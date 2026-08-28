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Başrol Özgü Namal ve Yönetmeni Ayrılmıştı! Cevher'de Yeni Yönetmen Belli Oldu

Başrol Özgü Namal ve Yönetmeni Ayrılmıştı! Cevher'de Yeni Yönetmen Belli Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.08.2026 - 21:56
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Özgü Namal ve yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un ayrılığıyla gündeme gelen Cevher'de yeni dönem başlıyor. Show TV'de yayınlanacak dizinin yönetmen koltuğu için karar verildi. Fransız yapımı High Potential'ın Türkiye uyarlamasını yönetecek isim açıklandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Show TV'nin yeni sezon için hazırladığı Cevher dizisinde peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından yönetmen koltuğuna oturacak yeni isim belli oldu.

Show TV'nin yeni sezon için hazırladığı Cevher dizisinde peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından yönetmen koltuğuna oturacak yeni isim belli oldu.

Fransız yapımı High Potential dizisinden Türkiye'ye uyarlanan projede daha önce başrol için anlaşmaya varılan Özgü Namal'ın ayrılığı gündeme gelmişti. Ardından diziyi yönetmesi planlanan Neslihan Yeşilyurt da projeye veda etti. İki önemli ayrılığın ardından Cevher'in nasıl bir kadroyla yoluna devam edeceği merak edilirken yönetmen konusunda yeni gelişme yaşandı.

Yönetmeni ve başrolü ayrılan Cevher'in yeni yönetmeni Yüksel Aksu oldu.

Yönetmeni ve başrolü ayrılan Cevher'in yeni yönetmeni Yüksel Aksu oldu.

Yerli ve yabancı festivallerde birçok ödüle layık görülen projelere imza atan Yüksel Aksu, televizyon ekranında son olarak Avlu dizisinin yönetmenliğini üstlenmişti. Özgü Namal'ın ayrılığının ardından ise dizinin yeni kadın başrolünün kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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