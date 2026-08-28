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ATV'nin Ertelenen Dizisinden Dünya Güzellerim İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

ATV'nin Ertelenen Dizisinden Dünya Güzellerim İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Atv yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.08.2026 - 23:34
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

28 Ağustos Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Bergüzar Korel'in Afra Saraçoğlu yerine geldiği A.B.İ. dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Bergüzar Korel'in Afra Saraçoğlu yerine geldiği A.B.İ. dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i Karadayı'nın ardından bir araya getiren A.B.İ. dizisinin merakla beklenen yeni sezon tanıtım fragmanı geldi. Tarihli fragmanda A.B.İ. dizisinin 2. sezon yayın tarihi de duyurulmuş oldu.

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Doğukan Güngör'ün yeni dizisi Haysiyet'in merakla beklenen afişi geldi.

Doğukan Güngör'ün yeni dizisi Haysiyet'in merakla beklenen afişi geldi.

Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör, askerlik dönüşü Kanal D'nin iddialı dizisi Haysiyet'in erkek başrolü oldu. Doğukan Güngör, Haysiyet dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanırken Haysiyet dizisinin merakla beklenen afişi sonunda yayınlandı.

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Cevher dizisinde peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından yönetmen koltuğuna oturacak yeni isim belli oldu.

Cevher dizisinde peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından yönetmen koltuğuna oturacak yeni isim belli oldu.

Özgü Namal ve yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un ayrılığıyla gündeme gelen Cevher'de yeni dönem başlıyor. Show TV'de yayınlanacak dizinin yönetmen koltuğu için karar verildi. Fransız yapımı High Potential'ın Türkiye uyarlamasını yönetecek isim açıklandı.

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ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yayın tarihi değişti.

ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yayın tarihi değişti.

Burak Özçivit'in yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in ekran yolculuğu için plan değişti. Birsen Altuntaş'ın daha önce 10 Eylül olarak duyurduğu yayın tarihi, çekimlerin yetişmemesi nedeniyle 17 Eylül Perşembe gününe ertelendi. Yeni tarihin açıklanmasıyla birlikte dizinin yıldız oyuncularını buluşturan afişi de yayınlandı.

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Seray Sever, Dünya Güzellerim programı hakkında yıllar sonra çarpıcı iddialarda bulundu.

Seray Sever, Dünya Güzellerim programı hakkında yıllar sonra çarpıcı iddialarda bulundu.

Seray Sever, Dünya Güzellerim Tatilde'nin perde arkasında yaşananlara ilişkin yıllar sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman'la kamera karşısına geçen Sever, programdan ödeme alamadığını ve yapımcıyla davalarının sürdüğünü söyledi. Sever'in set hakkında anlattıkları da dikkat çekti.

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Teşkilat dizisinin yeni sezon kadrosuna Damla Colbay da katıldı.

Teşkilat dizisinin yeni sezon kadrosuna Damla Colbay da katıldı.

Teşkilat'ın yeni sezonu İçerde hayranlarını da sevindirecek bir buluşma yaşanacak. Defne karakteriyle kadroya katılan Damla Colbay, yıllar önce birlikte kamera karşısına geçtiği Bensu Soral ve Duygu Sarışın'la yeniden aynı dizide yer alacak. Colbay da bu tesadüfü “İçerde dizisinin kadınları olarak Teşkilat'ta buluştuk” sözleriyle anlattı.

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir için 3. sezon çekimleri başladı.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir için 3. sezon çekimleri başladı.

Uzak Şehir'in Kaya Albora'sı Atakan Özkaya, 3. sezon için yeniden sete döndü. Yaz tatilinin ardından karakterine geri dönen genç oyuncu, bıyıklarını keserek yeni imajıyla kamera karşısına geçti. Özkaya, setten ilk paylaşımını ise “Başladık” notuyla yaptı.

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Ayşen İnci, hayatını tiyatroya adamış usta isimlerden biri.

Ayşen İnci, hayatını tiyatroya adamış usta isimlerden biri.

Bir dönemin çocuklarını ekran başına kilitleyen “Sihirli Annem” dizisinin unutulmaz isimleri, yıllar sonra bir kez daha aynı karede buluştu. Dizide Perihan karakterine hayat veren Gül Onat, Periliçe rolüyle hafızalarımıza kazınan Ayşen İnci’yle birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Uzun zamandır ekranlarda düzenli olarak görmediğimiz Ayşen İnci’nin son hali de bu kareyle ortaya çıktı. İki usta oyuncuyu yan yana gören dizinin eski izleyicileri, “Çocukluğumuz aynı karede” yorumlarıyla nostalji yaşadı.

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ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Hamal dizisinde çalışmalar hız kazandı.

ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Hamal dizisinde çalışmalar hız kazandı.

ATV'nin iddialı yeni dizisi Hamal'dan beklenen ilk kare geldi. Dizide başrolleri paylaşacak Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen, kanalın yeni sezon tanıtım çekimleri için ilk kez yan yana kamera karşısına geçti. İkilinin birlikte görüntülenmesiyle Hamal'ın ekran yolculuğu için heyecan da arttı.

