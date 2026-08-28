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Doğukan Güngör'ün Başrol Olduğu Yeni Dizi Haysiyet'in Afişi Yayınlandı

Doğukan Güngör'ün Başrol Olduğu Yeni Dizi Haysiyet'in Afişi Yayınlandı

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.08.2026 - 22:33
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Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör, askerlik dönüşü Kanal D'nin iddialı dizisi Haysiyet'in erkek başrolü oldu. Doğukan Güngör, Haysiyet dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanırken Haysiyet dizisinin merakla beklenen afişi sonunda yayınlandı.

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Doğukan Güngör'ün yeni dizisi Haysiyet'in merakla beklenen afişi geldi.

Doğukan Güngör'ün yeni dizisi Haysiyet'in merakla beklenen afişi geldi.

Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılmasının ardından askere giden Doğukan Güngör, askerlik dönüşü yeni projesiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Doğukan Güngör ile Merih Öztürk'ü başrollerde buluşturan Haysiyet'in merakla beklenen afişi yayınlandı. Genç oyuncular dizinin afişinde ilk kez başrol partnerleri olarak yan yana yer aldı. Yeni sezonda Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak Haysiyet'in yayın tarihi de belli oldu. Dizi, 8 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak.

İşte Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet'in yayınlanan afişi:

İşte Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet'in yayınlanan afişi:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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