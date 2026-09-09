Mezarlardan Çıkardığı Bedenleri Evinde Oyuncak Bebeğe Çevirdi
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Rusya’da bir tarihçinin evinden çıkanlar, yıllar boyunca kimsenin fark etmediği korkunç bir sırrı ortaya çıkardı. Anatoly Moskvin, mezarlardan çıkardığı çocukların cesetlerini mumyalıyor, onları kıyafetler ve peruklarla büyük oyuncak bebeklere dönüştürerek evinde saklıyordu. Yıllarca kimsenin fark etmediği bu gerçek ortaya çıktığında Moskvin'in çocukluğuna uzanan sarsıcı hikaye de açığa çıktı.
İşte detaylar.
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Mezarlardan Çıkardığı Çocukları Evine Taşıdı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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