Yamaç Paraşütüyle Fırtınaya Kapıldı, Everest'ten Yükseğe Savruldu
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Yerden onlarca kilometre yukarıda, motoru bile olmayan ince bir kanatla süzülürken bir anda saniyede 20 metre hızla göğe fırladığınızı ve kendinizi Everest'in bir kilometre üzerinde, bilinçsiz halde bulduğunuzu düşünün! Bilim kurgu gibi görünse de, yamaç paraşütçüsü Ewa Wisnierska'nın 2007'de yaşadığı kabus tam olarak buydu. Üstelik hikayenin en inanılmaz kısmı, onun bu kabusun ardından hayatta kalmasıydı!
İşte detaylar.
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Sıradan Bir Antrenman Uçuşu Kabusa Döndü
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Saniyede 20 Metre Hızla Göğe Fırladı
Everest'ten de Yüksekte, Bilinçsiz Halde...
Mucizevi Uyanış ve İniş
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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