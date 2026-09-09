Mezarlardan Çıkardığı Bedenleri Evinde Oyuncak Bebeğe Çevirdi

Rusya’nın Nijni Novgorod kentinde yaşayan Anatoly Moskvin, bölgedeki mezarlıklar konusunda uzmanlaşmış bir tarihçi ve dil bilimciydi. Yıllar boyunca yüzlerce mezarlığı ziyaret etti. Hatta kendi anlatımlarına göre 752 mezarlığı dolaştı, mezar taşlarını inceleyerek ölülerin hikayelerini araştırdı. Ancak bu merakı zamanla çok daha korkunç bir hal aldı.

Moskvin, özellikle genç kızların mezarlarını açmaya ve cesetleri çıkarmaya başladı. Daha sonra bu bedenleri mumyalıyor, çocuk kıyafetleri ve peruklarla giydiriyordu. Adeta gerçek boyutlu oyuncak bebeklere dönüştürdüğü cesetleri ise evine götürüyordu.

Mahkemede 44 mezar ve ceset vakasını istismar ettiğini kabul ettiği aktarılırken, soruşturma sırasında çok daha fazla mezarın zarar görmüş olabileceğinden şüphelenildi. (Bazı kaynaklarda Moskvin’in 150’ye kadar mezarı tahrip etmiş olabileceğinden şüphelenildiği aktarılıyor.)