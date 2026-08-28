ATV'nin Ertelenen Dizisinden Dünya Güzellerim İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
28 Ağustos Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Bergüzar Korel'in Afra Saraçoğlu yerine geldiği A.B.İ. dizisinin yayın tarihi belli oldu.
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Doğukan Güngör'ün yeni dizisi Haysiyet'in merakla beklenen afişi geldi.
Cevher dizisinde peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından yönetmen koltuğuna oturacak yeni isim belli oldu.
ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yayın tarihi değişti.
Seray Sever, Dünya Güzellerim programı hakkında yıllar sonra çarpıcı iddialarda bulundu.
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Teşkilat dizisinin yeni sezon kadrosuna Damla Colbay da katıldı.
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir için 3. sezon çekimleri başladı.
Ayşen İnci, hayatını tiyatroya adamış usta isimlerden biri.
ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Hamal dizisinde çalışmalar hız kazandı.
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Susuz Yaz, bu kez dizi olarak ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
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1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında ekranların en sevilen eğlence programlarından biri olan Şahane Pazar döneme damga vurmuştu.
Muhtemel Aşk, bu hafta da iki kategoride düşüş yaşadı.
34. bölümüyle ekrana gelen Var mısın Yok musun'da 26 yaşındaki Gözde Aksoy yarıştı.
Çok yüksek zeka seviyesine sahip, sıra dışı bir kadının hayatının merkezde olacağı Cevher dizisinde büyük bir kriz yaşanıyor.
2002 yılında gazetecilik kariyerine başlayan İsmail Saymaz, günümüzün en çok konuşulan gazetecilerinden biri.
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Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın başrollerini paylaştığı ve çekimleri Kapadokya'da yapılan Sevdan Bir Ateş için geri sayım başladı.
Diziseverlerin favori sezonu çok yakında başlıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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