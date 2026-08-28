Doğukan Güngör'ün Başrol Olduğu Yeni Dizi Haysiyet'in Afişi Yayınlandı
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Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör, askerlik dönüşü Kanal D'nin iddialı dizisi Haysiyet'in erkek başrolü oldu. Doğukan Güngör, Haysiyet dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanırken Haysiyet dizisinin merakla beklenen afişi sonunda yayınlandı.
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Doğukan Güngör'ün yeni dizisi Haysiyet'in merakla beklenen afişi geldi.
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İşte Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet'in yayınlanan afişi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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