Yamaç Paraşütüyle Fırtınaya Kapıldı, Everest'ten Yükseğe Savruldu

Wisnierska, fırtına onu yeniden aşağı bırakmaya başladığında kendine geldi. Fren kollarının donduğunu, paraşütün kendi kendine süzüldüğünü fark etti. Kontrolü yeniden ele geçirip spiraller çizerek alçaldı ve yaklaşık 3,5 saat süren bu dramatik uçuşun ardından başlangıç noktasından yaklaşık 87 kilometre uzaktaki bir tarım arazisine indi.

Telefonla takım arkadaşlarına konumunu bildirdi ve 45 dakika sonra kurtarıldı. Onu muayene eden Dr. Ken Harrison, 'Bedeninin bu duruma dayanabilmesi tıbbi bir mucize' yorumunu yaptı. Wisnierska'da sadece hafif donma belirtileri ve birkaç çürükten fazlası yoktu; hastanede sadece bir saat kaldı.

Ewa Wisnierska Hâlâ Uçuyor!

Wisnierska bugün hâlâ yamaç paraşütü uçuyor ama artık rekabet onun için eskisi kadar öncelikli değil. O gün yaşadıkları, hayatta çok daha önemli şeyler olduğunu ona hatırlatmış.

Wisnierska'nın hikayesi ise gökyüzünün bazen ne kadar acımasız, hayatın ise şaşırtıcı derecede dayanıklı olabileceğinin çarpıcı bir kanıtı olarak hafızalara kazındı!