Başrol Özgü Namal ve Yönetmeni Ayrılmıştı! Cevher'de Yeni Yönetmen Belli Oldu
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Özgü Namal ve yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un ayrılığıyla gündeme gelen Cevher'de yeni dönem başlıyor. Show TV'de yayınlanacak dizinin yönetmen koltuğu için karar verildi. Fransız yapımı High Potential'ın Türkiye uyarlamasını yönetecek isim açıklandı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV'nin yeni sezon için hazırladığı Cevher dizisinde peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından yönetmen koltuğuna oturacak yeni isim belli oldu.
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Yönetmeni ve başrolü ayrılan Cevher'in yeni yönetmeni Yüksel Aksu oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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