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Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Susuz Yaz, bu kez dizi olarak ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Susuz Yaz, bu kez dizi olarak ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Türk sinemasının en önemli eserlerinden Susuz Yaz dizi oluyor. Mert Ramazan Demir'in erkek başrol oyuncusu olduğu Susuz Yaz'ın kadın başrolünün kim olacağı merak ediliyordu. Mert Ramazan Demir'in partneri sonunda açıklandı.

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1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında ekranların en sevilen eğlence programlarından biri olan Şahane Pazar döneme damga vurmuştu.

1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında ekranların en sevilen eğlence programlarından biri olan Şahane Pazar döneme damga vurmuştu.

Bir dönemin pazar akşamlarını iple çekenlerin unutamayacağı programlardan Şahane Pazar, aradan geçen 25 yılın ardından yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sunduğu ve bir döneme damga vuran program, bu kez televizyon ekranında değil, sahnede hayat bulacak. Hatta müjdenin gelmesinin ardından programın ilk provası bile gerçekleşti!

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Muhtemel Aşk, bu hafta da iki kategoride düşüş yaşadı.

Muhtemel Aşk, bu hafta da iki kategoride düşüş yaşadı.

Show TV'de Muhtemel Aşk dizisi ile TV8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümleri yayınlandı.  ATV'de Altı Üstü İstanbul dizisinin tekrar bölümü ekrana gelirken, Kanal D'de Kılıbık, TRT 1'de Creed 2: Efsane Yükseliyor, Star TV'de Hababam Sınıfı Güle Güle, NOW TV'de ise İnek Şaban ekrana geldi.

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34. bölümüyle ekrana gelen Var mısın Yok musun'da 26 yaşındaki Gözde Aksoy yarıştı.

34. bölümüyle ekrana gelen Var mısın Yok musun'da 26 yaşındaki Gözde Aksoy yarıştı.

Atv'nin sevilen programı Var mısın Yok musun'un son yarışmacısı Gözde Aksoy, yarışmada oldukça gergin ve duygusal anlar yaşadı. Heyecanın yüksek olduğu programda bankadan gelen 585 bin TL'lik teklifi reddeden yarışmacı kutusuna gitti. Ancak gözyaşlarını tutamadı.

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Çok yüksek zeka seviyesine sahip, sıra dışı bir kadının hayatının merkezde olacağı Cevher dizisinde büyük bir kriz yaşanıyor.

Çok yüksek zeka seviyesine sahip, sıra dışı bir kadının hayatının merkezde olacağı Cevher dizisinde büyük bir kriz yaşanıyor.

Fransa'da yayınlanan High Intellectual Potential (HPI) dizisinin Türkiye uyarlaması olan Cevher dizisinde kriz yaşanıyor. Dizide yapım ekibiyle anlaşmazlık yaşadığını belirten yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un ardından başrolü Özgü Namal'ın da ayrılması nedeniyle proje çıkmaza girdi.

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2002 yılında gazetecilik kariyerine başlayan İsmail Saymaz, günümüzün en çok konuşulan gazetecilerinden biri.

2002 yılında gazetecilik kariyerine başlayan İsmail Saymaz, günümüzün en çok konuşulan gazetecilerinden biri.

İlk olarak 2020 yılında görev yaptığı Halk TV'den zaman zaman ayrılan ünlü gazeteci İsmail Saymaz, küçük ayrılıkların ardından Temmuz 2024'te yeniden Halk TV'ye dönmüştü. İki yıldır Halk TV'de görev yapan Saymaz, kanaldan ayrıldığını açıkladı.

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Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın başrollerini paylaştığı ve çekimleri Kapadokya'da yapılan Sevdan Bir Ateş için geri sayım başladı.

Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın başrollerini paylaştığı ve çekimleri Kapadokya'da yapılan Sevdan Bir Ateş için geri sayım başladı.

Show TV’nin 2026-2027 sezonunda ekrana getirmeye hazırlandığı, başrollerinde Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın yer aldığı yeni dönem dizilerinden Sevdan Bir Ateş, sezonun en merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Güçlü hikayesi ve Kapadokya'nın mistik dokusuyla birlikte izleyicinin merakını körükleyen dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Yayın günü belli olan Sevdan Bir Ateş'in tanıtımı izleyiciden tam not aldı.

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Diziseverlerin favori sezonu çok yakında başlıyor.

Diziseverlerin favori sezonu çok yakında başlıyor.

2026-2027 sezonunun başlamasına sayılı günler kala dizilerin yeni sezon tanıtımları ve yayın tarihleri birer birer belli olmaya başlıyor. Salı günleri yayınlanacak 5 dizinin ardından çarşamba günleri de dört dizinin ekrana geleceği netleşti. 3 dizi birden Yeraltı dizisine rakip oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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