacak yeni oyuncunun gelişiyle dizide bütün dengelerin değişmesi bekleniyor!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
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Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Pastel Film imzalı Daha 17, genç oyuncu kadrosu ve giderek derinleşen aile sırlarıyla yayın hayatını sürdürüyor.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Pastel Film imzalı Daha 17, genç oyuncu kadrosu ve giderek derinleşen aile sırlarıyla yayın hayatını sürdürüyor.

İlk bölümü 31 Mayıs 2026’da ekrana gelen dizi, henüz 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine ulaşmak için çıktığı zorlu yolculuğu merkezine alıyor.

Hayatını yetiştirme yurtlarında geçiren Aras, beş yaşındayken ailesini kaybetmiş ve geride kalan tek yakınının da hayatını kaybettiğini düşünmüştür. Ancak yıllar sonra kardeşinin yaşadığını öğrenmesi, genç adamın bütün hayatını değiştirir. Kardeşini bulmak için İstanbul’dan Bodrum’a gelen Aras, kendisini hem geçmişten gelen sırların hem de bambaşka hayatlara sahip insanların ortasında bulur.

Çağan Efe Ak’ın hayat verdiği Aras’ın yolu, Ata Yaşat’ın canlandırdığı Teoman’la kesişirken iki genç arasındaki bağ, hikayenin en önemli sırlarından birini oluşturuyor. Nesrin Cavadzade’nin Şebnem, Armağan Oğuz’un Hakan, Ceren Ayruk’un Leyla ve Dilara Aksüyek’in Nuray karakteriyle yer aldığı dizide genç kuşağın dikkat çeken isimleri de bir araya geliyor.

Helin Elveren, Deniz Ali Cankorur, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Ezgi Dalgıç ve Ahmetcan Özer gibi genç oyuncuların yer aldığı Daha 17, aile dramını gençlik hikayeleriyle birleştiriyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak ve Murat Aksu oturuyor.

Pazar akşamları yayınlanan dizinin 14. bölümü 30 Ağustos’ta seyirciyle buluşmaya hazırlanırken, hikayenin dengesini değiştirecek yeni bir karakterin kadroya katılacağı ortaya çıktı.

Daha 17'nin genç karakterler etrafında şekillenen hikayesi ilerledikçe yetişkinler arasındaki geçmiş hesaplaşmaları da giderek daha tehlikeli bir hale geliyor. Özellikle Armağan Oğuz’un canlandırdığı Hakan’ın geçmişi ve çevresindeki karanlık isimlerle olan bağlantıları, dizinin gerilim dozunu yükselten başlıkların başında geliyor.

Hikayeye daha önce Ozan Dağgez’in hayat verdiği Ferdi karakteri dahil olmuştu. Yeraltı dünyasıyla bağlantısı bulunan Ferdi’nin gelişi, Hakan’ın karşı karşıya kalacağı tehlikenin ilk işaretlerinden biri olarak yorumlanmıştı. Ancak Ferdi’nin arkasındaki asıl ismin henüz ortaya çıkmadığı anlaşıldı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin 15. bölümünde “Abi” olarak anılan gizemli bir karakter seyircinin karşısına çıkacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin 15. bölümünde “Abi” olarak anılan gizemli bir karakter seyircinin karşısına çıkacak.

Gücü, bağlantıları ve geçmişte yaşanan olaylardaki rolü henüz açıklanmayan Abi, Hakan için ciddi bir tehdit oluşturacak. Karakterin Hakan’dan ne istediği ve Ferdi’yle arasındaki bağın ne olduğu ise yeni bölümlerde ortaya çıkacak.

Daha önce aile sırları ve genç karakterlerin ilişkileri üzerinden ilerleyen hikayenin, Abi’nin gelişiyle daha sert ve tehlikeli bir yöne evrilmesi bekleniyor. Bu güçlü karakter için de tiyatro ve televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden biriyle anlaşmaya varıldı.

Kariyeri boyunca Yılan Hikayesi, Kurtlar Vadisi PusuEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuzgun, Sefirin Kızı, Evlilik Hakkında Her Şey, Mahkum ve Kirli Sepeti gibi pek çok yapımda rol alan Küçükkömürcü, özellikle otoriter ve gizemli karakterlerdeki performansıyla hafızalara kazındı.

30 Ağustos Pazar günü Daha 17 dizisinin 14. bölümü yayınlanacak.

14. bölümü yarın akşam ekrana gelecek Daha 17'de dengelerin, Erdal Küçükkömürcü’nün 15. bölümdeki gelişiyle tamamen değişmesi bekleniyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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