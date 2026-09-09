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Mezarlardan Çıkardığı Bedenleri Evinde Oyuncak Bebeğe Çevirdi

Mezarlardan Çıkardığı Bedenleri Evinde Oyuncak Bebeğe Çevirdi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 14:03
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Rusya’da bir tarihçinin evinden çıkanlar, yıllar boyunca kimsenin fark etmediği korkunç bir sırrı ortaya çıkardı. Anatoly Moskvin, mezarlardan çıkardığı çocukların cesetlerini mumyalıyor, onları kıyafetler ve peruklarla büyük oyuncak bebeklere dönüştürerek evinde saklıyordu. Yıllarca kimsenin fark etmediği bu gerçek ortaya çıktığında Moskvin'in çocukluğuna uzanan sarsıcı hikaye de açığa çıktı. 

İşte detaylar. 

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Mezarlardan Çıkardığı Çocukları Evine Taşıdı

Mezarlardan Çıkardığı Çocukları Evine Taşıdı

Rusya’nın Nijni Novgorod kentinde yaşayan Anatoly Moskvin, bölgedeki mezarlıklar konusunda uzmanlaşmış bir tarihçi ve dil bilimciydi. Yıllar boyunca yüzlerce mezarlığı ziyaret etti. Hatta kendi anlatımlarına göre 752 mezarlığı dolaştı, mezar taşlarını inceleyerek ölülerin hikayelerini araştırdı. Ancak bu merakı zamanla çok daha korkunç bir hal aldı.

Moskvin, özellikle genç kızların mezarlarını açmaya ve cesetleri çıkarmaya başladı. Daha sonra bu bedenleri mumyalıyor, çocuk kıyafetleri ve peruklarla giydiriyordu. Adeta gerçek boyutlu oyuncak bebeklere dönüştürdüğü cesetleri ise evine götürüyordu.

Mahkemede 44 mezar ve ceset vakasını istismar ettiğini kabul ettiği aktarılırken, soruşturma sırasında çok daha fazla mezarın zarar görmüş olabileceğinden şüphelenildi. (Bazı kaynaklarda Moskvin’in 150’ye kadar mezarı tahrip etmiş olabileceğinden şüphelenildiği aktarılıyor.)

Korkunç Gerçek 2011'de Ortaya Çıktı

Korkunç Gerçek 2011'de Ortaya Çıktı

Moskvin’in yıllarca sakladığı sır, 2011’de mezarların tahrip edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma sırasında ortaya çıktı. İlk haberlerde evinde ve garajında 29 mumyalanmış beden bulunduğu bildirildi. Daha sonraki soruşturma kayıtlarında ise sayı 26 olarak yer aldı.

Moskvin’in ailesi, evdeki figürleri gördüklerini fakat bunların gerçek insan bedenleri olduğunu anlamadıklarını söylediler. Moskvin ise gözaltına alındığında yaptıklarını gizlemeye çalışmadı. Ayrıca, mumyalarla konuştuğu, onlarla vakit geçirdiği ve doğum günlerini kutladığı da soruşturma sırasında ortaya çıktı.

Asıl Amacı Bir Kız Babası Olmaktı

Asıl Amacı Bir Kız Babası Olmaktı

Moskvin, sorgu ve soruşturma sırasında cesetleri neden topladığını da anlattı. 2003 yılında bir kız çocuğunu evlat edinmek için başvurmuştu. Fakat başvurusu, değerlendirme sonucunda maddi durumunun yetersiz bulunması nedeniyle reddedildi. Ailesinin de bu karar öncesinde onun evlat edinme isteğini desteklemediği aktarılıyordu. 

Bu reddin ardından Moskvin mezarlıklara yöneldi ve ilk cesetleri çıkarmaya başladı. Üstelik bu bölüm, kendi ifadelerine dayandığı için onun anlatımı olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Resmi iddianame, çocukların 3 ila 12 yaş arasında olduğunu kesinleştirirken; Moskvin'in çocukları kendi çocuğu gibi gördüğü de anlaşıldı.

Onu Mezarlığa Yönlendiren Olay: 12 Yaşındaydı!

Onu Mezarlığa Yönlendiren Olay: 12 Yaşındaydı!

Moskvin’in ölülere olan ilgisinin çok daha eskiye dayandığı da ortaya çıktı. Kendi anlatımına göre henüz 12-13 yaşlarındayken Natasha Petrova isimli 11 yaşındaki bir kızın cenazesiyle karşılaştı. Moskvin, cenazede yetişkinler tarafından kızın tabutuna götürüldüğünü ve ölen çocuğun yüzünden öpmeye zorlandığını anlattı. Yıllar sonra kaleme aldığı bu anının, ölüm ve cenaze ritüellerine olan ilgisinin başlangıcı olduğunu söyledi.

Bu olayın ardından mezarlıklar ve ölüm ritüelleri üzerine daha fazla araştırma yapmaya başladı. Zamanla bu merak, yalnızca akademik bir ilginin çok ötesine geçti.

Şizofreni Teşhisi Konuldu, Hapse Girmedi

Şizofreni Teşhisi Konuldu, Hapse Girmedi

2011’de ortaya çıkan olayın ardından yapılan psikiyatrik değerlendirmede Moskvin’e paranoid şizofreni teşhisi konuldu. Uzmanlar, olaylar sırasında yaptıklarının niteliğini ve sonuçlarını tam olarak kavrayamadığı sonucuna vardı.

Mayıs 2012’de mahkeme, onu cezai sorumluluktan muaf tuttu ve zorunlu psikiyatrik tedavi uygulanmasına karar verdi. Hakkındaki dava, ölülerin bedenlerine ve mezarlara yönelik suçlarla ilgiliydi.

Moskvin Hâlâ Hastanede

Moskvin’in hikayesi mahkeme kararıyla sona ermedi. Zorunlu psikiyatrik tedavisi yıllar boyunca defalarca uzatıldı. Son olarak 31 Temmuz 2026’da Nijniy Novgorod’daki mahkeme, zorunlu tedavisinin altı ay daha sürmesine karar verdi. Böylece Moskvin en azından 2027 yılına kadar psikiyatri hastanesinde kalmaya devam edecek.

Moskvin ise yaptıklarını bir suçtan çok “bilimsel faaliyet” olarak gördüğünü aktarıyor.

Rus basınında çıkan haberlere göre Moskvin, 25 yaşındaki bir kadınla evlenmeyi planlıyordu. Filoloji fakültesinden mezun olduğu belirtilen kadın, Moskvin'in yargı sürecindeki duruşmalarına da katılmıştı. Daha sonraki haberlerde bu kadının Moskvin'i desteklediği ve duruşmalara düzenli olarak geldiği aktarıldı. Hatta bazı haberlerde başlangıçta kendisini onun kızı olarak tanıttığı, daha sonra ise Moskvin'le evlenmek istediği öne sürüldü. Yetkililer ise Moskvin'in tehlikeli olduğu gerekçesi ile bu evliliğe izin vermedi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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