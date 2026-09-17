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Yamaç Paraşütüyle Fırtınaya Kapıldı, Everest'ten Yükseğe Savruldu

Yamaç Paraşütüyle Fırtınaya Kapıldı, Everest'ten Yükseğe Savruldu

Fırtına
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 00:30
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Yerden onlarca kilometre yukarıda, motoru bile olmayan ince bir kanatla süzülürken bir anda saniyede 20 metre hızla göğe fırladığınızı ve kendinizi Everest'in bir kilometre üzerinde, bilinçsiz halde bulduğunuzu düşünün! Bilim kurgu gibi görünse de, yamaç paraşütçüsü Ewa Wisnierska'nın 2007'de yaşadığı kabus tam olarak buydu. Üstelik hikayenin en inanılmaz kısmı, onun bu kabusun ardından hayatta kalmasıydı! 

İşte detaylar.

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Sıradan Bir Antrenman Uçuşu Kabusa Döndü

Sıradan Bir Antrenman Uçuşu Kabusa Döndü

Şubat 2007'de, Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki Manilla kasabası, Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonası'na hazırlanan yaklaşık 200 sporcuya ev sahipliği yapıyordu. Alman milli takımı adına yarışan Ewa Wisnierska da bu sporculardan biriydi ve o gün sadece rutin bir antrenman uçuşu yapıyordu.

Güney rüzgarlarıyla süzülürken arkasında büyümekte olan kümülonimbüs bulutlarını fark etti. Normalde saniyede yaklaşık 4 metre hızla yükseldiğini söyleyen Wisnierska, birden çok daha güçlü bir kaldırma akımına kapıldı.

Saniyede 20 Metre Hızla Göğe Fırladı

Saniyede 20 Metre Hızla Göğe Fırladı

Wisnierska'nın kendi ifadesiyle: 'Normalde saniyede 4 metre hızla tırmanırız. Aniden saniyede 20 metre hızla yukarı doğru sürükleniyordum.' Kısa sürede kontrolü tamamen kaybetti ve büyük bir fırtına bulutunun içine çekildi.

GPS cihazı, hâlâ bilinci yerindeyken yaklaşık 7.000 metreyi (22.966 fit) gösteriyordu. Ancak bulutun içinde sıcaklık hızla -50 dereceye kadar düştü, iri dolu taneleri bedenine çarpmaya başladı ve oksijensiz kalan Wisnierska kısa süre sonra bilincini kaybetti.

Everest'ten de Yüksekte, Bilinçsiz Halde...

Everest'ten de Yüksekte, Bilinçsiz Halde...

Wisnierska'nın bilinçsiz bedeni fırtınanın içinde yükselmeye devam etti. GPS verileri, onun Everest zirvesinden (8.849 metre) yaklaşık 1 kilometre daha yükseğe, 9.946 metrenin üzerine çıktığını gösteriyor — bu, yolcu uçaklarının seyir irtifasına denk bir yükseklik.

Yaklaşık bir saat boyunca bilinçsiz kalan Wisnierska, bu süre boyunca dondurucu soğukta, oksijensiz ve kontrolsüz şekilde gökyüzünde sürüklendi. Aynı fırtınaya yakalanan 42 yaşındaki Çinli yamaç paraşütçüsü He Zhongpin ise bu şartlara dayanamayarak hayatını kaybetti.

Mucizevi Uyanış ve İniş

Mucizevi Uyanış ve İniş

Wisnierska, fırtına onu yeniden aşağı bırakmaya başladığında kendine geldi. Fren kollarının donduğunu, paraşütün kendi kendine süzüldüğünü fark etti. Kontrolü yeniden ele geçirip spiraller çizerek alçaldı ve yaklaşık 3,5 saat süren bu dramatik uçuşun ardından başlangıç noktasından yaklaşık 87 kilometre uzaktaki bir tarım arazisine indi.

Telefonla takım arkadaşlarına konumunu bildirdi ve 45 dakika sonra kurtarıldı. Onu muayene eden Dr. Ken Harrison, 'Bedeninin bu duruma dayanabilmesi tıbbi bir mucize' yorumunu yaptı. Wisnierska'da sadece hafif donma belirtileri ve birkaç çürükten fazlası yoktu; hastanede sadece bir saat kaldı.

Ewa Wisnierska Hâlâ Uçuyor! 

Wisnierska bugün hâlâ yamaç paraşütü uçuyor ama artık rekabet onun için eskisi kadar öncelikli değil. O gün yaşadıkları, hayatta çok daha önemli şeyler olduğunu ona hatırlatmış.

Wisnierska'nın hikayesi ise gökyüzünün bazen ne kadar acımasız, hayatın ise şaşırtıcı derecede dayanıklı olabileceğinin çarpıcı bir kanıtı olarak hafızalara kazındı! 

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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